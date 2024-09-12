«Почему не рассматривали Дзюбу? Сергеев шел у нас первым номером». Интервью Игоря Осинькина

Разговор с главным тренером «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным : о Дзюбе, Писарском, Гарре, Салтыкове.

Сергеев не провалился в «Зените», но так сложились обстоятельства

— Какую пищу для размышлений дал вам контрольный матч с «Акроном» (2:2)?

— Мы выставили на игру далеко не оптимальный состав. Тем не менее эта игра была нам нужна. К нам после долгого перерыва вернулся Ваня Сергеев, ему очень важно было почувствовать командный ритм. И впервые на поле мы увидели нашего новичка защитника Доминика Ороза.

— И как оцените игру этих двух футболистов?

— В целом проявили себя неплохо. Но, конечно, надо делать скидку на товарищеский характер встречи. Не могли задействовать футболистов, которые уехали в сборные. Некоторых ребят немного поберегли, ограничили во времени. Считаю, игра получилась довольно полезной. В принципе выполнили то, что задумывали.

— Какой настрой у Сергеева?

— Я даже не могу себе представить, чтобы Ваня тренировался и играл вполсилы! Да, у него может что-то не получаться, но к его отношению к делу, к его самоотдаче у меня никогда не было вопросов. Мы в нем никогда не сомневались. Понимаем, что Сергеев пришел к нам, потому что на каком-то этапе прогрессировал именно в «Крыльях» и являлся очень важной частью самарской команды. Что ж, теперь после достаточно длительной командировки Иван, можно сказать, вернулся к себе домой (улыбается).

— Но со стороны показалось, что Сергеев был не в восторге от такого трансфера. Все-таки человек поиграл в «Зените», и нельзя сказать, что там провалился. А теперь ему приходится уходить в более скромный клуб и, наверное, на более скромные условия.

— Да много всего писали по этой теме... Но должен заметить, что история с его переходом в «Крылья» началась не вчера, а еще в июле. Мы с ним разговаривали, он сам постоянно был на связи с нашими ребятами. И я не почувствовал, что Иван не хочет переходить в «Крылья». Поверьте, он очень открытый, прямой парень. Если бы что-то было не так, Сергеев сказал бы.

Я понимаю, что, если все складывается хорошо в «Зените», люди сами оттуда не уходят. Но таковы обстоятельства... Соглашусь с вами: Сергеев в Питере точно не провалился, однако весной, наверное, его немного подвела реализация, статистка. То есть не забивал те голы, которые ему давались раньше. Видимо, уже тогда питерский клуб принял решение по нему. Хотя, повторюсь, если взять весь этап его зенитовской карьеры, он был полезен команде. Делал то, что от него и требовалось. А дальше уже мне сложно комментировать. Это какие-то внутренние процессы в «Зените». Туда я лезть не хочу, да и не имею права.

Мы со своей стороны очень ждали Сергеева. И за те пять дней, что Ваня находится в команде, он показал, что пришел сюда играть, а не отбывать номер! Видно, что получает удовольствие от тренировок.

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

Соболева нам никто не предлагал

— Это правда, что существовал вариант, при котором «Крылья» могли арендовать у «Спартака» Соболева, если бы он не договорился с «Зенитом»?

— Чего только не писали в последнее время (улыбается). И Соболева к нам сватали, и Дзюбу.

— Так что же из этого правда?

— Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.

— Только в прессе?

— Да. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.

— Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?

— Да дело даже не в стилистике. Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком «Спартака». Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали — и все.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если сходить с ума после поражений от «Зенита» и «Спартака», можно не дожить до конца сезона

— После трех поражений кряду на старте сезона и 10 пропущенных мячей вы внешне на пресс-конференциях выглядели довольно спокойным. Делали скидку на силу соперников — «Зенита», «Ростова» и «Спартака»?

— Знаете, если сходить с ума после поражений от «Зенита» и «Спартака», то до конца сезона можно просто-напросто не дожить из-за нервного истощения. Да и «Ростов» на тот момент был в очень хорошей форме.

