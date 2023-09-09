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«Во время последней встречи Цымбаларь сказал: «Считаю себя виноватым». В чем — не уточнил. Унес эту тайну с собой»

Отдел футбола «СЭ»
Илья Цымбаларь.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вспоминаем великого спартаковского футболиста.

Сегодня в Москве на «Открытие Банк Арене» состоится матч памяти Ильи Цымбаларя — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России, шестикратного чемпиона страны, который ушел из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

Если бы не товарищеские матчи сборной России с Египтом и Катаром, то среди тех, кто выйдет на поле спартаковского стадиона, наверняка был бы и Юрий Никифоров — земляк Цымбаларя и один из самых близких его друзей. Когда-то они играли за одесский «Черноморец», а в 1993-м вместе перебрались в Москву, подписав контракты со «Спартаком». Сейчас Никифоров — один из ассистентов Валерия Карпина в сборной России. В 2019 году он стал героем «Разговора по пятницам». Вот отрывок из интервью, посвященный Цымбаларю.

— В родную Одессу заглядываете?

— Последний раз приезжал три года назад. Когда провели матч, посвященный Илюшке Цымбаларю, памятник ему поставили.

— Хороший памятник?

— Отличный! Семье сказали: «Вы решайте, как все будет выглядеть. Мы найдем людей, которые исполнят. О деньгах не думайте вообще». Жена Ильи и дети даже не знают, во сколько этот памятник обошелся.

Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Вы тоже вкладывались?

— Разумеется. Как и остальные друзья. Здорово помог одесский Привоз. Ребята 1968 года рождения, которые когда-то играли вместе с Сашей, моим братом, а сейчас работают на рынке. Они дружат, как и прежде. Есть новый Привоз, который принадлежит президенту «Черноморца» Климову. А есть старый. Где настоящие одесситы.

— Помните Александра Львова?

— Кто ж не помнит Львова?

— Вот он когда-то собирал деньги на памятник актеру и другу футболистов Александру Фатюшину. Кто-то из футбольных людей отказал: «У меня ремонт, я не в силах».

— Честно вам сказать? Здесь та же история. Из «Спартака» я обзвонил человек 15. Кто-то даже не ответил. Но я и не настаивал. Просто говорил номера счета. Хочешь — перечисляй, не хочешь — обойдемся. Все ж должно идти от сердца!

Юрий Тишков, Илья Цымбаларь, Артем Безродный. «Юра успел простить Сергея». Тишков, Цымбаларь, Безродный. Им бы еще жить да жить...

— А с матчем что?

— Организационные вопросы взвалил на себя наш первый тренер Эдуард Лучин, который теперь живет в Нью-Йорке. А в Одессе мой брат встречался с мэром города, договаривался со стадионом. Находил людей, которые дадут деньги на все это... Да, я забыл вам рассказать, как родилась идея матча памяти Цымбаларя!

— Так как же?

— Отдыхали с Димой Хохловым в Турции, подъехал к нам Андрюха Воронин. Начал расспрашивать про Илюшку: «Неплохо было бы организовать прощальный матч. У него же такого не было?» Отвечаю: «Шикарная идея! Но кто будет заниматься? Я в «Динамо» работаю, у тебя тоже дел по горло». А Воронин: «У меня сейчас работы нет. Я готов».

— Молодец.

— Тем же вечером звоню брату: «У Ильи не было прощального матча. Давай устроим? Не в Москве, в Одессе». Брат усмехнулся: «Какая прощальная игра?! Да у него памятника нет до сих пор!» — «Как?! Год прошел давно!» — «Да точно, — говорю — нет...» Меня это взбесило. Так все и закрутилось.

Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь и Дмитрий Аленичев.
Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

— На похороны Ильи вы не попали.

— Я в это время улетал в Чехию. Прямо из самолета позвонил, извинился перед семьей. Слава богу, приехал Игорь Ледяхов, что-то сказал над гробом...

— Он был один из того «Спартака».

— Да. Огромное ему спасибо. Они с Илюшкой дружили.

— Мы начали смотреть в YouTube похороны Цымбаларя — и выключили через пять минут. Невыносимо.

— Я смотрел всё. От первой до последней минуты. Слезы наворачивались не только тогда. Даже сейчас говорю про Илью — еле сдерживаюсь.

— Сердце у него в игровые времена не схватывало?

— Никогда. Наоборот, казалось — здоровее человек нет. Но в последнее время не мог найти работу, вернулся в Одессу. Вот это отсутствие работы Илюшку добивало.

Илья Цымбаларь. Илья Цымбаларь: рождение спартаковской легенды

— Последняя встреча?

— За год до смерти. Я приехал с семьей в Одессу, случайно увидел Иру, его жену. Говорю — иду в баню, пускай Илюшка подтягивается. Он примчался!

— Долго разговаривали?

