Корреспондент «СЭ» обсудил с защитником ЦСКА и сборной России Игорем Дивеевым предстоящее дерби со «Спартаком», поражение в BetBoom матче сборной с Чили и текущее состояние национальной команды.
— Кого выделишь в сборной Чили?
— Я бы никого не выделял. Вся команда хорошо работает с мячом. Чилийцы не боятся проиграть, моментами выносят мячи. Но чтобы выделить кого-то...
Вот в Боливии (товарищеский матч проходил в октябре 2025 года. — Прим. «СЭ») мог бы выделить правого нападающего сборной, «семерку» (21-летний Мигелито из «Америки». — Прим. «СЭ»). В Чили — нет.
— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?
— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.
Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.
— Если бы мы выступали в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?
— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.
— Там и определенный мандраж есть.
— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам.
— Карпин говорил, что не уверен, выдержат ли условные Кисляк, Батраков давление.
— От вас, может быть, могут не вынести, ха-ха. Когда будем с какими-нибудь испанцами играть, начнут вокруг раздувать: «Да сейчас пустят пять». Но я знаю Кисляка и Батракова. Они спокойно все переносят, вообще без проблем. Выйдут и еще этих испанцев накажут. Я, конечно, шучу, но в плане уверенности в себе все будет нормально.
— Сборная ищет новых соперников: называли США, Бразилию, Аргентину. Какой соперник идеальный для тебя?
— Против Аргентины был бы не против сыграть.
— Против Месси?
— Да не то что даже против Месси. Просто Аргентина — это топ-сборная, которая выиграла чемпионат мира. Все хотели бы сыграть с ней. Очень многие приехали бы посмотреть. Как раз был бы тот настрой, как будто мы играем в отборочном турнире. На Чили, конечно, тоже высокий настрой, хотим выиграть. Но все равно статус аргентинцев ощущается совсем по-другому.
— Следующий матч в РПЛ против «Спартака» ЦСКА может провести без Облякова из-за его травмы, полученной во встрече с Чили...
— Все нормально у него будет. Пройдет.
— Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?
— Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну ладно». Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.
— Как будешь настраиваться на дерби?
— Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться.
— Важная тема — безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения сталкивался ли с таким?
— Знаете, тут не влияет, какой я: крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнет — и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть... Без разницы. Я был в шоке от этой новости.
— Какой была первая реакция?
— Я просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым ты стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.
— Было ли у тебя подобное в жизни?
— Нет, ни разу не было.
— Многие заговорили о том, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.
— Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошел такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию, и все.
фанат
Да Игорь, как это не печально, но сейчас "на улицу тяжело выходить, страшно" как ты говоришь. И это только начало армагедона. И надо бы начать понимать и искать ответы, а почему так случилось?
17.11.2025
SuperDennis
/// Мы хорошо выходим из-под прессинга/// Ой ли? В матче с Чили обалденно выходили из-под прессинга, второй пропущенный гол очень показательный!
17.11.2025
Grande Rusia
Нормальный. Два гола привез и спит спокойно
17.11.2025
КирпичИнвест
Дивеев - нормальный парняга. Здраво рассуждает. Спокойный, как удав, и настоящий боец. Не валяется, не корячится. Помнится, как ему в игре с Сербией прилетело, но с сотрясением и переломом доиграл до перерыва. Из той же породы, что и Яп Стам. Уважуха!
17.11.2025
Кот
"...—Есть ли прогресс? — Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты." -------------------------- Ага, Дивеев, все видели, как спокойно, а, главное, без всякого напряжения, вы выходили из прессинга в последних матчах, а уж про целую кучу моментов можно и не говорить...
17.11.2025
Кот
"— Если бы мы выступали в отборочных турнирах, была бы другая ответственность? — Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе." ------------------------------- Непрофессионализм в чистом виде...
17.11.2025
совва
"Нет, ни разу не было". Конечно нет, за деревяшку какой выкуп? много точно не дадут)) Шучу, удачи Игорю и главное - без травм!
17.11.2025
17.11.2025