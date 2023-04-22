В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы

В Химках и Воронеже пробили шесть 11-метровых!

24-й тур РПЛ стартовал с ураганных матчей: «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» вонзили 10 мячей и шесть раз исполнили пенальти.

Все началось с шоу в Химках, где Кирилл Левников указал на точку уже на 33-й минуте — за игру рукой Марио Чурича. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин справился с выстрелом Бутты Магомедова, но тот добил мяч в сетку вторым касанием.

Следующий 11-метровый Левников назначил на 44-й минуте — уже в ворота «Химок» (за фол Виталия Лысцова на хавбеке Йорди Рейне). Андре был точен, уверенно переиграв Антона Митрюшкина.

Третий пенальти снова били хозяева: на 59-й минуте Илья Кутепов в подкате срубил в своей штрафной Александра Руденко. А вышедший на замену Резиуан Мирзов положил начало камбэка «Химок».

В Воронеже арбитр Рафаэль Шафеев тоже не скупился на 11-метровые и к перерыву трижды указывал на точку. На 25-й минуте — за фол Ираклия Квеквескири на Мансилье: Флорентин мог открыть счет, но попал в штангу, а Александр Эктов был точен на добивании.

На 29-й минуте Георгий Гогнадзе заработал пенальти за опасную игру Переса и сам же его реализовал.

Наконец, на 45-й минуте встречи за фол Игоря Калинина на Флорентине Шафеев в третий раз зафиксировал фол в штрафной.

Это восьмой случай в РПЛ в сезоне, когда в одном матче назначались три пенальти.

По этому показателю наша лига опережает ведущие чемпионаты.

В пяти топ-лигах Европы за этот сезон было восемь матчей с тремя и больше пенальти (по три — в ла лиге и лиге 1, по одному — в бундеслиге и серии А) — столько же, сколько в одной РПЛ.

Если взять топ-10 лиг, то всего в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти — ни в одном из чемпионатов не было больше трех таких матчей.

Такое количество 11-метровых аномально и для России: за всю историю (не считая нынешний сезон) турнира три и более пенальти за игру были зафиксированы лишь в трех матчах.

19 апреля CIES Football Observatory составила рейтинг футбольных лиг мира по числу 11-метровых, назначавшихся в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года. Первое место занял чемпионат Египта, второе — лига Саудовской Аравии. РПЛ заняла третью строчку, таким образом опередив все европейские чемпионаты.