Вы просто поднимите статистику. Разве «Крылья» раньше регулярно обыгрывали питерцев и красно-белых? Да, отбирали очки, но не так часто. Чтобы удачно сыграть с «Зенитом» и «Спартаком», в первую очередь нужно, чтобы эти соперники находились не в оптимальном состоянии. Но, согласитесь, на стартовом отрезке питерцы, москвичи, да и дончане были, как говорится, в полном порядке. А в пятом туре нам еще и «Динамо» досталось (0:1).

— Но только ли дело в непростом календаре на старте сезона?

— Нет, конечно. Мы столкнулись с кадровыми проблемами. От нас ушло много футболистов, в том числе и те, которых можно назвать ключевыми, — Горшков, Салтыков. Из-за травм не могли рассчитывать на Рахмановича, Гарре.

Мы собирались усиливаться. Клуб провел достаточно большую работу, понимая наши проблемы. Постоянно находимся на связи с руководством, никаких претензий нет и быть не может.

Но мы не хотели брать игроков только для количества. Нужны были качественные исполнители, которые реально способны усилить «Крылья». Не всех из них пока смогли интегрировать в нашу игру. Некоторые только-только к нам присоединилось. То есть прошло семь туров, а, допустим, Ваня Сергеев и Ороз не провели за самарцев еще ни одной встречи. Томас Гальдамес сыграл только четыре полных матча. А перед этим практически не тренировался. Фактически чилиец набирал форму уже через игры. В общем, речь идет не об одной проблеме, а о целом комплексе.

— Что еще сказалось на неудачных результатах?

— Фернандо Костанца переболел пневмонией. Гарре получил травму в игре с «Ростовом» и только-только набирает форму. В стартовый состав он в этом сезоне пока не попадал... А для нас это такие же лидеры, как для «Зенита» Глушенков и Вендел. Когда эти футболисты выбыли из строя, чемпион страны, если заметили, играл уже не так ярко и эффективно. Так и в «Крыльях». Без Гарре, Фернандо Самаре объективно тяжело. Бейл пропустил последние три тура — это тоже, конечно, потеря.

— Как оцените состояние Ежова?

— Роман весной получил мышечное повреждение и так до конца и не восстановился. В первом туре с «Зенитом» он вышел на замену. А против «Ростова» мы включили его в стартовый состав, не выдерживая нужные сроки. Потому что Ежов для нас лидер.

Нет, я не хочу сейчас оправдываться. Просто назвал вам объективные причины, из-за которых мы пока не играем на своем привычном уровне. Тем не менее удалось набрать шесть очков. «Крылья» — не в зоне вылета. По большому счету для нас чемпионат сейчас только начинается.

Дмитрий Скопинцев и Бенхамин Гарре. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему вы решили, что Гарре неинтересно в «Крыльях»?

— Когда на поле ждать Рахмановича, который пока не провел за вас ни одной игры в этом сезоне?

— В последнем контрольном матче перед стартом сезона с «Химками», забивая гол, он получил травму голеностопа. Сначала попробовали консервативное лечение. Отправляли его и в Сербию, и в Германию. Но поняли, что без хирургического вмешательства не обойтись. Так что на днях Амар будет прооперирован.

— И когда вернется в строй?

— Про сроки я пока ничего сказать не могу. Пусть сначала пройдет операция, потом уже станет понятно.

— Это правда, что у него в последний момент сорвался вариант с переходом в клуб из Саудовской Аравии?

— Да, такой вариант действительно существовал. Но трансфер должен был состояться в сентябре. То есть, если бы не травма, Рахманович провел бы за нас 6-7 туров.

— Вы заметили, что Гарре пока не может набрать форму из-за травм. А вам не кажется, что дело еще и в его мотивации? Не считает ли аргентинец, что по своим игровым качествам он достоин выступать в клубе, который борется за медали?

