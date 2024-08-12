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Забавная, но при этом печальная традиция «Факела» продолжается — поражение от «Крыльев» приводит к тренерской отставке. В сентябре 2023-го после разгрома 0:3 клуб покинул Вадим Евсеев, в апреле после 0:1 ушел Сергей Ташуев. Теперь 0:2 — и третьей жертвой стал Игорь Черевченко.
Таким образом меньше чем за год клуб покинули три тренера — нехороший симптом, который постепенно превращается в черту «Факела». За два сезона в элите воронежцы поменяли пять специалистов — сильная нестабильность, учитывая, что в среднем каждый тренер отработал в клубе 15 матчей чемпионата.
Но «Факел» даже в таких условиях умудряется добиваться успеха — 11-е место в РПЛ в прошлом сезоне стало рекордным для клуба. Примечательно, что технически добыл его как раз Черевченко, отработавший на тот момент всего пять встреч и победивший лишь однажды.
При этом, несмотря на всего лишь одну победу (над «Ахматом»), завершение прошлого сезона под руководством Черевченко точно нельзя назвать провалом. Игорь Геннадьевич отбился от «Сочи» и «Урала» (по итогу вылетевших), но самое главное — остановил «Зенит» (1:1). Более чем достойное завершение кампании.
А вот про новую такого точно не скажешь. Пять матчей, включая кубковый, — четыре поражения. И, что самое печальное, всего один забитый мяч. «Факел» выглядел безнадежно. Да, календарь у воронежцев был непростым — «Динамо», «Зенит», «Краснодар»... Но даже с дебютантом лиги «Акроном» или суперкризисными «Крыльями» команда Черевченко не справилась.
Сами футболисты, кстати, бодрость духа не теряли. Как минимум защитник Калинин после поражения от «Акрона»: «Игорь Геннадьевич — наш главный тренер. И я уверен, что он будет с нами долгие годы работать. По крайней мере мы со своей стороны сделаем на поле все, чтобы вместе с ним двигаться к общей цели».
Набрать один балл удалось только с «Краснодаром» (0:0). Он и стал последним для Черевченко во главе «Факела» — поражение от «Крыльев» все решило. На следующий день после него воронежцы объявили об отставке.
Игорь Геннадьевич вряд ли будет вспоминать эту командировку с теплотой — судя по данным Transfermarkt, под его руководством воронежцы набирали всего 0,7 очка за матч. Худший результат в карьере Черевченко — меньше (0,5) он брал только в короткий четырехматчевый отрезок в «Химках».
Куда дальше отправится тренер, конечно, неизвестно. Зато по «Факелу» ясности больше — инсайдер Иван Карпов заявил, что воронежцы присматриваются к своим бывшим коучам — Дмитрию Пятибратову и Олегу Василенко. Оба специалиста при деле: Пятибратов тренирует «Чайку», Василенко — грузинский «Телави». Также свою готовность к работе уже выразил Сергей Ташуев — уволенный из «Факела» в апреле.
На данный момент воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице, на их счету один балл.