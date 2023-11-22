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Сегодня, 16:30

«Акинфеев. 20-й сезон». Вторая серия: семья, золотой сейв в Казани, серия в ЛЧ

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» и FONBET представляют второй эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

Приход Владимира Федотова в ЦСКА стал одним из главных событий российского футбола перед сезоном-2022/23. Каким будет новый ЦСКА? Справится ли клуб со сложной кадровой ситуацией после ухода ряда игроков? «Вспоминаю свои разговоры с Владимиром Валентиновичем о том, что даже количественно сложно было строить тренировочный процесс», — делится гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Состав приходится латать на ходу, но команда начинает здорово — после четырех туров ЦСКА идет на первом месте. Первой большой проверкой для обновленной команды становится матч в Петербурге. ЦСКА уступает чемпиону со счетом 1:2, но игра команды во втором тайме дает болельщикам оптимизм.

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В новой серии мы знакомимся с семьей Акинфеева — той частью его жизни, к которой он редко кого-то подпускает. Игорь и его жена Катя идеально подходят друг другу: они оба не романтики, а публичности предпочитают тихую и спокойную жизнь. «Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься», — говорит Катя. — Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности. Дом и семья — это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Во всех подробностях вспоминаем двойной сейв Акинфеева в Казани, который принес армейцам золото сезона-2015/16, а также обсуждаем антирекордную серию Игоря в Лиге чемпионов.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
2
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