— Почему люди делают выводы, что Гарре неинтересно в «Крыльях»? Только потому, что он из-за травм пропустил несколько туров? Причем повреждения у него совершенно разные. Нет какой-то тенденции. Зимой ему подлечили и подлатали колено, где-то в феврале «прочистили». В итоге весной он у нас почти не играл, приходил в себя. Кажется, только в последних трех турах прошлого чемпионата он выходил в старте.

А сейчас Бенхамин уже повредил другую ногу в игре с «Ростовом». Прошлую осень он действительно провел в РПЛ очень ярко, у него был весьма высокий КПД. К аргентинцу проявляли интерес другие клубы. Но сейчас нам нужно говорить о сегодняшнем дне. Пока Гарре не может набрать форму, но при этом вы же не знаете, как он относится к тренировкам.

— Потому и спрашиваем.

— Поверьте, Гарре прекрасно работает! Он большой профессионал, готов комплексно подходить к своей игре, карьере. Щепетильно относится к питанию, восстановлению и дополнительным занятиям. Постоянно консультируется со специалистами, физиотерапевтами, в том числе и аргентинскими. Гарре хочет стать большим футболистом, хочет расти.

Но тут нужно учитывать и интересы клуба. То есть, если Гарре куда-то и уйдет, это предложение должно устроить и «Крылья», а не просто переход ради перехода. Мы все-таки в него вкладывались, ждали, когда восстановится. При этом надеемся, что Бенхамин вскоре выйдет на свой привычный уровень. На тренировках он уже выглядит хорошо.

Юрий Горшков. Фото Федор Успенский, ФК «Зенит»

С моей стороны было бы неправильно говорить Горшкову, что в «Зените» он сядет в запас

— Вы отдали в аренду в «Сочи» Писарского, который здорово сейчас смотрится в ФНЛ: три гола и одна результативная передача в четырех турах. Почему у него не получилось в «Крыльях»?

— Наверное, в стилевом плане для нашей игры нужен немного другой нападающий. Писарский — интересный форвард, игрок штрафной площади, умеет угадать, где окажется мяч, способен продавить защитника, нестандартно сыграть. Но «Крылья» заточены все-таки на другой футбол. Мы не делаем такого огромного количества прострелов и навесов, после которых Владимир может проявить свои сильные качества. Видимо, тут и кроется причина его не самой высокой результативности.

Вместе с тем должен заметить, что он всегда хорошо работал, не опускал рук. Выполнял тренерские требования, пытался меняться. Но что-то не получалось. Там и травмы вмешивались. В общем, решили, что ему сейчас надо перезагрузиться, вновь почувствовать голевой инстинкт в другом клубе.

— Не отговаривали Горшкова от перехода в «Зенит»? Не говорили ему, что, скорее всего, в Питере он станет игроком ротации?

— С моей стороны было бы некорректно говорить Юре такие вещи. Футболисты — люди сильные, амбициозные. Они готовы к вызовам. Для этого и работают. Да, конечно, нужно объективно смотреть на вещи. Мы обсуждали с Горшковым тему «Зенита», но все-таки не в таком контексте, который прозвучал в вашем вопросе.

Ясно, что на позиции левого защитника у него просто суперконкурент — Дуглас Сантос. Бразилец, к сожалению, уже не одного русского парня усадил в запас (улыбается). Мы все это учитывали.

— Почему же Юрий тогда выбрал «Зенит»?

— Знаете, в спортивной карьере бывают моменты, когда ты должен принять вызов, попробовать себя в новой среде, сделать все от себя зависящее. Где-то приходится надеяться на удачу, но и без веры в себя никуда не продвинешься. Юру, наверное, не назовешь сверходаренным футболистом, но своим трудом, пахотой он пробивал себе дорогу в футбольную жизнь. На всех этапах своей карьеры Горшков добивался того, что становился игроком стартового состава. Теперь на очереди «Зенит». Да, пока он не так много играет, плюс получил небольшую травму. Но еще не вечер. Юра — сильный, не сдастся. Я в него верю!

Никита Салтыков (в белом). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас Салтыков не вернется в «Крылья»

— За Салтыкова обидно? Никита провел за «Локо» в РПЛ в этом сезоне суммарно 23 минуты. Не поторопился ли он с переездом в столицу?

