Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» и ЦСКА, три сезона выступавший за «ПСЖ».

1 — 19 ноября на «РЖД Арене» состоится ретроматч ветеранов «Локомотива» и ЦСКА. В списке участников вашей фамилии нет. Почему?

— Понятия не имею. Со мной никто даже не пытался связаться. Я и о матче-то узнал только после вашего звонка.

2 — Может, дело в том, что вы уже давно живете в Испании? А с другой стороны, среди приглашенных — серб Милош Красич и чилиец Марк Гонсалес, которые в 2002-м вообще никакого отношения к ЦСКА не имели. Игра-то приурочена к 21-летию золотого матча.

— Не в курсе, чем руководствовались организаторы, по каким принципам решили комплектовать составы. В любом случае спокойно воспринимаю эту ситуацию. Ну, забыли про меня, и ладно. Ничего страшного. Никаких обид.

3 — Предположим, завтра организаторы, прочитав это интервью, позвонят вам и скажут: «Игорь, прости, что сразу не позвали. Приезжай! Ждем!» Что ответите?

— Если бы пригласили заранее — я, конечно, согласился бы. А вот так все бросить и сорваться в Москву... Нет, не готов. У меня в Испании слишком много дел. К тому же надо учитывать трудности с логистикой. Это раньше сел в Мадриде на самолет — и через пять часов ты в Шереметьеве. Теперь же придется добираться с пересадкой в Стамбуле, кучу времени тратить.

4 — Динияр Билялетдинов, один из участников ретроматча, свои нынешние кондиции охарактеризовал так: «Я в форме. Без пуза». А вы?

— Пуза и у меня нет, но килограммов десять после окончания карьеры прибавил. 90 минут на большом поле я точно не выдержал бы. Уже и не вспомню, когда последний раз так играл.

Дыр-дыр — другое дело. Правда, и к нему с возрастом охладел. Даже с любителями побегаешь — постоянно какие-то травмы. То мышцу дернешь, то колено заклинит, то просто врежут по ноге. Так что уже несколько лет к мячу вообще не прикасался. Особо и не тянет. Наигрался.

Но себя не запускаю. Хожу в тренажерный зал. Утренние пробежки мне не очень нравятся, зато много гуляю по набережной. Она в Марбелье шикарная.

Игорь Яновский и Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5 — За российским футболом следите?

— Смотрю центральные матчи и игры с участием ЦСКА. Второй год великолепную работу проводит Владимир Федотов, из скромной обоймы выжимает максимум. В прошлом сезоне завоевал серебро и Кубок России, сейчас тоже наверху. Но чтобы бороться за медали, зимой армейцам требуется серьезное усиление. А то с «Факелом» в последнем туре у них в заявке была одна молодежь.

6 — Как вам наша лига из испанского далека?

— Хочется смотреть футбол и получать удовольствие. Что непросто, когда дело касается российского чемпионата. За последние два сезона уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп. Особенно это бросается в глаза на фоне примеры.

Сборная России тоже не радует — ни футболом, ни результатами. Понятно, ребятам не хватает мотивации — встречи-то товарищеские, да и соперники не бог весть какие. Плюс нет сыгранности. Состав все время меняется, потому что Валерий Карпин проверяет новых футболистов.

Удручают и такие поля, как в Сочи, Воронеже. Ладно в 90-е мы на «огороды» выходили. Тогда в России и стадионов нормальных не было. Теперь есть. А проблема с газонами никуда не исчезла. Зато в РПЛ наконец-то появилась интрига. Будет здорово, если «Краснодар» прервет гегемонию «Зенита» и станет чемпионом. Уж кто-кто, а Сергей Галицкий титул точно заслужил. Эта победа придаст новый импульс не только его клубу, но и всему российскому футболу.

7 — Давайте поговорим о золотом матче 2002-го. Что, кроме счета, сохранила память?

— Главные ассоциации — холод, тяжелое поле стадиона «Динамо», огромная усталость и страшное разочарование.

У «Локомотива» была хорошая команда. Сыгранная, дружная. ЦСКА же еще строился. Уже через год мы стали чемпионами, причем лидировали с первого до последнего тура. А 2002-й ушел на притирку состава.

Хотя все равно могли победить. Игра-то была равная. О таких говорят — до гола. К сожалению, первым забил Дима Лоськов.

