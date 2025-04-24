Защитник махачкалинского «Динамо» ответил на вопросы «Известий» и «СЭ».

Футболист махачкалинского «Динамо» Илья Кирш — о борьбе за выживание в РПЛ, победе над «Спартаком» и поездке с молодежной сборной России в Колумбию.

Махачкалинское «Динамо» — одно из главных открытий сезона РПЛ. Впервые в истории попавшая в РПЛ дагестанская команда при самом маленьком бюджете в лиге одержала несколько ярких побед, в том числе в недавнем выездном матче со «Спартаком» (2:1). За пять туров до финиша подопечные Хасанби Биджиева оторвались на 10 очков от зоны прямого вылета и на четыре очка от зоны переходных матчей и имеют хорошие шансы сохранить прописку в элите.

В ближайшем туре они сыграют дома с лидирующим «Краснодаром», а в мае им предстоит принять у себя еще одного претендента на чемпионство — «Зенит».

В интервью «Известиям» и «СЭ» защитник махачкалинского клуба Илья Кирш оценил результаты команды, рассказал об эмоциях после назначения за его игру рукой пенальти в матче со «Спартаком», не реализованный Хесусом Мединой, а также поделился впечатлениями от мартовской поездки в Колумбию с молодежной сборной России, после которой часть игроков долго не могли вернуться домой.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный Бог есть. Он видел, что я не хотел играть рукой в эпизоде с пенальти

— За счет чего махачкалинское «Динамо» так уверенно идет вне зоны переходных матчей за пять туров до финиша чемпионата?

— За счет того, что бьемся в каждом матче и стараемся выполнять установку главного тренера. Нам в принципе без разницы, с кем играть. Считаю, что мы можем победить любую команду в этом чемпионате. Хотим показать для своих болельщиков хороший результат и как можно больше матчей выиграть.

Не всегда получается, поэтому иногда происходят такие провалы, как в мартовском матче с «Динамо», когда нас разгромили 4:0. Сложно сказать, почему так произошло. Наверное, из-за индивидуальных ошибок в обороне — где-то недоиграли, недобежали. Может быть, с этим связан такой разгром. Хотя вроде бы настраивались на этот матч, готовились к нему, но такие огрехи в обороне недопустимы.

Такие игры встряхивают команду и показывают, что мы можем как бороться со всеми подряд, так и жестко отлетать от кого-то. Поэтому недонастроя на оставшиеся туры быть не должно. Если продолжим играть, как тогда с «Динамо», то шансов остаться в РПЛ у нас будет мало. И хорошо, что мы прибавили после того разгрома. Команда правильно восприняла то поражение и воспрянула.

— После этого была яркая выездная победа над «Спартаком» — как удалось остановить команду, еще недавно громившую почти всех?

— Я считаю, что надо просто максимально держать концентрацию и не давать разгоняться «Спартаку», потому что у них хорошие исполнители — как в передачах, так и на завершающей стадии атаки. Поэтому если дать им как можно меньше пространства, создать им максимальный дискомфорт, тогда мы можем увидеть, что эта команда немножко не понимает, что делать. Поэтому, наверное, это самый правильный вариант для нас был. Мы постарались все это сделать и в итоге добились успеха.

— Какие испытали эмоции, когда в концовке матча со «Спартаком» судья зафиксировал у вас игру рукой в штрафной площади и назначили пенальти в ворота вашей команды?

— Честно говоря, когда судья перед назначением пенальти пошел смотреть ВАР, я был очень спокоен, потому что мне казалось, что, хоть мяч и попал в мою руку, она была в естественном положении. Я старался убрать руку, не шел с ней навстречу мячу — наоборот, старался избежать контакта. Был уверен, что пенальти не поставят. Но, когда его поставили, тоже был спокоен. Почему-то был уверен, что либо Тима (вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов, — прим. «СЭ») его возьмет, либо Медина промахнется.

— И как отреагировали, когда Медина не смог сравнять счет?

