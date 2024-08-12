Что это было?

Забавная, но при этом печальная традиция «Факела» продолжается — поражение от «Крыльев» приводит к тренерской отставке. В сентябре 2023-го после разгрома 0:3 клуб покинул Вадим Евсеев, в апреле после 0:1 ушел Сергей Ташуев. Теперь 0:2 — и третьей жертвой стал Игорь Черевченко.

Таким образом меньше чем за год клуб покинули три тренера — нехороший симптом, который постепенно превращается в черту «Факела». За два сезона в элите воронежцы поменяли пять специалистов — сильная нестабильность, учитывая, что в среднем каждый тренер отработал в клубе 15 матчей чемпионата.

Но «Факел» даже в таких условиях умудряется добиваться успеха — 11-е место в РПЛ в прошлом сезоне стало рекордным для клуба. Примечательно, что технически добыл его как раз Черевченко, отработавший на тот момент всего пять встреч и победивший лишь однажды.

Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При этом, несмотря на всего лишь одну победу (над «Ахматом»), завершение прошлого сезона под руководством Черевченко точно нельзя назвать провалом. Игорь Геннадьевич отбился от «Сочи» и «Урала» (по итогу вылетевших), но самое главное — остановил «Зенит» (1:1). Более чем достойное завершение кампании.

А вот про новую такого точно не скажешь. Пять матчей, включая кубковый, — четыре поражения. И, что самое печальное, всего один забитый мяч. «Факел» выглядел безнадежно. Да, календарь у воронежцев был непростым — «Динамо», «Зенит», «Краснодар»... Но даже с дебютантом лиги «Акроном» или суперкризисными «Крыльями» команда Черевченко не справилась.

Сами футболисты, кстати, бодрость духа не теряли. Как минимум защитник Калинин после поражения от «Акрона»: «Игорь Геннадьевич — наш главный тренер. И я уверен, что он будет с нами долгие годы работать. По крайней мере мы со своей стороны сделаем на поле все, чтобы вместе с ним двигаться к общей цели».

Набрать один балл удалось только с «Краснодаром» (0:0). Он и стал последним для Черевченко во главе «Факела» — поражение от «Крыльев» все решило. На следующий день после него воронежцы объявили об отставке.

Игорь Геннадьевич вряд ли будет вспоминать эту командировку с теплотой — судя по данным Transfermarkt, под его руководством воронежцы набирали всего 0,7 очка за матч. Худший результат в карьере Черевченко — меньше (0,5) он брал только в короткий четырехматчевый отрезок в «Химках».

Куда дальше отправится тренер, конечно, неизвестно. Зато по «Факелу» ясности больше — инсайдер Иван Карпов заявил, что воронежцы присматриваются к своим бывшим коучам — Дмитрию Пятибратову и Олегу Василенко. Оба специалиста при деле: Пятибратов тренирует «Чайку», Василенко — грузинский «Телави». Также свою готовность к работе уже выразил Сергей Ташуев — уволенный из «Факела» в апреле.

На данный момент воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице, на их счету один балл.