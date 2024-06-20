«Химки» все-таки уволили Талалаева. И снова выплатят большую компенсацию

Подмосковный клуб сменил тренера после выхода в РПЛ.

Неожиданно развернувшаяся в середине июня история с увольнением Андрея Талалаева из «Химок» наконец завершилась. Тренер, поднявший подмосковный клуб в РПЛ, официально его покинул.

Впервые информация об увольнении появилась еще 10 июня. Ее сообщил инсайдер Иван Карпов, добавляя, что кандидатов на замену двое — недавний и. о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович и экс-тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Но тогда обе стороны данные опровергли. В «Химках» заявили, что тренер на отдыхе. «Слухи комментировать — неблагодарное дело, — сказал «СЭ» 10 июня генеральный директор «Химок» Николай Оленев. — В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске, как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?»

Талалаев тоже заявил, что ничего не знает. «У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске... Как говорил классик: не читайте до обеда советских газет. 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок». Из клуба мне не звонили», — комментировал Андрей Викторович для Metararings.

12 июня на связь вышел и главный инвестор «Химок», бизнесмен Туфан Садыгов: «Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух. Надо спросить у Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон».

Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

17 июня Садыгов в комментарии для «СЭ» еще раз подтвердил, что Талалаев — главный тренер «Химок». Но уже менее уверенно: «Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в «Химках». Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору. Я же не функционер клуба. Решений не принимаю. «Химки» не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет...»

Однако параллельно появлялось все больше информации о сменщике и уходе. Так, Иван Карпов сообщил, что кандидат № 1 на замену — экс-тренер «Родины» испанец Франк Артига, покинувший московский клуб в начале лета. Контракт с ним должны подписать по схеме «2+1», а Талалаеву хотели выплатить 20 миллионов рублей компенсации. Но позднее все тот же инсайдер добавил, что компенсация вырастет до 50 миллионов.

Наконец, 20 июня в комментарии для «Р-Спорт» Андрей Викторович подтвердил, что он уволен. Но сделал это максимально краткое: «Все к этому шло».

Какие же могли быть разногласия у тренера и клуба, учитывая, что Талалаев вывел «Химки» в РПЛ в минувшем сезоне? Основная версия — несогласие Андрея Викторовича с трансферной политикой. Известно, что «Химки» как минимум заинтересованы в Артеме Дзюбе и Артуре Юсупове. Талалаев выступал резко против обеих кандидатур.

Вот как тренер высказался о Дзюбе: «Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать, — бегать в стороне. Иной выход — придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много... Вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый. А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил. Мы тогда с ним все обсудили достаточно четко», — сказал Талалаев в комментарии для «Матч ТВ».

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Про Юсупова тренер «Химок» высказывался намеками: «Я бы не хотел усиливаться игроками, пусть и лидерами, из вылетевших команд. Это ущербная позиция. Тот, кто спокойно воспринял вылет своей команды, психологически не смог переломить ситуацию. Для меня это уже нехороший показатель».

Известно, что Туфан Садыгов, в свою очередь, хотел видеть обоих футболистов в «Химках». Про Дзюбу инвестор высказался так: «Думаю, он найдет себе команду. Кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно за».

Вечером 20 июня в Telegram-канале «Химок» было опубликовано официальное сообщение об уходе Талалаева:

«Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает «Химки»! Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон. Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин. Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!»

Андрей Талалаев работал в «Химках» с апреля 2023 года. За это время он успел вылететь с подмосковным клубом в первую лигу и вернуться обратно в РПЛ. Ранее тренер уже работал с «Химками» с 2019 по 2020 год. Сообщалось также, что у Талалаева есть предложение от неизвестного клуба с территории СНГ, участвующего в еврокубках.

А подмосковную команду, как уже сообщалось, в ближайшее время должен возглавить 47-летний испанец Франк Артига.