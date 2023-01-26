«Успокаивал семью: в Москве безопасно! Хочу надолго остаться в России». Интервью Хорхе Карраскаля

«СЭ» поговорил с полузащитником ЦСКА — о дерби со «Спартаком», сломанном зубе и конфликте на Украине.

«Меня часто бьют по ногам. Но зуб сломали впервые!»

— Хорхе, мы должны были записывать интервью несколько дней назад — сразу после матча, в котором тебе разбили лицо и выбили зуб. Как ты?

— Да, я был готов к интервью в тот день, но не повезло, что в конце матча получил сильнейший удар. Знаете, такое бывает — футбольные моменты... Сейчас я жив-здоров, и мы наконец можем поговорить!

— Как все случилось?

— Я с мячом уходил в центр, а соперник выставил плечо — встретил меня таким образом. И я налетел на него на всей скорости! Удар был очень жестким.

— Ты выглядел брутально: окровавленный нос, выбитый передний зуб.

— Мы здесь именно для этого — чтобы сражаться. Футбол не просто игра, это еще и борьба. Надо прилагать много усилий, постоянно идти в стыки, контакты. Эти стыки — часть футбола. Опять же, техничные игроки вроде меня довольно часто страдают, потому что против нас играют жестко, а порой и грубо.

— То есть тебе не привыкать?

— Мне не привыкать, когда меня бьют по ногам. Но чтобы ломали зубы — такого еще не было, ха-ха! Получал от соперников раньше только в подкатах.

— Ты пропустил начало сбора ЦСКА. Расскажи, в какой форме вернулся в команду, насколько уже готов.

— Я приехал в хорошем состоянии, быстро влился в работу, хорошо тренировался, прибавлял, набирал кондиции. Задержался в Колумбии из-за семейных проблем. Ожидал их разрешения, хотел, чтобы все закончилось хорошо. Ну а в команду вернулся с огромным желанием и в хорошей форме, поскольку тренироваться начал еще дома.

— Расскажешь, что случилось? Или это закрытая тема?

— Я не очень хочу снова ее касаться, потому что мне очень грустно из-за той ситуации. Позвольте, я оставлю это при себе.

— Из-за чемпионата мира зимний отпуск был, наверное, самым долгим в истории. После такой паузы тяжело включаться в тренировочный процесс?

— Поначалу было сложновато. Но я понимаю, что сборы — это бензин. Топливо для того, чтобы ты проехал оставшуюся часть чемпионата максимально быстро. Начинать работу тяжело, но потом словно включается некий тумблер, и ты движешься вперед!

— Первый сбор — это всегда упор на «физику». Насколько сильно вас мучает Владимир Федотов?

— Ох, тренерский штаб устраивает нам настоящую жесть! Но во всех командах, думаю, происходит одно и то же. Мы не позволяем себе расслабляться — работаем на полную с максимальной отдачей и концентрацией.

— «Физика» важна, но твои главные качества — скорость и дриблинг. Это возможно натренировать?

— Да, но, как мне кажется, это все-таки что-то более естественное — дар, которым награждает Бог.

Хорхе Карраскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Только недавно проникся дерби: в первом матче со «Спартаком» мы победили, а я даже и не понял, что это было»

— ЦСКА здорово начал сезон, но к перерыву опустился на пятое место. В чем причина?

— Мы здорово подготовились к сезону и поначалу шли хорошо, но потом случилось поражение от аутсайдера — «Торпедо». Оно стало для нас сильным психологическим ударом: мы словно сбились с намеченного курса, немного потерялись. Это был нокдаун!

К счастью, нам удалось собраться, подняться в таблице. Да, мы получили негативный опыт, но вынесли из него уроки и сделали выводы. У нас отличная качественная команда. Мы способны бороться за самые высокие места. И если мы когда-то еще нарвемся на такой контрудар соперника (а от поражений в футболе никто не застрахован), то будем готовы и не поплывем.

— Догнать «Спартак» и «Ростов» реально?

— Считаю, что да. Это именно та задача, которую мы намерены решить. Будем бороться изо всех сил, будем биться. Кстати, нельзя забывать и про Кубок России!

— Вопрос с чемпионом в этом сезоне уже неактуален? Или можно побороться с «Зенитом»?

— В футболе может произойти все что угодно. Понятно, что сейчас «Зенит» идет первым с большим отрывом, но и его можно отыграть. На 99 процентов это должна быть наша работа, а еще на один процент — наша вера в успех!

— На твой взгляд, этот сезон интереснее прошлого, учитывая отъезд легионеров?

