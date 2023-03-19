Ренан сильнее Ракицкого, полусонный Клаудиньо и час икс для Заболотного: Корнеев о составах ЦСКА и «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев — о составах команд на предстоящий центральный матч 20-го тура РПЛ.

Дуглас вместо Барриоса, Ренан сейчас «Реалу» не нужен

— Начнем с гостей. Наверное, главный вопрос по составу «Зенита» звучит так: кто сыграет в опорной зоне вместо травмированного Барриоса?

— Думаю, самый оптимальный вариант — поставить на эту позицию Дугласа Сантоса. А слева в обороне выпустить Кругового.

— Почему в опорной зоне Дуглас Сантос, а не Кузяев?

— Кузяев вообще не опорник. Далер — типичная «восьмерка», box to box, который может быть полезен своим объемом работы, врываниями в свободные зоны. Однако этот хавбек не очень хорошо защищается тактически.

— В центре обороны, похоже, сыграют Родригао и Ренан. Как вам новичок «Зенита» по первым матчам?

— Рослый парень, достаточно быстрый, прекрасно обращается с мячом. Единственное — иногда заигрывается.

— Какой его главный минус?

— В силу молодости он пока еще может проспать рывки себе за спину. Вот это действительно проблема. При этом интересный защитник. Думаю, станет большим футболистом, если поработает над своими ошибками. Интерес «Реала»? Не думаю, что он нужен мадридцам здесь и сейчас. На данный момент бразилец даже близко не игрок уровня «Королевского клуба». Однако со временем его можно довести до футболиста весьма серьезного класса. Парень обладает теми качествами, которые нравятся топовым европейским клубам.

— Если говорить о левой ноге, первом пасе, начале атак, Ренана можно сравнить с Ракицким?

— Ренан сильнее. У Ракицкого, конечно, было суперкачество. Он одним пасом мог вывести нападающего один на один с голкипером. У Ренана этого пока не видно, зато он очень хорош в работе с мячом. Парень очень уверен (возможно, где-то даже самоуверен, за что на серьезном уровне могут и наказать) под прессингом. Вот этот момент с ним надо проговорить. В целом на Ренана приятно смотреть. Это сильное приобретение.

На мой взгляд, Ракицкий вообще защищаться не умел. Действовал на этой позиции исключительно за счет интеллекта, чтения игры. Однако никогда не славился эффективной игрой один в один. И уж за спину он пускал — будь здоров. Как будто «Сапсан» за него заезжал. При этом — в плане первого паса — это было что-то. Таких защитников сейчас очень мало в мировом футболе.

Зелимхан Бакаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бакаева брали не на первые роли

— Кто сыграет над Дугласом Сантосом? Вендел и Клаудиньо?

— Считаю, Вендел и Кузяев. Клаудиньо свои самые сильные игры в России провел на позиции инсайда. Но точно не в этом треугольнике. В середине поля будет полезнее Кузяев.

— Вам не кажется, что из-за истории с контрактом Кузяев как-то сник?

— Никогда не замечал, чтобы Далер не выкладывался на поле. Да, бывают иногда не очень удачные игры. Однако ни разу не видел, чтобы он был не мотивирован и играет спустя рукава. Это вообще не про него! Ситуация с контрактом давит на Кузяева? Не согласен.

— Кузяев хочет уехать в Европу. Вы его можете представить, скажем, в Италии, Испании?

— Да. Кузяев обладает набором качеств, которые востребованы в Европе. Раньше он больше забивал. Это было связано, видимо, с какими-то тактическими моментами. Но если Далер вернется на тот уровень результативности (а тут многое зависит от тренера), тогда он повысит интерес к себе и принесет еще больше пользы питерцам. Повторюсь, он вообще не опорник, а типичная «восьмерка». Его объем работы порой просто поражает. Помню, Гус Хиддинк в плане работоспособности приводил в пример корейцев. Вот Кузяев — как кореец — готов бегать бесконечно, пока не скажут «стоп».

— Значит, справа выйдет Малком, а слева — Клаудиньо?

— Да, я вижу фланги «Зенита» в предстоящей игре именно такими.

— Мостовой не дотягивает до этого уровня?

— Ну, конечно. Сейчас у «Зенита» появился уникальный шанс практически закрыть вопрос с чемпионской гонкой, оторваться еще дальше от преследователей. «Спартак» проиграл «Оренбургу», поэтому предположу, что Семак выставит с первых минут всех сильнейших.

— Как вам Бакаев в игре на Кубок против «Динамо»? С одной стороны, забил, с другой — его критикуют за то, что не обостряет, часто пасует только назад.

— Я сразу говорил, что Бакаева в «Зенит» брали не на первые роли. Скорее для баланса. К тому же он был свободным агентом, с российским паспортом. Никогда не думал, что Зелимхан будет делать разницу в Питере. В принципе сейчас мы это и видим.

Клаудиньо. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Клаудиньо не делает разницу. Почему проваливается Кассьерра?

— Мантуан пока сырой?

