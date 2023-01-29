«Для дальнейшего роста Пиняеву стоило еще остаться в «Крыльях». Интервью Осинькина

Интервью «СЭ» дал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Рассказов

— В пятницу «Крылья» объявили о подписании защитника Николая Рассказова. Чем вас привлек теперь уже бывший игрок «Спартака»? В чем его сильные стороны?

— Николай — квалифицированный защитник. Он имеет опыт выступлений не только за топовый российский клуб на внутренней арене, но и в еврокубках. Мы понимали, что Рассказов сможет сделать нас сильнее.

— Вам не кажется, что по ходу этого сезона, когда Рассказов потерял место в составе «Спартака», он попал в некую психологическую яму?

— Первая часть чемпионата, наверное, была для Николая не очень удачной. Но в его возрасте (Рассказову 25 лет. — Прим. «СЭ») это ни о чем не говорит. Ему просто надо найти свою команду, немного перезагрузиться. У Рассказова есть все, чтобы перезапустить свою карьеру на другом уровне.

— Cправа в обороне у вас играют Бейл и Костанца. Разве эта позиция в «Крыльях» не укомплектована? Выдержит ли такую конкуренцию Рассказов?

— Действительно, у нас хватает людей, которые способны играть справа в защите. Но из-за определенных травм в ближайших турах Костанца, видимо, будет действовать в опорной зоне. Кроме того, лучше иметь полный комплект футболистов, чем страдать от форс-мажоров. В прошлом году из-за того, что некоторые игроки оказались в лазарете, мы недосчитались очков.

Писарский

— Ваши первые впечатления от работы с Владимиром Писарским (в недавнем прошлом Сычевым)?

— Владимир голоден до футбола и голов. Это сразу видно. Он тренируется со страстью, с огнем в глазах. В этом сезоне он вкусил радость забитых мячей на уровне РПЛ и не собирается останавливаться на достигнутом. Владимир хочет прогрессировать. За то короткое время, которое он с нами тренируется, Писарский показал, что пришел сюда дальше развиваться, пополнять свой лицевой счет, забивать. Меня пока все устраивает.

— Неделю назад Писарский в интервью «СЭ» признался, что на первых порах чувствовал себя в новой команде каким-то скованным, многовато ошибался на тренировках. Cудя по тому невероятному голу, который он забил в контрольной встрече с сербским клубом, вам удалось его раскрепостить?

— Я не верю в такие короткие истории — что за одно успешное касание мяча все кардинально меняется в плане психологии и раскрепощенности. Но Владимир последовательно, каждый день прогрессирует, набирает форму. Осваивается у нас. Сейчас он уже органичнее смотрится в игре «Крыльев». У каждой команды есть своя специфика, свой стиль. И Писарский, и партнеры начинают понимать друг друга. Он сюда пришел за голами. Думаю, он нам поможет, а мы — ему.

— Далеко не все поняли его решение сменить «Оренбург» на «Крылья». Некоторые эксперты сомневаются, что он будет забивать в Самаре так же часто, как и в первой части сезона. Аргументация такова: в «Оренбурге» ему здорово ассистировали латиноамериканцы, а из «Крыльев» этой зимой ушли два креативных футболиста — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

— Мы читали подобные высказывания, да и сами анализировали сложившуюся ситуацию. Понимаем, что в статистике Писарского есть определенный перекос в проценте забитых мячей. Причем достаточно большой. Тем не менее мы будем стремиться создавать ему достаточное количество моментов. Нам нужен был такой форвард, который умеет находить мячи в штрафной. А дальше уже все зависит и от него, и от всей нашей команды. То есть многое определит то, как быстро Писарский встроится в игру «Крыльев».

— Вы сказали про перекос в статистике вашего нового нападающего. Слишком много он забил в первой части сезона?

— Конечно, специалисты не ожидали, что Владимир так часто будет поражать ворота соперников. Далеко не все знали его возможности и потенциал. Но Писарский в итоге показал высокий процент реализации моментов. Это подкупает. И что самое важное — у него есть страсть! А когда человек очень хочет забить, играет с горящими глазами, мяч сам его находит. Мы очень надеемся, что в чужой штрафной он будет притягивать к себе эти мячи.

Владимир Сычевой (Писарский). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пиняев

— У вас как у тренера руки не опускаются? Ведь фактически каждое трансферное окно «Крылья» теряют ключевых игроков: Сергеева, Зиньковского, Сарвели, теперь вот еще и Пиняева с Глушенковым.

— За полтора года в РПЛ (не будем трогать ФНЛ) некоторые позиции в нашей команде обновляются уже по второму разу.

— Ничего себе.

— Да, уже третий игрок будет выступать на определенной позиции, а первые два перешли в другие команды. Но что поделать — так получается. Руки мы не опускаем — готовы и дальше работать. Однако, конечно, хотелось бы большей стабильности. Она дает тебе возможность делать следующие шаги. Так, например, было у нас в первой лиге, что обеспечило «Крыльям» прорыв в дальнейшем. Сейчас мы теряем, может быть, и не так много людей, но все они лидеры. Отсюда возникают сложности. При этом не собираемся раскисать, унывать. Осознаем, что «Крылья» ждет очень тяжелая весенняя часть чемпионата, но в то же время, безусловно, интересная.