— Конечно, была радость. Футбольный бог есть. Он видел, что я не хотел играть рукой, поэтому вознаградил нашу команду за все эти старания.

— За счет чего у махачкалинского «Динамо» такая физическая подготовка, что вы способны переигрывать в скорости и борьбе нынешний «Спартак» большую часть матча?

— Секреты нельзя раскрывать вроде бы. Вам надо это спрашивать у наших тренеров по физподготовке. Если они поделятся... Но я думаю, что они не захотят, чтобы все команды бегали, как мы (улыбается).

— После того как закрепились вне зоны переходных матчей, стало поспокойней?

— Никакой паники и раньше не было. И сейчас нет. Будем смотреть на таблицу в конце сезона. А сейчас у нас все оставшиеся матчи в чемпионате как финальные. Мы будем в каждом из них грызться за свои очки. Не скажу, что есть прям какая-то конкретная задача быть на определенном месте, но ясно, что надо избегать переходных матчей и как можно быстрее обеспечивать себе сохранение прописки в РПЛ. Надо биться за победу в каждом матче и показывать, что команда из второй восьмерке может навязать борьбу любому сопернику.

— Вам еще играть дома с «Краснодаром» и «Зенитом». Есть особая мотивация обыграть их, чтобы никто не обвинил, что вы из претендентов на золото только у «Спартака» отбираете очки?

— Нам все равно, кто нас в чем будет обвинять. Мы просто хотим обыграть каждого из соперников. Будь то «Зенит», «Краснодар» или кто-то еще. Будем всем одинаково навязывать борьбу и стараться побеждать.

— Трудно будет настраивать себя на игру с «Зенитом», зная, что вы можете лишить его чемпионства?

— Нет, конечно. Здесь нет какого-то особенно тяжелого момента. Ты на каждый матч настраиваешься отдельно. И я не думаю, что у меня будет проблема биться против «Зенита». Если команда сильнее на поле по большинству показателей, то она наберет свои очки.

Илья Кирш (справа) в матче против «Крыльев Советов». Фото ФК «Динамо» Махачкала

Для меня Махачкала стала новым испытанием. Я учился играть в другой футбол

— Сколько раз привлекались к тренировкам с основным составом «Зенита»?

— До отъезда в аренду в «Ростов» достаточно часто привлекался к тренировкам. На сборах с ними был. Где-то рядом с основным составом.

— Верите, что еще можете побороться за место в основе «Зенита», когда вернетесь из махачкалинской аренды?

— Да, конечно.

— Что в Махачкале увидели нового в тренировочном процессе?

— Для меня Махачкала стала интересным новым испытанием, потому что я учился играть немного в другой футбол. А в «Динамо» новые требования, новая схема. В это тяжело сразу влиться, поэтому и борьба за место в составе у меня непростая. Но я стараюсь привыкать. Надеюсь, уже есть прогресс.

— Надо больше биться и обороняться?

— Не то чтобы больше биться. Просто больший уклон на оборону, на какие-то мелкие детали, помощь друг другу, подстраховку. И схема в пять защитников тоже для меня новая.

— Махачкалинское «Динамо» в этом сезоне особенно отличается высоким уровнем силовых единоборств. Как вам это удается?

— Команда сама по себе заряжена на это. У нас есть стержень, за счет которого мы весь сезон бьемся, набрали свои очки и находимся сейчас на своем месте.

— Как живется в Махачкале?

— Особых различий с Ростовом-на-Дону нет. Махачкала — обычный город, отличный, гостеприимный.

— Многие футболисты, игравшие в Грозном за «Ахмат», говорили, что им с самого начала рассказывали о некоторых правилах поведения. Например, не ходить в футболках и рубашках с короткими рукавами. В Махачкале есть что-то подобное?

— Честно говоря, в Дагестане достаточно много туристов. И там немножко более лояльно к этому относятся. Я лично не встречал никаких подобных запретов и ограничений, как одеваться и как себя вести. Да, понятно, что надо вести себя аккуратно и чуть спокойней с учетом местного менталитета и культуры. Но я сам по себе человек спокойный, поэтому с этим трудностей у меня нет.