— Никита — еще совсем молодой футболист и не может быть очень стабильным. Да, пока играет слишком мало в «Локо». Но это не значит, что должен опустить руки и перестать доказывать свою состоятельность. Его время обязательно придет. У него хороший, правильный характер, Салтыков готов сражаться. Он сможет конкурировать со многими игроками его амплуа в составе железнодорожников.

— Но ведь «Локо» взял еще одного игрока на позицию Салтыкова — Севикяна.

— Не уверен, что на его позицию. Мне кажется, в Севикяне видят либо «десятку», либо правого нападающего.

— А есть вариант, при котором Салтыков до конца сезона уйдет в аренду в «Крылья»?

— Скорее всего, нет. Мы в этой позиции укомплектованы. У нас есть Ежов, Гарре, Дмитриев, арендованный у «Спартака», и Ороско. Плюс молодые ребята — тот же Бабаев из «Динамо».

Мы с удовольствием бы вернули Никиту, но все должно происходить вовремя. Может быть, такой вариант будет более реальным зимой или следующим летом. У меня и у клуба с Никитой теплые отношения. Уверен, что в определенной ситуации можем быть друг другу полезными.

Если бы разговор об аренде Салтыкова возник в июне или июле, я бы с радостью его вернул. Но сейчас у нас уже есть футболисты на эту позицию.

— От Олейникова, приобретенного у «Ахмата», ждете большего?

— Иван по своему стилю, манере игры подходит «Крыльям». Но пока он еще не так долго находится в команде. Свою физическую форму Олейников стабилизировал. Все-таки в «Ахмате» он в последнее время почти не играл. Остается до конца понять наши требования, привыкнуть к партнерам. Так что действительно ждем от него большего. Это нормально. У него есть хорошие отрезки, но в некоторых моментах, игровых ситуациях надо прибавлять. Мы это с ним обсуждаем. В целом Олейников не выпадает из игры. Просто мы хотим, чтобы он был еще сильнее. При этом у него серьезные конкуренты. Сейчас, например, Цыпченко набрал неплохую форму.

Игорь Осинькин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однажды мы можем и не найти замену ушедшим лидерам...

— Почему решили пригласить в «Крылья» Песьякова? Прежде всего из-за его игры ногами?

— Сергей — довольно стабильный вратарь. В организации нашей игры очень важны роль голкипера и его умение играть ногами. Песьяков и в человеческом плане нам подходит. Он по своей натуре лидер. Обязательно нам поможет. Да уже помогает.

— А вы не устали каждый год латать дыры в составе? Каждое трансферное окно у «Крыльев» покупают одного-двух ключевых игроков. Рано или поздно вы просто не найдете им равноценной замены.

— Конечно, когда уходят лидеры, в какой-то момент им на смену не придут люди соответствующего уровня... Тогда все может быть критично. Нет, я не устал. Это моя работа. Но проблему, которую вы обозначили, держим в голове. Говорим о ней с нашим руководством, предупреждаем о такой вероятности.

Если брать прошлый сезон, то первый круг мы прошли без травм и набрали довольно большое количество очков. А вот дальше многие футболисты оказались в лазарете, и недостаточно глубокая скамейка не позволила их заменить.

— При этом в прошлом сезоне к вам пришли только Печенин и Ороско.

— Да. Только двое. Как я заметил выше, весной травмы нас «накрыли». И все это немного перенеслось на начало нового чемпионата. Много говорили с руководством об усилении, пытались как-то реагировать. Но летнее трансферное окно сложнее зимнего.

— Почему?

— Оно слишком короткое. И мы не такой клуб, как «Зенит» и «Спартак», которым по силам выкладывать большие суммы за новичков. «Крылья» живут строго в рамках бюджета, чаще берем игроков в аренду либо свободных агентов. При этом, считаю, наш спортивный блок во главе с Сергеем Корниленко проделал большой объем работы. Но то, что в один момент мы вдруг не сможем заменить лидеров, меня, конечно, не может не тревожить.