8 — Это самое обидное поражение в карьере?

— Одно из. Я ведь и предыдущий золотой матч проиграл — с «Аланией», в 1996-м, «Спартаку». Еще в тот год в квалификационном раунде Лиги чемпионов мы сгорели «Рейнджерс» с неприличным счетом — 2:7.

В 2003-м уже с ЦСКА споткнулись на «Вардаре». А до этого с «ПСЖ» сенсационно упустили Кубок Франции. До сих пор не могу понять, как в финале на «Стад де Франс» нас победил скромный «Геньон», выступавший во втором дивизионе. Сами видите — обиднейших поражений в моей жизни хватало.

9 — Андрей Соломатин рассказывал мне: «С ЦСКА мало кто мог конкурировать по зарплате. Перед золотым матчем с «Локомотивом» нам пообещали фантастические премиальные. Зависела сумма от количества игр в чемпионате. У меня набегало около 200 тысяч долларов». А у вас?

— Честно, не помню. Наверное, столько же. Заплатили в итоге в два раза меньше.

Игорь Яновский и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 — В 1995-м премия за чемпионство с «Аланией» была скромнее?

— А тогда отдельный бонус не предусматривался. Были хорошие премиальные за победы и ничьи, а после сезона нам подарили «Мерседесы». Я на своем даже поездить не успел, сразу продал Толе Канищеву. Кажется, за 25 тысяч долларов.

Во Владикавказе в те годы была не самая спокойная обстановка. Дорогущую иномарку легко могли угнать. Рисковать не хотелось, поэтому на тренировки ездил на «девятке».

11 — С «ПСЖ», где провели три сезона, вас что-то связывает?

— Знакомые там остались. Иногда звонят, приглашают на матчи, какие-то клубные мероприятия. Правда, я в Париж не рвусь. За последние 20 лет он изменился — и не в лучшую сторону. Очень много мигрантов — со всеми вытекающими...

Но если захочу там сходить на футбол, с билетом в клубе помогут. Пока один раз воспользовался такой возможностью — в 2017-м, когда «ПСЖ» в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» — 4:0. Посетил и ответный матч на «Ноу Камп», где случились легендарные 6:1. Я был в шоке.

Что касается контактов с «ПСЖ», то приятель, работающий там с молодежью, как-то предлагал организовать в Марбелье детский футбольный лагерь. Но дальше разговоров не пошло. Может, позже вернемся к этой теме.

12 — В Марбелье вы сначала были представителем адвокатского бюро, которое возглавляет ваш тесть. Затем открыли агентство по продаже недвижимости. Последние три года занимаетесь собственным спорткомплексом. Что интереснее?

— У меня юридическое образование, но в этой сфере проработал недолго. В основном помогал клиентам оформлять разные документы, в том числе вид на жительство. С агентством тоже быстро закончил. Если лет десять назад конкуренции было мало, то сейчас недвижимостью занимается каждый второй.

Не скажу, что в роли юриста и риелтора чувствовал себя очень комфортно. То ли дело спорт. Здесь мне все знакомо, с удовольствием переключился на это направление.

Мой компаньон — тренер по плаванию. Развиваем спортивный центр, расположенный в Эстепоне, что в 15 минутах езды от Марбельи. На территории — открытый бассейн, площадка для мини-футбола и баскетбола, теннисный корт и два поменьше для падела. Это смесь тенниса и сквоша, очень популярная в Испании игра.

Игорь Яновский. Фото EPA

13 — На чем зарабатываете?

— Основной источник дохода — школа плавания, обучаем как детей, так и взрослых. Параллельно запустили в продажу абонементы в бассейн, сдаем в аренду корты. Скоро доделаем тренажерный зал — клиентов станет еще больше. Потихоньку набираем обороты.

14 — Ну и в финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Мир неидеален, а справедливость должна восторжествовать. Пусть даже ценой маленького нарушения закона. И потом, не забывайте, речь-то идет о преступнике!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Хамство. И икру. Хоть черную, хоть красную. Почему-то с детства не воспринимает организм. От одного запаха воротит.

А еще... Прожив в Марбелье уже более 10 лет, понял, что не люблю промозглую погоду. Серое небо, ветер, слякоть. Для Москвы с ноября по март — обычная история. Вот поэтому стараюсь приезжать туда только летом.