— Да, считаю, что этот чемпионат очень интересный, идет классная борьба. Уровень конкуренции стал выше. Мне кажется, что увеличилась и интенсивность: все команды очень хорошо готовы. Скромные клубы могут усложнить жизнь грандам, а топ-клубы — выдать шикарную игру между собой. РПЛ стала очень зрелищной.

— Ты перешел в ЦСКА из «Ривер Плейт». Если сравнить по накалу матчи «Бока» — «Ривер» и «Спартак» — ЦСКА, где больше эмоций?

— Ну, «Бока» — «Ривер» — это гораздо более драматичное и агрессивное класико. Это целая жизнь! Понимаете, у южноамериканцев кровь в жилах течет по-другому... Конечно, «Спартак» и ЦСКА тоже выдают крутые сражения. Но «Бока» — «Ривер» — нечто особенное.

— Ты уже проникся противостоянием со «Спартаком»?

— Я прочувствовал его в третьем дерби — перед игрой прямо ощущалось напряжение, какая-то дрожь: все ждали матча, настраивались на него. Так что, когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое, — кровь в жилах закипит! В первом дерби я вообще дебютировал за ЦСКА: мы победили, а я даже и не понял, что это было. Но сейчас уже проникся.

— В последнем дерби было много эмоций — например, ты был очень недоволен своей заменой.

— Понимаете, в таких матчах все немного сходят с ума, и, когда тебя снимают с игры, это может быть воспринято жестковато. Конечно, профессионалы не должны так себя вести. Но случаются всякие ситуации... К подобным матчам нужно готовиться не только в футбольном плане, но еще и в ментальном: настраиваться и оставаться психологически уравновешенным.

— Ты сказал, что в Южной Америке такие большие игры воспринимаются вообще по-другому...

— Там это не футбол. Там это война.

— Но у нас тоже много эмоций: после дерби Федотов и Абаскаль получили дисквалификации, а футбольный год вообще закончился дракой в Питере. Для южноамериканца это достаточный накал борьбы?

— Да, это похожие вещи, просто в Латинской Америке они происходят гораздо чаще. Например, класико «Бока» — «Ривер» — это постоянные тычки, удары, рубка за мяч. Фанаты гонят команды вперед, стадион кипит. Уровень эмоций просто взлетает до небес!

— Тебе бы хотелось, чтобы в России такого огня стало больше?

— На самом деле все и так очень хорошо. У каждой страны свои особенности — своя культура боления. Единственное, чего бы мне хотелось, — чтобы стадион пел, был забит до отказа, а все фанаты в едином порыве гнали команду вперед.

Хорхе Карраскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Недовольство заменами? Понимаю, что мне нужно повзрослеть и не давать волю эмоциям»

— Федотов — один из самых прогрессирующих тренеров РПЛ. Тебе нравится стиль ЦСКА?

— Мне нравится, что мы играем в вертикальный футбол, действуем компактно и стараемся разыгрывать мяч. Хотим быть агрессивными, у нас много силовой командной работы. В этом сезоне все ребята сплотились, сдружились — у нас отличный коллектив.

— А есть что-то, чего не хочется делать, но Федотов заставляет?

— Нет, такого нет. Порой бывает, что тело устает, а нужно выполнять работу. Тут просто надо включить профессионализм, ведь все делается ради нашего блага. У тренеров все рассчитано — все зачтется в будущем. Мы не воспринимаем тренеров как полицейских, мы воспринимаем их как людей, которые помогают развивать наш талант.

— Кто в команде для тебя главный авторитет?

— Конечно, это Игорь [Акинфеев]. Он легенда ЦСКА и человек, которого все уважают. Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова... Получается, я назвал почти всех! Но давайте оставим, потому что все правда отлично работают и вносят свой вклад в результаты ЦСКА.

Кстати, я забыл старичка — Набу (Кирилл Набабкин. — Прим. «СЭ»)! Он тоже важный человек для нашей команды.

— Какие у Федотова требования к твоей позиции? Насколько ты к ней привязан?

— На теориях он дает установку, но иногда матч может пойти по другому сценарию, поэтому нужно быть готовым ко всему: смещаться или уходить на другую позицию. Соперники знают мои качества, могут опекать по двое-трое. На это мы тоже обращаем внимание. Потому что порой уже в момент приема мяча вокруг меня оказываются несколько оппонентов.

— Ты выдал отличный старт сезона: пять голов в девяти матчах. Что произошло дальше?