— Долго. Илья тогда сказал: «Считаю себя виноватым». В чем именно — не уточнил. Унес эту тайну с собой. Я расспрашивал его сыновей, когда ставили памятник: «Что он имел в виду, как думаете?» — «Не знаем...» Хотя я сам догадываюсь.

— О чем речь?

— У него умерла мама. В тот момент Цымбаларь работал тренером в Нижнем Новгороде. Случился срыв. Это и подкосило. После уже никого не тренировал, ничего не получалось. Может, сам психологически не был готов работать, может, не звали. Да и в семье, как говорят, было не все гладко.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Наверняка выясняли — что случилось в последний день Цымбаларя?

— Не могу понять, почему Илья оказался в квартире матери совершенно один. Что с ним до этого произошло? Будь кто-то рядом — может, не умер бы, успели помочь.

— В той квартире его и обнаружили мертвым?

— Да. Но как об этом расспрашивать жену и сыновей? Я не представляю!

— Когда человек умирает, всплывают всякие истории о нем. Какая вас особенно поразила?

— Плохие истории я слышал. Меня это возмущает.

— Что Илья выпивал?

— Вот-вот. Мол, потому сердце и не выдержало. Какие-то идиоты пишут.

1994 год. Илья Цымбаларь на тренировке сборной России. Неизвестный Цымбаларь: этих снимков вы не видели

— Новых историй про Цымбаларя после кончины вы не узнали. А мы вычитали удивительную — на легендарный матч Франция — Россия в 1999-м Илью изначально повезли туристом. После операции на паховых кольцах.

— Цымбаларь даже туристом в Париж не планировался. Вдруг Романцев говорит: «Поехали с нами». Ну, поехал. Зачем-то включили в заявку. Матч к концу, Иваныч произносит: «Илюша, выйди, придумай что-нибудь». Тот выходит минут на пятнадцать — и при счете 2:2 отдает голевой пас Карпину!

— Фантастика.

— Может, Иваныч забыл, что Цымбаларь травмирован. А врач побоялся напомнить. Получилось, Илюха вышел и сделал игру. У меня была похожая ситуация.

— Где?

— В «Спартаке». Весна 1996-го, я травмирован. К московскому матчу с «Аланией» не готовился вообще. Приехал на базу в день игры поддержать ребят, показаться доктору. После собрания пацаны говорят: дескать, идет слух, что игра продана. А один из тех, кто взял деньги, — Никифоров, капитан. Поэтому и не желает выходить на поле.

— Это сказал Ярцев?

— Нет-нет, запустили слух со стороны. Кто-то вел работу. Представляете мой шок? Завелся: «Ах, так? Тогда буду играть!» Сначала иду к врачу, говорю — готов. Следом отправляюсь к Ярцеву и прямо все выкладываю.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Что Георгий Александрович ответил?

— Да ничего. Включил в состав. А игра-то как складывалась!

— Как?

— Сразу из-под меня забивают гол.

— Вот это конфуз.

— Минут через десять я же сравнял — 1:1. Дальше Кечинов забил два и Цымбаларь. 4:1 выиграли!

— Впервые в жизни прошли через такие обвинения?

— Да. Для меня это был удар. Ладно бы, тренер вызвал и сказал в лицо. Но когда шепчутся за спиной, информируют тех, кто постарше... Я так и не понял, какого ждали эффекта. Еще и с женой поругался.

— С ней-то почему?

— Поехал в Тарасовку на часок-другой и пропал. Мобильников еще не было. Включает телевизор — и видит меня, выводящего «Спартак» на поле. Потом накинулась: «Как тебе верить?!»

Илья Цымбаларь. «Разве на Илюшу можно было ругаться? Глаза как у провинившегося ребенка...» Как «Спартак» расставался с Цымбаларем

— С Цымбаларем через ссоры прошли?

— В жизни — ни разу. А на тренировках бывало всякое. И в «Черноморце», и в «Спартаке» нас регулярно ставили в пару. Илюшка финтил, обыгрывал, пытался прокинуть мяч между ног, да еще все это шутками разбавлял. Вообще-то человек я добродушный. Но если на поле начинают рылом возить, закипаю. Так что Илюшке от меня доставалось, мог в подкате приложить. О, историю вспомнил. Рассказать?

— Непременно.

— Мой дядя на базе «Черноморца» за полями ухаживал. Огромные калоши, которые надевал в дождь, оставлял за воротами. Как-то после тренировки отрабатывали удары с линии штрафной. В «раме» опытнейший Виктор Гришко. Мы с Цымбаларем раз забили, второй, третий. Илюшка начал его подтравливать, затем взгляд на калоши упал. Крикнул: «Витя, даже в них тебе забью!» Гришко прищурился: «Ну, попробуй».

— Как интересно.

— Цымбаларь натягивает калоши поверх бутс. Разбегается, бам — гол! Все ржут, а Гришко бросает перчатки, кидается за Илюшкой. Если бы догнал, закопал бы прямо в штрафной.

Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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