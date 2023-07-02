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Лещук отдохнул с новой возлюбленной после скандального развода

Отдел фото «СЭ»
Игорь Лещук и Полина Лысенко в США
Игорь Лещук и Полина Лысенко.
Фото Соцсети
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По словам вратаря, шаурма в Москве вкуснее, чем в США.

«Динамо» уже вышло из отпуска, и подготовка к новому сезону идет полным ходом, но лето продолжается, значит, яркие летние фотографии как никогда актуальны. Вратарь бело-голубых Игорь Лещук совершил большое путешествие по США, о котором подробно рассказывал в своих соцсетях. Несколько его постов благодаря едким комментариям по поводу американского быта разлетелись на цитаты по всему интернету и стали мемами. В отпуск футболист поехал вместе с новой возлюбленной, бывшей пресс-атташе клуба Полиной Лысенко, к которой после скандального развода ушел от жены Виолетты.

Первой остановкой в путешествии стал Нью-Йорк. По словам Полины, она уже была в США в детстве, но мало что помнит из той поездки, поэтому знакомилась с городом как в первый раз.

Футболист Игорь Лещук
Полина Лысенко

«Город очень атмосферный — классно просто гулять по улицам и видеть вживую антураж из фильмов и сериалов. Благодаря джетлагу времени было много — вставала в 5.30-6 утра. И это, конечно, кайф! Рассветное солнце, на улицах мало людей», — написала Полина. Пара успела полетать на вертолете, совершить пробежку по Центральному парку, сходить на джазовый концерт и погулять ночью по Таймс-сквер.

У девушки была давняя мечта — увидеть певицу Тейлор Свифт на сцене и услышать ее песни, и она смогла ее осуществить в Питтсбурге. «Слушаю Тейлор больше 10 лет, знаю наизусть все ее песни — с ней я выросла и с 13 лет мечтала попасть на ее концерт. Вчера моя мечта исполнилась», — так Лысенко прокомментировала фотографию со стадиона перед началом музыкального мероприятия.

Полина Лысенко

Следующей остановкой стал Чикаго, где пара смогла насладиться посиделками в кафе на берегу, речной прогулкой и живописными видами озера Мичиган.

Полина Лысенко
Футболист Игорь Лещук

Затем Игорь и Полина отправились в Сан-Франциско, холмистые дороги которого девушка сравнила с американскими горками. Ей также понравился элитный район «Русский холм», возможность увидеть тюленей на обычном туристическом пирсе и попасть к мощам святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Полина Лысенко

После суеты городов молодые люди решили поехать на природу и выбрали национальный парк Йосемити. Там они встретили горных белок, птиц и оленей, а водопады и головокружительные виды вызвали у них полный восторг.

Футболист Игорь Лещук
Полина Лысенко

А вот в следующей точке ребятам немного не повезло. По плану они хотели увидеть гигантские секвойи в одноименном парке, однако дорога оказалась перекрыта. В итоге было решено осмотреть парк по пути в конечную точку путешествия — Лос-Анджелес.

Полина Лысенко
Полина Лысенко

Судя по позитивным постам, Полина осталась довольна поездкой, а вот Игорь нашел и негативные моменты, пожаловавшись на сервис в США. «Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе. Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», с чем в целом невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем», — так описал футболист свое приключение, добавив, что такой уровень обслуживания, как в России, тяжело найти в других странах.

Футболист Игорь Лещук

Вратарь также сравнил уровень отдыха в двух странах. «В США я сейчас все больше обращаю внимание, что у них далеко не все идеально. Нормально покушать в Америке — большая проблема. Здесь сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было. У них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. В Москве даже шаурма вкуснее!» — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Источник фото: соцсети Игоря Лещука и Полины Лысенко

Игорь Лещук
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