— Как я уже говорил, соперники тоже нас изучают — мне стали уделять больше внимания. Обыгрывать один в один теперь сложнее. Но у меня запредельная мотивация — поверьте, я не сбавлял обороты.

— Мы говорили про недовольство заменой в дерби. Но в прошлом сезоне у тебя тоже был похожий эпизод. Это латиноамериканский темперамент?

— Да-да! Футбол для меня все. Это моя жизнь! Покидать поле во время дерби в тот момент, когда команда в тебе нуждается, ужасно... Это очень огорчает. Понимаю, что мне необходимо принимать такие ситуации. И наконец-то повзрослеть — в том смысле, чтобы больше не давать волю эмоциям.

Но в любом случае я ничего не имел против тренеров — это чисто игровые вещи: я хочу полностью отдаваться игре, борьбе... Просто иногда не получается. Возможно, мои эмоции выглядят как-то по-детски. С другой стороны, посмотрите на Месси или Роналду — они провели миллион матчей, но иногда ведут себя точно так же. Тогда почему мне нельзя, ха-ха!

Хорхе Карраскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Многие спрашивали: почему ты остался в России в такой сложной ситуации?»

— В одном из первых интервью ты рассказывал о тяжелом детстве в Колумбии. Как сейчас живет твоя семья?

— Все в порядке. Моя бабушка переехала в другой район, ну а папа со своей семьей так и живет отдельно. Я стал хорошо зарабатывать и получил возможность отправиться в отпуск в любую страну мира, но мне нравится возвращаться домой и проводить время там, где я вырос.

Люблю свой город. Люблю проводить время с людьми, которых знаю всю жизнь, люблю общаться с друзьями из своего района. Встать на родную землю и получить от нее энергию — разве может быть что-то лучше?

— В Картахене ты главная футбольная звезда?

— Есть еще Вильмар Барриос из «Зенита». Да и других классных игроков у нас хватает.

— Сколько мальчишек в футболках ЦСКА бегает по улицам Картахены?

— Очень много! Думаю, я пример для молодого поколения, как не опустить руки и выкарабкаться из сложной ситуации.

— ЦСКА выкупил твой трансфер и заключил длительный контракт, когда большинство легионеров уезжало из России. Что тебя мотивировало остаться?

— Определенное давление было: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе. Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится — лига довольно интенсивная. Если честно, то я думаю, что в РПЛ играют медленнее — ожидал, что футбол будет каким-то вялым. Но все оказалось иначе. В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком.

— Ты сказал, что было давление. О ком речь?

— О мои друзьях, членах семьи. Но я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения. В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал, исходя из футбольных обстоятельств.

Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась.

— Ты называл Москву местом, где можно быть полностью уверенным в завтрашнем дне. Ничего не поменялось?

— Конечно, нет. Москва — абсолютно стабильный и спокойный город с очень высоким уровнем безопасности. Все отлично!

— Из ЦСКА тебя впервые вызвали в сборную Колумбии. Трансфер в московский клуб сильно повлиял на твой профессиональный рост?

— Думаю, все благодаря упорной работе: поначалу меня не вызывали в национальную команду, но я продолжал трудиться и совершенствоваться. И в итоге все случилось тогда, когда и должно было. Необходимо работать, ждать своего шанса и, конечно, получать удовольствие от футбола.

— Ты удивился, что за тобой следили в РПЛ?

— Мы не можем выносить Россию за скобки, потому что она где-то далеко. Здесь есть хорошие команды, в которых подобраны высококлассные футболисты. Лига боевая.

— В Колумбии на тебя не давили? Некоторым легионерам говорили: если продолжишь играть в России, то о сборной можешь забыть.

— Мне никто ничего подобного не говорил. Если ты хорошо делаешь свою работу, то это вознаградят путевкой в сборную. Вот и все. Честно, я всем доволен и счастлив в России.

— Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?

— Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например, бабушка, тоже начали паниковать, запутались. Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, — вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались.

— Ты подписал дополнительное соглашение, что не приостановишь контракт с ЦСКА. Оно еще действует?

— Конечно. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон в ЦСКА. И, если честно, остался бы в России надолго. Но решение за руководством клуба. Лично у меня огромное желание продолжить играть за ЦСКА.

— Недавно СМИ отправляли тебя во «Фламенго».

— Читал об этом, но даже не хочу уделять этой новости внимание, потому что полностью сконцентрирован на ЦСКА. Ни на меня, ни на моего агента никто не выходил. Ничего не было! Не хочу, чтобы какие-то слухи выбивали меня из колеи. Я и телефоном-то в отпуске почти не пользовался, потому что хотел как можно больше времени провести с семьей и отдохнуть с сыном.

