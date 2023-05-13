КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

«Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
«Спартак» сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ 13 мая 2023 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Команда Абаскаля в меньшинстве потеряла очки в матче с аутсайдером.

Поражение от «Зенита» отбросило «Спартак» на четвертое место, при этом в борьбе за медали все оставалось в руках красно-белых. Среди четырех оставшихся встреч — дерби с ЦСКА (прямым конкурентом). А соперники по остальным матчам — команды из нижней части таблицы.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Спартак

В стартовом составе на игру в Химках не оказалось Зобнина, которого просто поберегли при небольшом повреждении. Как и Джикию, снова оставшегося в запасе. Определенная интрига была в решении Абаскаля по вратарю. До сих пор у всех перед глазами чудовищная ошибка Селихова в Петербурге (далеко не первая этой весной), однако тренер дал голкиперу новый шанс.

Что касается «Химок», то их план на первый тайм сработал идеально. Команда очень плотно действовала в обороне, рассчитывая на контратаки. Для гола хватило одного удара — это Мирзов идеально исполнил штрафной, передав традиционный привет бывшим. «Спартак» к перерыву нанес 10 ударов, но игра в атаке оставила очень тяжелое впечатление. Да, были подходы и полумоменты, но в целом красно-белые смотрелись плохо.

Правда, игровые проблемы в очередной раз затмило судейство. В конце тайма Кукуляк показал вторую желтую Денисову, оставив красно-белых в меньшинстве. И если всю прошлую неделю мы пытались разобраться в акцентированных и неакцентированных наступах, то здесь, судя по многочисленным повторам, вообще никакого контакта не было. Явная ошибка.

Арбитр Евгений Кукуляк удаляет Даниила Денисова (слева). «Денисов даже не касался Бикела — какая желтая?!» Хусаинов — о судейском скандале в матче «Спартака»

И как тут не вспомнить, что Кукуляка отстраняли до конца сезона, но вернули из-за элементарной нехватки арбитров. Лучшей иллюстрации положения дел в нашем судействе, кажется, не существует.

Как ни странно, ведя в счете в большинстве, «Химки» после перерыва стали играть менее плотно. «Спартак» получил пространство и очень быстро им воспользовался. Мотором стал Литвинов, в очередной раз поднявшийся с позиции центрального защитника до чужих ворот. Митрюшкин потащил два сложных удара в одной атаке, но справиться с выстрелом Соболева было невозможно.

Для «Спартака» ничья была равносильна поражению, и красно-белые пошли добывать победу. Естественно, пришлось раскрываться, имея на игрока меньше. «Химкам», очевидно, было обидно терять такую победу — пошла открытая игра! И ключевой фигурой в ней стал Селихов, выдавший несколько сейвов для хит-парадов. А все, что не мог вытащить голкипер, не забил Руденко. Спартаковский воспитанник, один из самых ярких игроков красно-белых на юношеском и молодежном уровнях, не получил ни минуты в первой команде, и игра против родного клуба, конечно же, была сверхмотивацией для него. Рвение Руденко показал, но реализации не хватило.

Концовка получилась вообще веселой. Сил бежать назад не осталось у обеих команд, и атакующая сторона раз за разом получала численное преимущество в быстрых контрвыпадах. Арбитр добавил восемь минут, как бы намекая, что кто-то в итоге должен забить второй мяч. Но этого не произошло, и ничьей могут быть недовольны оба соперника.

Типичный матч «Спартака» для этой весны: не самая убедительная игра при грубых судейских ошибках, оказавших влияние на исход. Ничья с аутсайдером не выкидывает «Спартак» из борьбы за медали, но очень сильно ее осложняет. В следующем туре у красно-белых домашнее дерби с ЦСКА, которое много решит в распределении мест в верхней части таблицы.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
14
15
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
В Федерации футбола Армении заявили, что Оганесян пока не согласился выступать за сборную Армении
Талалаев объяснил свои слова о том, что все знают, какую змею надо задушить
«Зенит» — «Краснодар»: Малком вывел питерцев вперед
«Зенит» забил «Краснодару» — 1:0. Малком открыл счет. Онлайн-трансляция игры
Талалаев назвал «Спартак» очень тяжелым для анализа соперником
Талалаев — о ничьей со «Спартаком»: «Хотелось бы, чтобы игра была более спокойная»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денисов даже не касался Бикела — какая желтая?!» Хусаинов — о судейском скандале в матче «Спартака»