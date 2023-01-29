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Сегодня, 14:30

«Для дальнейшего роста Пиняеву стоило еще остаться в «Крыльях». Интервью Осинькина

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Пиняев.
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Интервью «СЭ» дал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Рассказов

— В пятницу «Крылья» объявили о подписании защитника Николая Рассказова. Чем вас привлек теперь уже бывший игрок «Спартака»? В чем его сильные стороны?

— Николай — квалифицированный защитник. Он имеет опыт выступлений не только за топовый российский клуб на внутренней арене, но и в еврокубках. Мы понимали, что Рассказов сможет сделать нас сильнее.

— Вам не кажется, что по ходу этого сезона, когда Рассказов потерял место в составе «Спартака», он попал в некую психологическую яму?

— Первая часть чемпионата, наверное, была для Николая не очень удачной. Но в его возрасте (Рассказову 25 лет. — Прим. «СЭ») это ни о чем не говорит. Ему просто надо найти свою команду, немного перезагрузиться. У Рассказова есть все, чтобы перезапустить свою карьеру на другом уровне.

— Cправа в обороне у вас играют Бейл и Костанца. Разве эта позиция в «Крыльях» не укомплектована? Выдержит ли такую конкуренцию Рассказов?

— Действительно, у нас хватает людей, которые способны играть справа в защите. Но из-за определенных травм в ближайших турах Костанца, видимо, будет действовать в опорной зоне. Кроме того, лучше иметь полный комплект футболистов, чем страдать от форс-мажоров. В прошлом году из-за того, что некоторые игроки оказались в лазарете, мы недосчитались очков.

Писарский

— Ваши первые впечатления от работы с Владимиром Писарским (в недавнем прошлом Сычевым)?

— Владимир голоден до футбола и голов. Это сразу видно. Он тренируется со страстью, с огнем в глазах. В этом сезоне он вкусил радость забитых мячей на уровне РПЛ и не собирается останавливаться на достигнутом. Владимир хочет прогрессировать. За то короткое время, которое он с нами тренируется, Писарский показал, что пришел сюда дальше развиваться, пополнять свой лицевой счет, забивать. Меня пока все устраивает.

— Неделю назад Писарский в интервью «СЭ» признался, что на первых порах чувствовал себя в новой команде каким-то скованным, многовато ошибался на тренировках. Cудя по тому невероятному голу, который он забил в контрольной встрече с сербским клубом, вам удалось его раскрепостить?

— Я не верю в такие короткие истории — что за одно успешное касание мяча все кардинально меняется в плане психологии и раскрепощенности. Но Владимир последовательно, каждый день прогрессирует, набирает форму. Осваивается у нас. Сейчас он уже органичнее смотрится в игре «Крыльев». У каждой команды есть своя специфика, свой стиль. И Писарский, и партнеры начинают понимать друг друга. Он сюда пришел за голами. Думаю, он нам поможет, а мы — ему.

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— Далеко не все поняли его решение сменить «Оренбург» на «Крылья». Некоторые эксперты сомневаются, что он будет забивать в Самаре так же часто, как и в первой части сезона. Аргументация такова: в «Оренбурге» ему здорово ассистировали латиноамериканцы, а из «Крыльев» этой зимой ушли два креативных футболиста — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

— Мы читали подобные высказывания, да и сами анализировали сложившуюся ситуацию. Понимаем, что в статистике Писарского есть определенный перекос в проценте забитых мячей. Причем достаточно большой. Тем не менее мы будем стремиться создавать ему достаточное количество моментов. Нам нужен был такой форвард, который умеет находить мячи в штрафной. А дальше уже все зависит и от него, и от всей нашей команды. То есть многое определит то, как быстро Писарский встроится в игру «Крыльев».

— Вы сказали про перекос в статистике вашего нового нападающего. Слишком много он забил в первой части сезона?

— Конечно, специалисты не ожидали, что Владимир так часто будет поражать ворота соперников. Далеко не все знали его возможности и потенциал. Но Писарский в итоге показал высокий процент реализации моментов. Это подкупает. И что самое важное — у него есть страсть! А когда человек очень хочет забить, играет с горящими глазами, мяч сам его находит. Мы очень надеемся, что в чужой штрафной он будет притягивать к себе эти мячи.

Владимир Сычевой (Писарский). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Сычевой (Писарский).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пиняев

— У вас как у тренера руки не опускаются? Ведь фактически каждое трансферное окно «Крылья» теряют ключевых игроков: Сергеева, Зиньковского, Сарвели, теперь вот еще и Пиняева с Глушенковым.

— За полтора года в РПЛ (не будем трогать ФНЛ) некоторые позиции в нашей команде обновляются уже по второму разу.

— Ничего себе.

— Да, уже третий игрок будет выступать на определенной позиции, а первые два перешли в другие команды. Но что поделать — так получается. Руки мы не опускаем — готовы и дальше работать. Однако, конечно, хотелось бы большей стабильности. Она дает тебе возможность делать следующие шаги. Так, например, было у нас в первой лиге, что обеспечило «Крыльям» прорыв в дальнейшем. Сейчас мы теряем, может быть, и не так много людей, но все они лидеры. Отсюда возникают сложности. При этом не собираемся раскисать, унывать. Осознаем, что «Крылья» ждет очень тяжелая весенняя часть чемпионата, но в то же время, безусловно, интересная.

