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Сегодня, 14:45

В «Крыльях» продолжается буря. Осинькин хочет уйти

Игорь Осинькин хочет уйти из «Крыльев Советов»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Константин Алексеев — о ситуации в самарском клубе.

«Крылья Советов» стали осенью главным ньюсмейкером. И полыхать там будет еще долго. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что ему сообщили о долге в 36 миллионов рублей перед судьями. Делом занялись правоохранительные органы и РФС. Заявление невероятно громкое — впервые в российском футболе прямым текстом говорится о выплатах арбитрам, названа сумма. Кроме того, губернатор намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу работы агентов. Плюс будет серьезно урезано бюджетное финансирование.

Но взрывается не только вокруг команды. Федорищев еще и прошелся по тренерам. «Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 миллионов рублей фикс. Извините меня, но 100 миллионов в год — это достаточно серьезное вознаграждение. Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 миллионов в год, а у нас платят 100 и он показывает должный результат — хорошо. А если он стоит 1 миллион в месяц, 12 миллионов в год, а у нас платят 100 миллионов, это вызывает вопросы. 100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом, — это слишком много», — привел слова Федорищева Telegram-канал «Волжская защепка».

Игорь Осинькин может покинуть &laquo;Крылья Советов&raquo;. В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

Чиновник говорил абстрактно, подчеркивая, что речь о «каком-то клубе», однако у всех сложилось четкое мнение, что речь именно о самарском — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

По данным «СЭ», это высказывание возмутило тренера и он хочет уйти из «Крыльев». Осинькин продлевал соглашение в 2022 году после успешного сезона, когда к нему был интерес со стороны топ-клубов, так и родилось соглашение с приличной зарплатой и высокими отступными. Чтобы желающим пригласить тренера пришлось серьезно заплатить «Крыльям».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клуб пока не отпускает Осинькина. Во-первых, общественность на стороне 59-летнего специалиста. Во-вторых, надо найти замену. В-третьих, вопрос в тех самых 100 миллионах. Тренер, конечно, может сам разорвать контракт, но платить такую огромную сумму вряд ли готов. Не хотят и «Крылья» выплачивать неустойку.

Думается, что стороны все же найдут компромисс, а Осинькин зимой покинет Самару. По соглашению сторон. Слишком уж негативный фон сложился вокруг, чтобы тренеру было комфортно продолжать работу. Тем более что, по имеющимся сведениям, есть конкретный вариант с «Химками».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Федорищев разбушевался. Теперь собрался разобраться с футбольными агентами

А «Крылья», судя по всему, продолжат расставаться с «людьми агента Павла Андреева» — Осинькина, как и всех футболистов, пришедших из «Чертаново», связывают именно с ним. Методы при этом выбраны революционные и резонансные. Пока самарский клуб напоминает извергающийся вулкан. Посмотрим, к каким результатам это в итоге приведет.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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