— Не пытались отговорить Пиняева от перехода сейчас в «Локо»? Может быть, ему все-таки стоило доиграть сезон в Самаре?

— Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже.

— Почему?

— Это лично мое мнение. В «Крыльях» он находился в комфортной среде. В таких условиях в целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки. Но он принял такое решение — ушел в «Локомотив». Я не могу утверждать, что Пиняев сейчас не готов к новому вызову. Просто повторю свою мысль. Наверное, чтобы еще больше окрепнуть, ему стоило поиграть в «Крыльях». Сколько людей — столько мнений. Тренеры «Локомотива» со своей стороны, наверное, считают, что именно в составе железнодорожников Пиняев будет прогрессировать лучше и быстрее. Как говорится, вопрос спорный.

— А вы считаете, что ментально Пиняев уже готов выбраться из комфортной среды и начать сразу давать результат в «Локо», которому надо спасаться от вылета? Там ведь времени на раскачку не дадут...

— На этот вопрос нет однозначного ответа. «Локомотив» большой клуб, но вот попал в такую ситуацию... Я даже не сомневаюсь, что железнодорожники выберутся из нее, но история, согласитесь, непростая. И давление на игроков, прежде всего молодых, при таком турнирном положении — специфическое. Сейчас «Локо» надо исправно набирать очки. Я уверен, что москвичи решат свою задачу. Там довольно квалифицированные футболисты, некоторые уже восстановились от тяжелых травм.

Сергей Пиняев. Фото ФК «Крылья Советов» Фото ФК «Крылья Советов»

Дзюба, баланс, «автобус»

— Казалось со стороны, что Глушенков, помимо того, что был весьма результативен (5 голов плюс 6 результативных передач в первой части сезона), еще и являлся ментальным лидером команды. Кто теперь возьмет на себя эту роль?

— Назначить лидера невозможно. Только игра покажет. Мы приобретаем футболистов, чтобы они заменили ушедших лидеров (Уже после нашего разговора «Крылья» объявили о подписании аргентинского нападающего Гарре. — Прим. «СЭ»). Посмотрим, как они себя смогут проявить. Оставшиеся у нас игроки прогрессируют и уже должны выходить на другие роли в команде. Лидерами становятся благодаря поту, крови и мастерству.

— В это трансферное окно даже не рассматривали возможность пригласить в команду Артема Дзюбу или Дениса Глушакова в силу их возраста или финансовых запросов?

— На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем в плане формирования состава. Приглашая этих футболистов, возможно, мы бы отошли от своих наработок. Нет, я не умаляю заслуг Артема и Дениса. Это заслуженные люди в российском футболе. Но у нас все же другая дорога. А им я желаю только удачи.

— Скептики считают, что если команда раз за разом теряет своих лидеров, то рано или поздно она повалится. Некоторые даже предрекают вам то, что окажетесь в стыках. Сейчас «Крылья» опережают «Локо» и «Факел» на семь очков.

— Ни одна команда в РПЛ, кроме топовых, не расслабится, пока не наберет где-то 33 очка. Вот эта цифра — примерная гарантия безопасности. Все ее держат в голове и выбирают соответствующую стратегию.

— В вашем активе сейчас 20. Получается, за 13 туров «Крыльям» надо набрать 13 очков?

— Да. Где-то так. Мы понимаем, что к паузе могли набрать и больше очков. Но из-за случайностей, глупостей потеряли баллы. Надеюсь, сейчас мы свое доберем. Если отталкиваться от нашей игры в первой части чемпионата, то предпосылки к этому есть.

— А каким итоговым местом вы будете довольны?

— Сложный вопрос.

Игорь Осинькин. ФК «Крылья Советов»

— Вы же амбициозный человек.

— Вот как раз из-за амбиций и не хочется называть конкретное место. Всегда желаешь большего. Сейчас я что-то скажу, а мои слова могут как-то потом не так развернуть. У себя, внутри коллектива, мы всегда будем максималистами, будем требовать побеждать в каждом матче. А называть конкретную турнирную цель... Это может в итоге сыграть против нас.

— «Крылья» продолжат играть в атаку — на радость зрителям? Или в силу определенных кадровых потерь вы теперь будете действовать гораздо осторожнее и прагматичнее?

— Мы не набирали очков за счет осторожности или выжидательной тактики. Всегда стремились найти определенный баланс, который позволит нам эффективно атаковать и надежно защищаться. Многое зависит от соперников. Баланс против «Зенита» и против более скромной команды — разный. Однако в матчах с лидерами все равно будем атаковать.

— «Автобус» мы от вас не увидим?

— Да. Все равно хотим искать счастья впереди. В то же время готов пообещать, что «Крылья» не будут лететь вперед с шашками наголо, забыв про тылы. Этот баланс должен быть внутри каждого из нас, иначе мы получим немного абсурдный футбол.