— Не пытались отговорить Пиняева от перехода сейчас в «Локо»? Может быть, ему все-таки стоило доиграть сезон в Самаре?

— Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже.

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— Почему?

— Это лично мое мнение. В «Крыльях» он находился в комфортной среде. В таких условиях в целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки. Но он принял такое решение — ушел в «Локомотив». Я не могу утверждать, что Пиняев сейчас не готов к новому вызову. Просто повторю свою мысль. Наверное, чтобы еще больше окрепнуть, ему стоило поиграть в «Крыльях». Сколько людей — столько мнений. Тренеры «Локомотива» со своей стороны, наверное, считают, что именно в составе железнодорожников Пиняев будет прогрессировать лучше и быстрее. Как говорится, вопрос спорный.

— А вы считаете, что ментально Пиняев уже готов выбраться из комфортной среды и начать сразу давать результат в «Локо», которому надо спасаться от вылета? Там ведь времени на раскачку не дадут...

— На этот вопрос нет однозначного ответа. «Локомотив» большой клуб, но вот попал в такую ситуацию... Я даже не сомневаюсь, что железнодорожники выберутся из нее, но история, согласитесь, непростая. И давление на игроков, прежде всего молодых, при таком турнирном положении — специфическое. Сейчас «Локо» надо исправно набирать очки. Я уверен, что москвичи решат свою задачу. Там довольно квалифицированные футболисты, некоторые уже восстановились от тяжелых травм.

Сергей Пиняев. Фото ФК "Крылья Советов"
Сергей Пиняев. Фото ФК «Крылья Советов»
Фото ФК «Крылья Советов»

Дзюба, баланс, «автобус»

— Казалось со стороны, что Глушенков, помимо того, что был весьма результативен (5 голов плюс 6 результативных передач в первой части сезона), еще и являлся ментальным лидером команды. Кто теперь возьмет на себя эту роль?

— Назначить лидера невозможно. Только игра покажет. Мы приобретаем футболистов, чтобы они заменили ушедших лидеров (Уже после нашего разговора «Крылья» объявили о подписании аргентинского нападающего Гарре. — Прим. «СЭ»). Посмотрим, как они себя смогут проявить. Оставшиеся у нас игроки прогрессируют и уже должны выходить на другие роли в команде. Лидерами становятся благодаря поту, крови и мастерству.

— В это трансферное окно даже не рассматривали возможность пригласить в команду Артема Дзюбу или Дениса Глушакова в силу их возраста или финансовых запросов?

— На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем в плане формирования состава. Приглашая этих футболистов, возможно, мы бы отошли от своих наработок. Нет, я не умаляю заслуг Артема и Дениса. Это заслуженные люди в российском футболе. Но у нас все же другая дорога. А им я желаю только удачи.

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— Скептики считают, что если команда раз за разом теряет своих лидеров, то рано или поздно она повалится. Некоторые даже предрекают вам то, что окажетесь в стыках. Сейчас «Крылья» опережают «Локо» и «Факел» на семь очков.

— Ни одна команда в РПЛ, кроме топовых, не расслабится, пока не наберет где-то 33 очка. Вот эта цифра — примерная гарантия безопасности. Все ее держат в голове и выбирают соответствующую стратегию.

— В вашем активе сейчас 20. Получается, за 13 туров «Крыльям» надо набрать 13 очков?

— Да. Где-то так. Мы понимаем, что к паузе могли набрать и больше очков. Но из-за случайностей, глупостей потеряли баллы. Надеюсь, сейчас мы свое доберем. Если отталкиваться от нашей игры в первой части чемпионата, то предпосылки к этому есть.

— А каким итоговым местом вы будете довольны?

— Сложный вопрос.

Игорь Осинькин. Фото ФК «Крылья Советов»
Игорь Осинькин.
ФК «Крылья Советов»

— Вы же амбициозный человек.

— Вот как раз из-за амбиций и не хочется называть конкретное место. Всегда желаешь большего. Сейчас я что-то скажу, а мои слова могут как-то потом не так развернуть. У себя, внутри коллектива, мы всегда будем максималистами, будем требовать побеждать в каждом матче. А называть конкретную турнирную цель... Это может в итоге сыграть против нас.

— «Крылья» продолжат играть в атаку — на радость зрителям? Или в силу определенных кадровых потерь вы теперь будете действовать гораздо осторожнее и прагматичнее?

— Мы не набирали очков за счет осторожности или выжидательной тактики. Всегда стремились найти определенный баланс, который позволит нам эффективно атаковать и надежно защищаться. Многое зависит от соперников. Баланс против «Зенита» и против более скромной команды — разный. Однако в матчах с лидерами все равно будем атаковать.

— «Автобус» мы от вас не увидим?

— Да. Все равно хотим искать счастья впереди. В то же время готов пообещать, что «Крылья» не будут лететь вперед с шашками наголо, забыв про тылы. Этот баланс должен быть внутри каждого из нас, иначе мы получим немного абсурдный футбол.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
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