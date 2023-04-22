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Сегодня, 16:45

Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению

Артем Белинин
Футболисты «Химок» празднуют гол в ворота «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Шесть голов, три пенальти и новый рекорд сезона — 4:2.

Несмотря на наличие в программе тура сразу трех горячих матчей — битвы «Зенита» и «Динамо», дерби ЦСКА — «Локомотив», а также традиционно яркой схватки «Спартака» и «Краснодара», — главная встреча выходных ожидалась на «Арене Химки».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
Торпедо М

Андрей Талалаев в предматчевом интервью назвал схватку с «Торпедо» самой важной игрой в жизни для тренерского штаба, и его можно понять. Слишком многое стояло на кону — для Андрея Викторовича «Химки» уже третий клуб в сезоне; более того, совсем недавно он тренировал как раз «Торпедо». Встретиться с бывшей командой, которую не смог спасти и либо приблизить ее к вылету, либо провалиться самому — слишком важная репутационная развилка.

«Химки» и «Торпедо» к стартовому свистку разделяло лишь одно очко в зоне прямого вылета, так что победитель получал шанс на спасение («Факел» был совсем рядом), а проигравший фактически подписывал себе приговор.

Интересно, что и Талалаев, и сменивший его в «Торпедо» Жозеп Клотет могли пропустить такую важную встречу. Испанец удалился в матче против «Спартака» за то, что назвал арбитра Павла Шадыханова клоуном и в итоге в Подмосковье не приехал.

Но ведь и Андрей Талалаев получил красную карточку в Самаре — за бросок бутылки с водой. Правда, в итоге наказание ему заменили штрафом в 50 тысяч рублей и на важной игре он руководил командой со скамейки.

В первом тайме главным действующим лицом на поле стал Кирилл Левников — к перерыву он назначил два неочевидных пенальти, причем больше всего вопросов вызвал 11-метровый в ворота хозяев. Игроки «Химок» подходили к «точке» дважды, а один из ударов реализовали только с добивания — у Егора Бабурина уже три сейва с пенальти за сезон (столько же у вратаря «Сочи» Дениса Адамова).

И «Химки», и «Торпедо» в этом сезоне испытывают огромные проблемы с реализацией, но в матче такой важности выдали одну из самых зрелищных и ярких игр сезона. 21:16 по ударам, рекордный показатель по ожидаемым голам в сезоне (суммарно — 6,73 xG) и невероятная развязка игры: «Химки» доминировали и логично повели в счете, затем пропустили дважды, но ответили тремя голами!

Важнейшую роль в камбэке хозяев сыграл Мирзов, которого в последнее время вообще сложно назвать игроком основы — кое-как он набрал тысячу минут в этом сезоне и особой пользы не приносил. Зато в важнейшей для «Химок» игре включился на полную: вышел на замену на 58-й минуте, на 59-й реализовал пенальти, а на 63-й выполнил результативный пас на Хубулова. Даже удивительно, почему игрока, который перевернул борьбу за выживание (сравнял счет и ассистировал перед победным голом) не признали лучшим игроком матча.

Благодаря эффектной победе «Химки» набрали 17 очков и не только приблизились к «Факелу», но и оторвались от «Торпедо» на четыре балла. Автозаводцам не позавидуешь — вероятно, они увязли окончательно. У «Факела» и «Пари НН» 18 и 19 баллов соответственно после 23 туров — отыграть столько очков Клотету и компании будет очень и очень трудно.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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