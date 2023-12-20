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Сегодня, 14:00

«Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти в финале Кубка России и поднимает чемпионский кубок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» и FONBET представляют шестой эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Заключительная серия полностью посвящена суперфиналу FONBET Кубка России. ЦСКА после длительной паузы дошел до решающего матча турнира, где армейцев ждал жаждущий взять первый трофей в своей истории «Краснодар». За этой игрой мы следили с трех камер: первая была рядом с Игорем, вторая — на трибуне с женой и детьми вратаря, третья — в квартире родителей, которые редко выбираются на стадион и предпочитают смотреть игры по телевизору. «Ребята только выходят на поле, я уже Игорьку почитаю молитовку, пожелаю удачи всем мальчишкам», — говорит мама Игоря Ирина Владимировна.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, все решилось в серии пенальти. Бить выпало в те же ворота, что и в игре с испанцами на чемпионате мира. «Я тут, конечно, обрадовался, — признается Игорь. — Не буду греха таить и лукавить не буду. Конечно, ты понимаешь, что на той трибуне болельщики «Краснодара», но эти ворота магическими, наверное, стали».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И история повторилась: снова серия пенальти, снова Акинфеев становится героем! «Мне казалось, что так не бывает, ну не может быть второй раз, — говорит гендиректор армейцев Роман Бабаев. — Борьба за трофей, центральный стадион страны, огромное количество зрителей на трибунах и у экранов телевизоров. И вот повторяется почти та же история. Потому что это Игорь».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Эта победа стала первой, которую старшие дети Игоря увидели в сознательном возрасте. «Для меня как для отца большая гордость то, что моя семья, моя жена, мои дети поучаствовали в этой победе, — отмечает Акинфеев. — Не только посмотрели, но и поучаствовали: когда первые эмоции чуть улеглись, я подошел к трибуне и попросил жену, чтобы она перекинула детей через ограждение. Они вышли со мной на поле, они получили эту медаль. Они были рядом со мной на фотосессии, на вручении кубка».

Победа в Кубке и серебро чемпионата — юбилейный сезон в карьере Акинфеева получился успешным. И символично, что столь эффектную точку поставил именно он!

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть шестую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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