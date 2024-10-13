Глушенкова не раздражают разговоры о том, что футболисты много зарабатывают

Вспомнил слова Смолова.

Журналист Нобель Арустамян опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент из интервью с Максимом Глушенковым, не попавший в финальную версию выпуска. Наибольшее внимание общественности привлекла фраза полузащитника «Зенита» о высоких доходах футболистов.

«Раздражает ли меня, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают? Нет. Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими», — заявил 26-летний игрок.

Глушенков отметил, что все равно остался бы в футболе, если бы игровая карьера не удалась, и мог бы работать детским тренером.

Максим — главный спикер в российском футболе прямо сейчас. О чем еще он говорил

В вышедшем три недели назад интервью Нобелю Глушенков выдал сразу несколько ярких цитат, но наибольший резонанс вызвали его слова про сборную России. Они задели даже депутата Дмитрия Свищева, который намекнул, что футболист сделал шаг к статусу иностранного агента.

— Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России. Так как я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может, уже убрали, не знаю.

— Но тебя не вызывают в сборную.

— Ну и что? Я уже там был.

Фото Федор Успенски, «СЭ»

— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.

— Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

— Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

— Но смысла ты не видишь?

— Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

О пиве после матчей

На днях выпуск с Глушенковым вышел в «СБГ Шоу». И там Максим снова раздал огня.

«Я могу выпить? Да, конечно. Пивка. Почему нет? После игры — это же вообще классика. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно пиво?»

При этом футболист поделился, что не успел выпить шампанского в раздевалке «Зенита» после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).

«После Суперкубка я не успел (выпить. — Прим. «СЭ»), пошел допинг-тест сдавать. Даже кубок не потрогал. Сидишь, воду пьешь. Я над ними (допинг-офицерами. — Прим. «СЭ») прикалывался: дайте пива, я вам быстрее».