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Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Хвича Кварацхелия в «Рубине».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Инсайды «СЭ» о жизни звезды «Наполи» в Казани.

Хвича Кварацхелия так ярко ворвался в чемпионат Италии, что уже стал одним из главных открытий всего европейского сезона. Год назад грузин готовился к рестарту РПЛ в составе клуба, который вылетит в Первую лигу, а теперь идет на втором месте среди всех игроков серии А по системе «гол+пас» и ведет «Наполи» к первому чемпионству за 23 года. Неудивительно, что интерес к Хвиче уже проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы.

«СЭ» рассказывает, как Кварацхелия жил в Казани перед переездом в Неаполь и вспоминает факты о полузащитнике, которых вы могли не знать.

Хвича три года жил на базе «Рубина». По вечерам тренировал обводки и удары

Жить на базе на протяжении нескольких сезонов, а не только первое время после переезда — практически уникальная история для профессиональных футболистов. Хвича весь период в «Рубине» провел именно в таком режиме. И лишь незадолго до отъезда из Казани арендовал квартиру. И то для брата, навестившего игрока после того, как «Рубин» покинул лучший друг Хвичи — Зурико Давиташвили.

Кварцхелии нравилось на базе. Питание, восстановление, тренировки — все под боком и никуда не нужно ездить. Вечерами он выходил на тренировочное поле, чтобы отработать дриблинг и удары. Почти каждый вечер Хвича в одиночестве оттачивал навыки.

Слуцкий был не против — у тренера и на сборах можно было остаться и подурачиться с мячом после основной тренировки. Квара этим пользовался — становился в ворота и соревновался в серии пенальти с кипером Иваном Коноваловым.

И спорил с Юрием Дюпиным на кувырки, кто попадет в маленькие ворота с 50 метров. Причем проигрывал!

Все в «Рубине» поражались: Хвича настолько любит футбол, что других хобби у него просто не существует. Он реально ждал каждую тренировку. И резвился на поле, даже когда все остальные игроки уходили отдыхать.

Ездил по Казани на самокате вместе с Давиташвили

В Казани Хвича вел себя довольно скромно и вообще не шиковал. Никаких дорогих покупок игрок не совершал — даже машину ему выделил клуб (старенький китайский внедорожник).

В Казани Хвича Кварацхелия приобрел электросамокат.

Одна из самых дорогих покупок Кварацхелии в Казани — электросамокат. Хвича загорелся этой идеей вместе с Зурико.

В итоге на выходных грузины постоянно гоняли по городским паркам и набережным. Хвича даже взял свой самокат на съемки клипа «Рубин Супергуд» и катался перед камерами в центре Казани.

Обожал играть в FIFA и всегда выбирал «Реал», фанатеет от Роналду

Все свободное время на сборах Кварацхелия играл в футбольные симуляторы на приставке. Хвича всегда жил в одном номере с Давиташвили, поэтому грузины часто устраивали зарубы: к ним присоединялись Солтмурад Бакаев, Илья Самошников и другие геймеры «Рубина».

Игровая приставка в номере.

Зурико обычно выбирал «Ливерпуль» или «ПСЖ». А вот Квара — дикий фанат «Реала» и персонально Криштиану Роналду, поэтому играл за «сливочных». Он признавался, что мечтает оказаться в команде из Мадрида, так что, если «Наполи» получит предложение от «Реала», удержать Хвичу будет очень тяжело.

Хвича Кварацхелия играет в приставку.

Никогда не пробовал алкоголь — даже домашнее вино!

Кварацхелия ведет здоровый образ жизни, что характерно для любого игрока, который хочет сделать большую карьеру. Алкоголь ни в каком виде Хвича не употребляет.

Как-то в «Рубине» был спор о том, какие вина вкуснее: итальянские или другие? Хвича выступил за грузинскую продукцию, но сразу оговорился: «Я не пробовал, но знаю, что грузинское вино — лучшее. Но сам не употребляю даже дома», — отвечал Хвича, чей отец Бадри занимается виноделием.