— Не знаю, есть ли опция выкупа, но этот футболист не под большие задачи. Добротный исполнитель, но его лучше всего использовать во втором тайме, выпускать под уже уставших защитников. Парень на эмоциях, на резкости может создать проблемы. Однако его никак нельзя сравнить ни с Малкомом, ни с Клаудиньо.

— Как вам нынешний Клаудиньо, который недавно залечил травму?

— К сожалению, он сейчас находится в полусонном состоянии. Его не особо видно. Пока по большому счету разочаровывает.

— В игре с «Динамо» порадовал публику финтами и остроумными передачами.

— Финты финтами, но Клаудиньо обладает качествами, чтобы делать разницу. Пока он ее не делает. Вот что я имею в виду.

— В нападении, по всей видимости, сыграет Кассьерра, так как Сергеев, похоже, не успеет залечить травму. Почему колумбиец проваливается в «Зените»?

— Для меня это загадка. По типажу этот форвард должен был подойти «Зениту». Всегда высоко оценивал его качества. Не знаю, что случилось. Может быть, какое-то внутреннее давление, прессинг, с которым он не справился. Либо парень перестал работать над собой, снизил к себе требования. Ведь в «Сочи» он реализовывал где-то 60 процентов своих моментов. А здесь... Возможно, в предыдущем клубе не чувствовал серьезной конкуренции. В «Зените» же другая история. Думаю, с ним надо работать не только для повышения реализации, но и в плане психологии.

Антон Заболотный. Фото Global Look Press

Заболотный опять пропал. 10 процентов Карраскаля

— Перейдем к ЦСКА. Допускаете, что Владимир Федотов с первых минут выпустит и Заболотного, и Чалова?

— Да. Допускаю. В матче РПЛ против «Крыльев» это принесло свои плоды. Однако в игре на Кубок Заболотный уже вернулся в свое привычное состояние — не увидел его вообще.

— Считаете гол Заболотного в ворота самарцев редкой вспышкой?

— Вот и узнаем в воскресенье. Надеялся, что Антон воспрянет после долгожданных голов в первых матчах. Однако после кубковой игры возникли сомнения. «Зенит» — лакмусовая бумажка. Этот матч — час икс для форварда армейцев.

— Карраскаль опять останется в запасе?

— Не понимаю, почему в последнее время Хорхе не проходит в стартовый состав. Для меня это топовый игрок для проекта ЦСКА. Не знаю, что там у него произошло с тренером. Какой-то срыв или что-то еще... Такой футболист и так неубедительно играет. Даже где-то досадно. Видимо, Карраскаль не может договориться с тренером. Возможно, какой-то конфликт или что-то еще. Я рассуждаю лишь со стороны, но не могу принять того, что Карраскаль остается в запасе. Думаю, против «Зенита» мы его не увидим на поле с первых минут.

— Федотов недоволен тем, как легионер отрабатывает в обороне?

— А что он до этого прям сильного отрабатывал? Просто латиноамериканцы дают результат только тогда, когда им ничего не мешает ментально, когда у них чистая голова. Если все в порядке с мотивацией, их удержать крайне сложно. Они кайфуют на футбольном поле. Посмотрите, как «Оренбург» играл со «Спартаком», и все сразу станет ясно. Настолько все четко и уверенно! Карраскаль начал в ЦСКА просто волшебно, реально влиял на результат. А сейчас он не показывает даже 10 процентов из того, на что способен.

— А что тогда скажете о Медине?

— Его стоит похвалить. Да, это не топовый футболист, но довольно интеллигентный парень, который правильно себя поставил в коллективе. Работоспособный, дает большой объем. Медина очень опасен, когда получает свободные зоны. В принципе хорошо себя проявляет, но его даже близко нельзя сравнить с Карраскалем, когда тот играет на своем максимуме. Это две разные планеты.

Виктор Фелипе Мендес. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Как Мендес оказался в ЦСКА? Мойзес против Малкома

— Кто сыграет под Чаловым и Мединой? На два места претендуют три кандидата — Мендес, Зделар и Кучаев.

— Про Мендеса я уже устал говорить. Вообще не понимаю, как он очутился в ЦСКА, чем он мог привлечь москвичей?

— Дивеев восстановился после травмы и даже вышел на замену в игре на Кубок против Самары. Рискнет ли Федотов бросить его в бой с первых минут против «Зенита»?

— Думаю, да. Дивеев попадет в стартовый состав. Склоняюсь к тому, что Мойзес все-таки сыграет слева, на фланге. Выставлять против Малкома Облякова — довольно рискованно. Иван в целом, конечно, лучше себя проявляет на позиции «десятки», хорошо ориентируется на ограниченном пространстве. Но против Малкома ему тяжело. Зенитовец просто-напросто вскроет этот фланг. Мойзес более плотный защитник. Да, он иногда может пустить игрока себе за спину, однако на этой позиции против питерцев у него больше шансов выключить Малкома.

— У кого из молодых футболистов ЦСКА вы видите наилучшие перспективы? Носков, Ермаков, Арбузов, Глебов?

— Пока не могу сказать, что кто-то поразил мое воображение. Они все неплохие, но нового Дивеева и Акинфеева сейчас не вижу.