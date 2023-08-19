Вслед за Мединой, Зайнутдиновым и Марио ЦСКА упускает Карраскаля. Он уходит в «Динамо»?

Что известно о трансфере колумбийца.

ЦСКА готовится еще к одному трансферу на выход: за одно лето армейцы упустили Марио Фернандеса, отдали в «Спартак» Хесуса Медину и договорились с «Бешикташем» о переходе Бактиера Зайнутдинова. А теперь близки к сделке с «Динамо» по Хорхе Карраскалю. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ». Теперь же, по данным «Чемпионата», стороны максимально близки к заключению сделки.

Что об этом известно?

«Динамо» не устраивала цена за Карраскаля

Слухи и инсайды о том, что «Динамо» рассматривает вариант с подписанием колумбийского полузащитника, появляются не первый месяц. Но в последние недели информация о трансфере стала более конкретной.

При этом в начале августа «СЭ» сообщал, что «Динамо» все еще взвешивало все плюсы и минусы: клуб смущало поведение игрока в ЦСКА, а также его взаимоотношения с тренером Владимиром Федотовым. При этом футбольные качества и адаптированность игрока к РПЛ бело-голубые оценивали высоко.

Второй вопрос — стоимость хавбека. «Динамо» было готово подписать Карраскаля за умеренную цену, которая отражала бы совокупность всех рисков подписания колумбийца. Торг между клубами идет вокруг 7-8 миллионов евро.

Стоит отметить и фактор тренера «Динамо»: у Марцела Лички есть положительный опыт работы с южноамериканцами в «Оренбурге» — Лукасом Верой, Брайаном Мансильей, Джимми Марином и Сесаром Флорентином. Специалист владеет испанским, поэтому между ним и Карраскалем не будет языкового барьера, с чем игрок столкнулся в ЦСКА.

Эдуард Сперцян и Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карраскаль не играет за ЦСКА больше двух месяцев. Почему?

В начале прошлого сезона Хорхе считался одним из лидеров команды, но в этом не провел в составе армейцев ни одного матча. Последний раз он выходил на поле в футболке ЦСКА 11 июня, хотя проблемы с игровой практикой появились гораздо раньше.

Федотов объяснял это уровнем конкуренции в команде: «Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Надо прилагать усилия и завоевывать место», — отмечал он после победы над «Зенитом» в марте.

Старт нового чемпионата Карраскаль, по словам тренера, пропускает из-за травмы.

«Хорхе не полетел на матч за Суперкубок из-за травмированного колена, он получил повреждение в игре против «Динамо». Он лечится и восстанавливается с реабилитологом. Отсутствие игровой практики и поздний приезд сложились воедино. Будем смотреть, сможет ли он быть готов к первому туру», — объяснял Федотов.

В первом круге прошлого сезона Хорхе играл регулярно, а напряжение в отношениях с тренером началось после дерби со «Спартаком» (2:2), в ходе которого Карраскаля и Хесуса Медину убрали после часа игры. Уходя на скамейку, футболисты не скрывали негативных эмоций.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Была необходимость усиливаться, перехватывать инициативу. Было видно, что они не выполняли тех функций, на которые мы договорились в перерыве. Любой амбициозный футболист, уходя с поля, недоволен, но есть и другие — которые хотят себя проявить. Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе куда-нибудь подальше», — говорил Федотов.

Затем Карраскаль пару раз попадал в старт, но после зимней паузы довольствовался только выходами на замену.

В середине июля главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщал, что колумбиец готовится по индивидуальной программе. Накануне агент игрока Родриго Лопес обновил информацию: его клиент тренируется с ЦСКА, при этом он ищет для него новую команду: «Тот факт, что Хорхе сейчас тренируется с ЦСКА, ничего не значит. Рынок еще открыт. Мы работаем над тем, чтобы его трансфер состоялся», — сказал он Sport24.

Судя по всему, новый клуб найден, но уезжать из Москвы при этом колумбийцу не придется.