Хвича Кварацхелия. Хвича унизил «Юве»: сделал четыре гола в ворота Щенсны, тащившего на ЧМ! Такой «Наполи» должен стать чемпионом

В России Хвича отказывал Nike, adidas и Puma. Он ждал серьезный контракт после переезда в топ-клуб

Удивительно, но за время российской карьеры один из самых перспективных игроков РПЛ не заключал контракты с техническими спонсорами. Хотя, по данным «СЭ», на грузина выходили гиганты рынка — Nike, adidas и Puma. Но Хвича всем отказывал.

Все дело в том, что за сотрудничество с брендами ему предлагали лишь регулярную поставку новых бутс, а также возможность получать экипировку в линейке магазинов — такие условия его не интересовали.

Хвича считал: когда он станет европейской звездой, то сможет выбить условия поинтереснее. В первую очередь в финансовом плане. Вероятно, после такого сезона в «Наполи» грузин наконец-то получит офферы от технических спонсоров, в которых будет прописана не только выдача экипировки.

Кстати, Кварацхелия — фанат бутс Nike. В «Наполи» он играет в моделях Mercurial Vapor 14 и 15.

Хвича Кварацхелия. Хвича уже рядом с Марадоной. В прямом смысле

Обожал хинкали: иногда заказывал на базу и ходил в местную хинкальную к грузинским поварам

Слабость Кварацхелии — хинкали. Он их обожает, поэтому, когда им с Зурико надоедало обыденное меню на базе, они регулярно заказывали доставку хинкали прямо в расположение клуба.

Также Хвича был частым гостем в местной казанской хинкальной. Там работают грузины, с которыми у футболиста завязались дружеские отношения. Он регулярно закупался хинкали только у них.

Учил русский с репетитором два раза в неделю и отказался от переводчика

Когда Кварацхелия приехал в «Рубин», то практически не говорил по-русски (как и Давиташвили). Чтобы подтянуть язык, грузины занимались с учителем по русскому два раза в неделю на базе. За пару месяцев футболисты подтянули язык, поэтому клуб даже отказался от переводчика, которого сам же закрепил за игроками.

При этом некоторые выражения Кварацхелии совсем не давались, а фирменным стало слово «кувырок» — их игроки делали на тренировке, если проиграли в двусторонке или в каком-то челлендже. Хвича никак не мог произнести это слово, поэтому постоянно повторял: «Ку-ви-рёк».

В команде грузина иногда так и называли.

Хосе Карлос Молинос и Хвича Кварацхелия (справа) в «Рубине».

Из Казани в Неаполь забрал личного тренера — платит ему зарплату, тот помог ему прибавить в «физике»

После трансфера в «Наполи» Хвича понял, что ему необходимо прибавить в физическом плане. И решил заниматься дополнительно — для этого он пригласил из «Рубина» физиотерапевта Хосе Карлоса Молиноса, который ранее работал в системе мадридского «Реала».

В мае испанец уехал из Казани и стал личным тренером Кварацхелии. Хвича платит ему зарплату, а тот помогает с дополнительными занятиями и физической нагрузкой, восстановлением и питанием.

Во многом благодаря работе со специалистом грузин набрал мышечную массу и оказался готов к нагрузкам не только в серии А, но и в Лиге чемпионов.

Оставил на базе свои награды. Но обещал вернуться и забрать

В марте 2022-го, после разгрома от ЦСКА в Москве (1:6), Хвича уехал из России с тремя чемоданами — забрал одежду, приставку, футбольную экипировку и личные вещи.

Хвича Кварацхелия выходит из клубного автобуса.

Не вместились только личные награды и статуэтки, которых у Кварацхелии — целая коллекция. Грузин оставил на базе все призы лучшему игроку матчей РПЛ.

Награды и призы Хвичи Кварацхелии.

При этом Хвича предупредил сотрудников «Рубина», что в будущем обязательно вернется в Казань, чтобы повидаться со всеми и забрать статуэтки.

Ждем Кварацхелию в России — возможно, в статусе чемпиона Италии. А пока наслаждаемся его игрой за «Наполи».

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Хвича Кварацхелия
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