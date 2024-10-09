«Крылья» отстояли Осинькина. Большая политическая игра, в которой победили болельщики

Губернатор Самарской области объявил, что главный тренер продолжит работу.

В среду, 9 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев закрыл тему о смене главного тренера в волжском клубе. «Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. До конца сезона у него вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — заявил Федорищев после встречи с представителями «КС». Показательно, что на ней присутствовали сам Осинькин, капитан Александр Солдатенков, а также гендиректор Вадим Андреев и спортивный директор Сергей Корниленко. Состав подчеркивает, что продолжит работу не только главный тренер, но и руководители, об уходе которых тоже ходили разговоры.

Новость стала для многих большим сюрпризом. Ряд людей уже настроились на то, что после поражения от «Локомотива» Осинькин покинет клуб. Да тот и сам не скрывал: «Раз говорят, то, наверное, произойдет». И общался с коллективом так, словно с ним прощался.

Но, по моим сведениям, в этой истории изначально все не было однозначно. Шла обычная борьба за власть, которая происходит почти всегда в таких случаях. Смена губернатора в регионе означает появление нового лица, которое станет принимать финальное решение. И здесь появляется шанс для тех, кто к нему близок. Ничего личного — только бизнес. Так у одной из противоборствующих сторон родилась идея с Сергеем Игнашевичем.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но, чтобы назначить своего тренера, надо сначала взять в руки рычаги управления. А в данном случае представленная концепция не получила одобрения от главы региона, аппаратную войну выиграла старая команда управленцев. Они ведь тоже не лыком шиты. Думаю, важнейшим обстоятельством стала поддержка со стороны болельщиков. Мы видели и петиции, и скандирования на стадионе, и баннеры. Нужно ли было Федорищеву начинать работу с того, чтобы убрать любимого в народе специалиста? Конечно, нет.

У Осинькина большие заслуги перед «Крыльями» — финал Кубка и выход в РПЛ, несколько лет уверенных выступлений в ней при том, что клуб постоянно терял лидеров. Много разговоров о том, что за спиной тренера стоит агент Павел Андреев, однако на Игоря Витальевича никогда не упала даже тень сомнений, что он делает что-то нефутбольное. Своей искренностью тренер вызывает у большинства в том числе и личную симпатию.

А вот в то, что большую роль сыграло мнение футболистов, мне лично не верится. Их все-таки обычно рассматривают как наемных работников, дело которых не рассуждать о том, кто будет начальником, а выполнять свои обязанности. Сомневаюсь, что капитан Александр Солдатенков раздобыл где-то номер губернатора, набрал его, а глава области в ответ решил устроить встречу. Это больше похоже на определенную пиар акцию, чтобы обернуть решение в красивую упаковку.

Очевидно, что Осинькину будет непросто. Губернатор поставил амбициозную цель — восьмерка. Готов ли имеющийся состав решить такую задачу — большой вопрос. А значит, проигравшая сегодня сторона, предлагавшая Игнашевича, в конце сезона наверняка вновь возникнет на горизонте со своими идеями. И тогда уже Федорищеву станет гораздо легче пойти навстречу.