— В другом зарубежном издании была твоя цитата о желании играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Есть ли повод для переживания у болельщиков ЦСКА, учитывая, что российские клубы пока отстранены от еврокубков?

— Это недоразумение: меня неправильно перевели и вырвали слова из контекста. Мне просто задали вопрос: хотел бы я когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов? Я ответил: «Конечно, хотел бы! Мне было бы интересно выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы». Но также я сказал: «Мы все ждем, что в ближайшее время политическая ситуация нормализуется, и ЦСКА снова выступит в еврокубках». Но я никогда не говорил, что хочу уйти, чтобы играть в еврокубках! Наоборот, я жду, что в скором времени все будет в порядке. Мне бы очень этого хотелось.

— После предложения от какого клуба ты сам пойдешь к руководству и попросишь отпустить тебя?

— Конечно, если предложение сделает большой клуб, то я его рассмотрю.

— «Реал», «Барселона»?

— Если за мной придет «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу [Бабаеву], ха-ха! Сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА: чтобы все получилось, чтобы я мог дать клубу максимум того, что могу. Ведь, как я уже говорил, упорная работа всегда вознаграждается.

Хорхе Карраскаль и Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«В Москве все на высшем уровне: отличные рестораны, можно без проблем достать мате»

— Колумбия не попала на ЧМ-2022. Ты следил за событиями в Катаре?

— Смотрел очень немного матчей. Если твоя страна не играет, то невозможно прочувствовать дух чемпионата мира. Я смотрел матчи Аргентины, потому что там играют мои друзья. Поэтому был очень рад, когда они стали чемпионами мира!

— Аргентина заслужила золото?

— Конечно. Команда-машина! От вратаря до нападающего. Они страдали, мучились и выиграли именно так, как должны были выиграть. Абсолютно заслуженная победа.

— Видел ли ты матч лучше, чем заруба Аргентины с Францией?

— Для меня финал чемпионата мира — лучший матч всех времен.

— Кто теперь лучший в истории — Месси или Марадона?

— Марадона — большой игрок, но я его не видел. Я видел Месси, поэтому для меня лучший он.

— А уровень футбола в Европе выше, чем в Южной Америке?

— С одной стороны, Аргентина стала чемпионом мира. С другой, почти все аргентинцы играют в Европе — за «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бенфику», «Атлетико», «Ювентус», «Вильярреал». Вот вам и ответ.

— Недавно РФС едва не перешел из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Ты слышал про это?

— Нет, не знал.

— Тебе было бы интересно сыграть не в еврокубках, а в азиатских турнирах?

— Я везде готов играть, но, конечно, хотелось бы в Лиге чемпионов или в Лиге Европы.

— Во время обсуждения возможного перехода в Азию шутили, почему бы не перейти в Латинскую Америку.

— Ха-ха! Ну, это далековато — летать пришлось бы очень и очень много.

— Ты несколько раз сказал, что счастлив в Москве. Что именно тебя так впечатлило?

— То, что я могу жить как обычный человек в городе, где тебя узнают, но проявляют уважение и не беспокоят. Ты можешь гулять по улицам, поужинать в ресторане или зайти в торговый центр... В Южной Америке это нереально — везде куча фанатов, тебя постоянно фотографируют. Из-за этого невозможно спокойно провести время с семьей и жить как обычный человек, которого не достают камерами.

— Как тебе русская кухня?

— Мне нравится борщ. Вообще в Москве много классных ресторанов, где отлично готовят мясо. Да и мате без проблем можно достать. Так что все просто на высшем уровне!

— Южноамериканцы обычно отвечают за музыку в раздевалке. Российские исполнители тебе нравятся?

— Да! Я не особо понимаю, о чем поют, но слушать люблю. Вот только исполнителей вам не назову — просто никого не смогу сейчас вспомнить.

— Хоть раз спускался в метро?

— Да, было очень интересно! Но не один, а с другом, который мне помогает. Мне понравилось: все очень организованно, четко, цивильно.

— И последнее: что для тебя ЦСКА?

— О, для меня ЦСКА означает многое... Это мой второй дом. Это моя семья. Здесь очень хорошие люди и есть все условия для работы, прогресса и роста. ЦСКА — это наши болельщики. Это теплота окружающих людей и потрясающие эмоции. Все, о чем я сказал, дает мотивацию и придает сил. ЦСКА для меня — все. Потому что это то место, где я счастлив.