Илья Кирш (в нижнем ряду, №4). Фото РФС

Колумбийцы ошиблись насчет того, у кого кошелек подрезать!

— Мартовская поездка молодежной сборной России на товарищеские матчи в Колумбию наделала много шума из-за истории с обратными рейсами. Вы как все это пережили?

— У меня все было особенно весело, если учесть, что я потерял кошелек с деньгами и карточками.

— Много потеряли?

— Да нет, всего пару тысяч рублей. Я их даже не обменял там на местную валюту. Так что колумбийцы немножко ошиблись насчет того, у кого кошелек подрезать (смеется). Российские банковские карты в Колумбии не работают, так что в целом они ничего с моего кошелька не поимели. Еще там были водительские права, но моя фотография на них тоже никому не подойдет.

— Где у вас украли кошелек?

— В аэропорту. Хотя и не факт, что украли. Может быть, это я сам такой рассеянный. Просто хочется верить, что это не я сам, а кто-то подрезал. Тем более с учетом стереотипов о Колумбии. Но, естественно, окончательно делать выводы не буду, раз нет доказательств.

— Не страшно ездить по таким местам с учетом еще и того, что это был город Кали с его репутацией одной из столиц колумбийских наркокартелей?

— Ну, нас предупреждали, что не везде там можно гулять. Даже ограничивали по части выходов из отелей и говорили, что это опасно. Предупреждали, что, если мы собрались куда-то пройтись, то лучше об этом предупреждать наших сопровождающих. Но у нас в Кали был отель в одном здании с магазином и торговым центром. Поэтому мы спокойно крутились там внутри. И особо снаружи ничего не смотрели. Заметили только, что на все выезды на матчи и тренировки нас сопровождает полиция. Наш автобус сопровождало несколько экипажей — значит, город они считают достаточно опасным и пытались нас от чего-то предостеречь.

— О Дагестане существуют стереотипы как о не самом безопасном месте. Вы можете сравнить как человек, живущий в Махачкале?

— В Дагестане сто процентов намного безопасней и гостеприимней. Точно не нужна такая охрана, чтобы чувствовать себя в безопасности.

— Сколько продлился ваш путь домой из Колумбии?

— Мы летели вместе с Даней Зориным. И вместе пережили все конфузы в связи с этим. Он засекал время — получилось 72 часа от выезда из отеля до прилета в Москву вместе с пересадками в Боготе и Стамбуле. Потом еще я летел в Махачкалу, а Даня — в Грозный. Наверно, самое долгое наше возвращение домой. Пришлось пропустить первый тур после паузы на игры сборных — я из-за этого не играл против ЦСКА. К сожалению, бывают такие моменты.

— Были слухи, что вам пришлось из своего кармана оплачивать билеты домой. Если да, то РФС компенсировал вам это?

— Нет, нам с Даней не пришлось самим оплачивать. Насколько я знаю, это было только у двух наших вратарей — Богдана Москвичева и Саши Дегтева, которые решили отдельно от всех возвращаться. Потому что у них близко по датам были матчи, и они хотели как можно быстрее вернуться в расположение клубов. Так что решили лететь сами и, насколько я знаю, выиграли достаточно большое количество времени.

— В связи с тем, что вы уже не первый год регулярно вызываетесь в молодежную сборную России, с особым нетерпением ждете допуска ее до отборочных матчей чемпионата Европы?

— Конечно, очень хочется уже вернуться на мировую арену и показать, как сборная России пережила этот непростой для нас момент и готовилась. И доказать, что мы в хорошей форме можем навязать борьбу любому сопернику.

— Верите, что это возможно уже в 2025 году?

— Честно говоря, мы каждый год начинаем с верой, что нас скоро разбанят. С такими мыслями ездим на каждый товарищеский матч, играем и готовимся к нему. Каждую встречу проводим с настроем, что скоро будем играть официальные встречи.

Алексей Фомин