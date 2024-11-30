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Сегодня, 13:30

В «Крыльях» по-прежнему неспокойно. Осинькин может уйти из клуба на следующей неделе?

Осинькин может покинуть «Крылья Советов» на следующей неделе
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Губернатор обещал оставить тренера до конца сезона.

Снова появилась информация об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». По данным «Чемпионата», 59-летний специалист с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится 7 декабря.

При этом, как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Крылья» не планируют увольнять Осинькина.

«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», — сказал «СЭ» источник.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Осинькин продолжает работу.

«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку», — цитирует Федорищева matchtv.ru.

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Губернатор обещал

Слухи о возможной отставке Осинькина начали обсуждаться в СМИ с начала нынешнего сезона, после неудачного старта команды в чемпионате России.

6 октября «Крылья» уступили «Локомотиву» (0:1) в 11-м туре РПЛ. После финального свистка тренер самарцев собрал на поле игроков команды и произнес речь, не сдерживая слезы. Тогда же СМИ писали о том, что Осинькина сменит Сергей Игнашевич, который посетил ту встречу.

Однако через несколько дней губернатор собрал совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов», на котором обсуждалась ситуация в клубе. Федорищев пообещал, что до конца сезона никаких кадровых перестановок в команде не будет.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — заявил Федорищев в своем Telegram-канале.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Резонансное заявление о коррупции

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета рассказал, что «Крылья» задолжали 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 миллионов рублей и может затрагивать около десяти команд РПЛ. Позднее он заявил, что передал в правоохранительные органы информацию о фактах коррупции в российском футболе.

При этом РФС проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции. По словам президента федерации Александра Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство».

Проверка игр «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено.

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Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 16 туров. У «Крыльев» осталось два матча до зимней паузы — против «Зенита» (1 декабря) и «Ростова» (7 декабря). Осинькин возглавляет «Крылья» с июля 2020 года. При нем команда в сезоне-2020/21 вышла в финал Кубка России.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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