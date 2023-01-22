Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

Сегодня, 17:30
Хвича Кварацхелия так ярко ворвался в чемпионат Италии, что уже стал одним из главных открытий всего европейского сезона. Год назад грузин готовился к рестарту РПЛ в составе клуба, который вылетит в Первую лигу, а теперь идет на втором месте среди всех игроков серии А по системе «гол+пас» и ведет «Наполи» к первому чемпионству за 23 года. Неудивительно, что интерес к Хвиче уже проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы.
«СЭ» рассказывает, как Кварацхелия жил в Казани перед переездом в Неаполь и вспоминает факты о полузащитнике, которых вы могли не знать.
Жить на базе на протяжении нескольких сезонов, а не только первое время после переезда — практически уникальная история для профессиональных футболистов. Хвича весь период в «Рубине» провел именно в таком режиме. И лишь незадолго до отъезда из Казани арендовал квартиру. И то для брата, навестившего игрока после того, как «Рубин» покинул лучший друг Хвичи — Зурико Давиташвили.
Кварцхелии нравилось на базе. Питание, восстановление, тренировки — все под боком и никуда не нужно ездить. Вечерами он выходил на тренировочное поле, чтобы отработать дриблинг и удары. Почти каждый вечер Хвича в одиночестве оттачивал навыки.
Слуцкий был не против — у тренера и на сборах можно было остаться и подурачиться с мячом после основной тренировки. Квара этим пользовался — становился в ворота и соревновался в серии пенальти с кипером Иваном Коноваловым.
И спорил с Юрием Дюпиным на кувырки, кто попадет в маленькие ворота с 50 метров. Причем проигрывал!
Все в «Рубине» поражались: Хвича настолько любит футбол, что других хобби у него просто не существует. Он реально ждал каждую тренировку. И резвился на поле, даже когда все остальные игроки уходили отдыхать.
В Казани Хвича вел себя довольно скромно и вообще не шиковал. Никаких дорогих покупок игрок не совершал — даже машину ему выделил клуб (старенький китайский внедорожник).
Одна из самых дорогих покупок Кварацхелии в Казани — электросамокат. Хвича загорелся этой идеей вместе с Зурико.
В итоге на выходных грузины постоянно гоняли по городским паркам и набережным. Хвича даже взял свой самокат на съемки клипа «Рубин Супергуд» и катался перед камерами в центре Казани.
Все свободное время на сборах Кварацхелия играл в футбольные симуляторы на приставке. Хвича всегда жил в одном номере с Давиташвили, поэтому грузины часто устраивали зарубы: к ним присоединялись Солтмурад Бакаев, Илья Самошников и другие геймеры «Рубина».
Зурико обычно выбирал «Ливерпуль» или «ПСЖ». А вот Квара — дикий фанат «Реала» и персонально Криштиану Роналду, поэтому играл за «сливочных». Он признавался, что мечтает оказаться в команде из Мадрида, так что, если «Наполи» получит предложение от «Реала», удержать Хвичу будет очень тяжело.
Кварацхелия ведет здоровый образ жизни, что характерно для любого игрока, который хочет сделать большую карьеру. Алкоголь ни в каком виде Хвича не употребляет.
Как-то в «Рубине» был спор о том, какие вина вкуснее: итальянские или другие? Хвича выступил за грузинскую продукцию, но сразу оговорился: «Я не пробовал, но знаю, что грузинское вино — лучшее. Но сам не употребляю даже дома», — отвечал Хвича, чей отец Бадри занимается виноделием.
Удивительно, но за время российской карьеры один из самых перспективных игроков РПЛ не заключал контракты с техническими спонсорами. Хотя, по данным «СЭ», на грузина выходили гиганты рынка — Nike, adidas и Puma. Но Хвича всем отказывал.
Все дело в том, что за сотрудничество с брендами ему предлагали лишь регулярную поставку новых бутс, а также возможность получать экипировку в линейке магазинов — такие условия его не интересовали.
Хвича считал: когда он станет европейской звездой, то сможет выбить условия поинтереснее. В первую очередь в финансовом плане. Вероятно, после такого сезона в «Наполи» грузин наконец-то получит офферы от технических спонсоров, в которых будет прописана не только выдача экипировки.
Кстати, Кварацхелия — фанат бутс Nike. В «Наполи» он играет в моделях Mercurial Vapor 14 и 15.
Слабость Кварацхелии — хинкали. Он их обожает, поэтому, когда им с Зурико надоедало обыденное меню на базе, они регулярно заказывали доставку хинкали прямо в расположение клуба.
Также Хвича был частым гостем в местной казанской хинкальной. Там работают грузины, с которыми у футболиста завязались дружеские отношения. Он регулярно закупался хинкали только у них.
Когда Кварацхелия приехал в «Рубин», то практически не говорил по-русски (как и Давиташвили). Чтобы подтянуть язык, грузины занимались с учителем по русскому два раза в неделю на базе. За пару месяцев футболисты подтянули язык, поэтому клуб даже отказался от переводчика, которого сам же закрепил за игроками.
При этом некоторые выражения Кварацхелии совсем не давались, а фирменным стало слово «кувырок» — их игроки делали на тренировке, если проиграли в двусторонке или в каком-то челлендже. Хвича никак не мог произнести это слово, поэтому постоянно повторял: «Ку-ви-рёк».
В команде грузина иногда так и называли.
После трансфера в «Наполи» Хвича понял, что ему необходимо прибавить в физическом плане. И решил заниматься дополнительно — для этого он пригласил из «Рубина» физиотерапевта Хосе Карлоса Молиноса, который ранее работал в системе мадридского «Реала».
В мае испанец уехал из Казани и стал личным тренером Кварацхелии. Хвича платит ему зарплату, а тот помогает с дополнительными занятиями и физической нагрузкой, восстановлением и питанием.
Во многом благодаря работе со специалистом грузин набрал мышечную массу и оказался готов к нагрузкам не только в серии А, но и в Лиге чемпионов.
В марте 2022-го, после разгрома от ЦСКА в Москве (1:6), Хвича уехал из России с тремя чемоданами — забрал одежду, приставку, футбольную экипировку и личные вещи.
Не вместились только личные награды и статуэтки, которых у Кварацхелии — целая коллекция. Грузин оставил на базе все призы лучшему игроку матчей РПЛ.
При этом Хвича предупредил сотрудников «Рубина», что в будущем обязательно вернется в Казань, чтобы повидаться со всеми и забрать статуэтки.
Ждем Кварацхелию в России — возможно, в статусе чемпиона Италии. А пока наслаждаемся его игрой за «Наполи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования