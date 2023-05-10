«Не знаю, что могло пойти не так...» Кутепов — о переводе в молодежную команду

Интервью отстраненного защитника «Торпедо».

С приходом нового тренера Пепа Клотета в «Торпедо» многое изменилось. В частности, из первой команды по неизвестным причинам были выведены некоторые игроки. Подробностями отстранения, а также мыслями о будущем в клубе в интервью «СЭ» поделился защитник Илья Кутепов.

«Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила»

— Илья, как у вас сейчас обстоят дела?

— Нахожусь в расположении молодежной команды «Торпедо». Продолжаю работать, тренироваться, поддерживать себя в форме.

— Главный вопрос, который интересует всех: за что все же вас отстранили?

— Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

Пеп Клотет. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Был ли какой-то диалог с президентом «Торпедо» Савиным или главным тренером Клотетом после отстранения?

— В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем (Савиным. — Прим. «СЭ»). Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.

— Клотет — четвертый тренер «Торпедо» в этом сезоне. Вы были основным защитником при Бородюке, Ковардаеве и Талалаеве. Что пошло не так?

— Не знаю, что могло пойти не так. У тренеров, которые были в «Торпедо» до Клотета, я играл, а тут неожиданно для себя перестал. Значит, у него свое видение.

— Бабурин в Коммент.Шоу рассказывал, что вы общаетесь на тему отстранения. А с другими в команде?

— Да, мы переписываемся с Егором и другими ребятами. Конечно, обсуждали и эту тему. Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила.

Павел Шадыханов и Илья Кутепов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нет обид на клуб»

— Как в молодежке восприняли ваше появление?

— Довольно спокойно отреагировали. К ним не впервые отправляют игроков из основной команды. Шапич уже давно тренируется с молодежкой, помимо него были и другие ребята. Никого это особо не удивило.

— Помимо вас отстранили еще Журавлева и Нетфуллина. Никто так и не понял, что происходит. Когда вы сможете вернуться?

— Не знаю. Сейчас уже не думаю, что это возможно — мой контракт заканчивается летом. Но могу говорить только за себя. У Журавлева и Нетфуллина соглашения действуют дольше, у них еще есть возможность вернуться. Опять же, все зависит от руководства и тренерского штаба. Посмотрим, как эта ситуация разрешится.

— Можно ли сказать, что, по сути, сезон для вас уже окончен?

— Нет, я не могу сказать, что сезон закончен. Мой контракт действует, я являюсь игроком ФК «Торпедо». Да, сейчас тренируюсь с молодежной командой, но полностью от и до выполняю все условия трудового договора. И буду выполнять до его окончания, то есть до последнего тура.

— У вас контракт с «Торпедо» по схеме 1+1. В каком случае он пролонгируется? Вы задумывались о своем будущем?

— Мой контракт может быть пролонгирован на один сезон, если команда сохранит прописку в РПЛ. О своем будущем в сложившейся ситуации я, конечно, задумываюсь. На связи с агентом, работа ведется. Постараемся найти лучший выход из этой ситуации, чтобы ни у кого не осталось обид и претензий друг к другу. Хотя у меня и нет никаких обид на клуб.