«Спартак» впервые за три с лишним года забил со штрафного

Красно-белых прорвало спустя 1228 дней.

Что случилось

В матче 2-го тура российской премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Химки» — 3:1. Все голы уместились во второй тайм: сначала отличился новичок красно-белых Эсекьель Барко, затем Манфред Угальде и Срджан Бабич довели счет до крупного, а на 90-й минуте хавбек «Химок» Бутта Магомедов забил мяч престижа.

Особо стоит выделить первый гол «Спартака». На 49-й минуте Тео Бонгонда заработал штрафной недалеко от чужих ворот. К мячу подошел дебютант Барко и послал его точно в ближний верхний угол, благодаря чему москвичи открыли счет.

Что необычного в этом штрафном

Сам гол — просто красивый, но такие мячи в РПЛ периодически забивают. Однако для «Спартака» это знаковое событие, потому что его футболисты не могли реализовать штрафной в премьер-лиге целых 1228 дней! Последний раз подобное удавалось бывшему форварду «Спартака» Джордану Ларссону: в марте 2021 года швед поразил ворота «Урала» прямым ударом со штрафного.

Кто такой Барко

Барко — 25-летний аргентинский хавбек, которого «Спартак» в июле приобрел у «Ривер Плейт». По данным transfermarket.de, стоимость Эсекьеля составила 14 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Барко провел 28 встреч в составе предыдущей команды, в которых забил два мяча. Красн-белве объявили о подписании трехлетнего контракта с новичком 25 июля.

Как он сыграл

В матче с «Химками» аргентинец вышел в центре поля, под нападающим, и мог забить еще в первом тайме, но попал в штангу. По данным WhoScored, в игре с подмосковным клубом Барко сделал 46 передач с точностью 96 процентов, в том числе — 24 паса в финальную треть поля. Также в активе южноамериканца три удара и один гол.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что он сказал

Барко признан лучшим игроком встречи и после финального свистка дал интервью основному телевещателю, в котором поблагодарил одноклубников за удачный дебют:

— Очень доволен провести свой первый матч и забить мяч, — отметил аргентинец. — Это очень здорово, спасибо партнерам и команде. В момент со штрафным я понял, что могу пробить и исполнить этот удар. Рад, что он помог принести нам победу.

Когда играет «Спартак»

По итогам двух туров премьер-лиги «Спартак» набрал три очка и занимает место в середине таблицы. Следующую встречу красно-белые проведут в среду, 31 июля — примут столичное «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.