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«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»

Геркус подвел итоги матча «Спартак» — «Локомотив»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о дерби со «Спартаком» (2:3).

«Локо» отказался от Дзюбы, а другого варианта в атаке нет

— Бодрый матч, много голов, моментов. Хорошее движение. Думаю, многим дерби понравилось, — говорит Геркус.

— Серьезный контраст с матчем ЦСКА — «Спартак».

— Там соперники боялись потерять лицо. Здесь, как говорится, сыграли с открытым забралом. Результат, пожалуй, закономерен. «Спартак» выглядел посильнее, поагрессивнее.

— В чем конкретно красно-белые превзошли железнодорожников?

— Можно было бы ответить стандартно: в желании. Но я этого делать не буду (улыбается). Да во многих аспектах подопечные Слишковича выглядели предпочтительнее. Надежнее сыграли сзади, эффективнее выбегали в атаки. Хотя при стандартах соперников тоже возникали довольно серьезные проблемы — два пропущенных мяча, оба после стандартов. Однако с позиционными атаками хозяева справились. Плюс-минус с огрехами, но нейтрализовали угрозы. По большому счету у «Локо» в нападении почти ничего не получилось! Про «Спартак» я так сказать не могу — все же поинтереснее действовали впереди.

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— Ход Галактионова с переводом Глушенкова на позицию центрального нападающего не особо работает?

— Ну... Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.

— Дзюбу выпустили на 10 минут.

— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу... Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так это все несерьезно как-то...

— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?

— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор.

— Увидев стартовый состав «Спартака», не подумали о том, что Абаскаль где-то рядом?

— (Улыбается.) Слишкович, конечно, рисковал. Но тут ему виднее. Похоже, он держал в голове кубковое дерби с «Динамо». Было любопытно посмотреть на такое сочетание футболистов. Интригу Слишкович, конечно, создал, но он тренирует этих игроков, видит их в работе каждый день. Счет на табло, результат добыт.

Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»

При Слишковиче «Спартак» стал смотрибельным

— Как вам Пиняев? Активен, но КПД не слишком высокий?

— Мне кажется, что этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Ну давайте будем считать, что это болезнь роста и что Сергей адаптируется к игре за статусный клуб в РПЛ вот таким образом. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон, по идее, должен стать для него определяющим.

— А чего ему пока не хватает? Конкретики?

— Это тоже долгий разговор. Мне есть что сказать, но сейчас не будем... Да много чего на самом деле не хватает. Проще перечислить его сильные качества. Он очень быстрый, с обыгрышем. Пока, в общем, это все. Вот у Глушенкова все на месте, тут все хорошо. Это прямо звезда для РПЛ.

— Угальде пришелся ко двору «Спартака»?

— Он не теряется, но лидером не стал. Возможно, дело в адаптации. Наверное, привыкает к другому уровню давления. Все-таки РПЛ посильнее голландского чемпионата. Для него это вызов. Другая вязкость, по-другому встречают, больше позиционных атак. Угальде пока тут непросто приходится. Сможет ли он сделать шаг вперед? Все в первую очередь зависит от него.

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— «Слишкович, верим»?

— Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока «Спартак» интригует, две победы против сильных соперников в трех турах. Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

— Проще?

— Нет, я бы так не сказал. Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист.

— Так, может, москвичам не надо никого искать?

— Ой, тут можно попасть в западню. Временный тренер — непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то... Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона — две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа.

— Какие тогда перспективы у Галактионова в «Локомотиве»?

— Тут многое зависит от амбиций руководителей, от выполнения задачи. Теоретически шансы на третье место у «Локо» еще не потеряны. Я бы не торопился с выводами по Галактионову. При этом какой-то сумасшедшей динамики при нем не увидел. Не могу сказать, что команда как-то меняется в лучшую сторону.

— Но при этом у «Локо» есть характер.

— Согласен. Это интересное качество. Игроки вытаскивают многие матчи в концовках. Далеко на этом, наверное, не уедешь, но тем не менее — характер у «Локо» просматривается. Это говорит о неплохом контакте между наставником и подопечными. А вот по тактике... Не знаю. Главный критерий все-таки результат.

— К судейству Левникова есть вопросы?

— Игра сложная, моментов много. Не со всеми решениями арбитров я согласен, но какого-то криминала не увидел. Нормально.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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