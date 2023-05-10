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Сегодня, 15:00

«Не знаю, что могло пойти не так...» Кутепов — о переводе в молодежную команду

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Илья Кутепов
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью отстраненного защитника «Торпедо».

С приходом нового тренера Пепа Клотета в «Торпедо» многое изменилось. В частности, из первой команды по неизвестным причинам были выведены некоторые игроки. Подробностями отстранения, а также мыслями о будущем в клубе в интервью «СЭ» поделился защитник Илья Кутепов.

«Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила»

— Илья, как у вас сейчас обстоят дела?

— Нахожусь в расположении молодежной команды «Торпедо». Продолжаю работать, тренироваться, поддерживать себя в форме.

— Главный вопрос, который интересует всех: за что все же вас отстранили?

— Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

Пеп Клотет
Пеп Клотет.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Был ли какой-то диалог с президентом «Торпедо» Савиным или главным тренером Клотетом после отстранения?

— В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем (Савиным. — Прим. «СЭ»). Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.

Пеп Клотет. «Может, хватит издеваться над «Торпедо»?! Как можно было позвать этого Клотета?» Крик души ветерана клуба

— Клотет — четвертый тренер «Торпедо» в этом сезоне. Вы были основным защитником при Бородюке, Ковардаеве и Талалаеве. Что пошло не так?

— Не знаю, что могло пойти не так. У тренеров, которые были в «Торпедо» до Клотета, я играл, а тут неожиданно для себя перестал. Значит, у него свое видение.

— Бабурин в Коммент.Шоу рассказывал, что вы общаетесь на тему отстранения. А с другими в команде?

— Да, мы переписываемся с Егором и другими ребятами. Конечно, обсуждали и эту тему. Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила.

Павел Шадыханов и Илья Кутепов
Павел Шадыханов и Илья Кутепов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нет обид на клуб»

— Как в молодежке восприняли ваше появление?

— Довольно спокойно отреагировали. К ним не впервые отправляют игроков из основной команды. Шапич уже давно тренируется с молодежкой, помимо него были и другие ребята. Никого это особо не удивило.

— Помимо вас отстранили еще Журавлева и Нетфуллина. Никто так и не понял, что происходит. Когда вы сможете вернуться?

— Не знаю. Сейчас уже не думаю, что это возможно — мой контракт заканчивается летом. Но могу говорить только за себя. У Журавлева и Нетфуллина соглашения действуют дольше, у них еще есть возможность вернуться. Опять же, все зависит от руководства и тренерского штаба. Посмотрим, как эта ситуация разрешится.

Судья Павел Шадыханов и&nbsp;Илья Кутепов. Кутепов уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

— Можно ли сказать, что, по сути, сезон для вас уже окончен?

— Нет, я не могу сказать, что сезон закончен. Мой контракт действует, я являюсь игроком ФК «Торпедо». Да, сейчас тренируюсь с молодежной командой, но полностью от и до выполняю все условия трудового договора. И буду выполнять до его окончания, то есть до последнего тура.

— У вас контракт с «Торпедо» по схеме 1+1. В каком случае он пролонгируется? Вы задумывались о своем будущем?

— Мой контракт может быть пролонгирован на один сезон, если команда сохранит прописку в РПЛ. О своем будущем в сложившейся ситуации я, конечно, задумываюсь. На связи с агентом, работа ведется. Постараемся найти лучший выход из этой ситуации, чтобы ни у кого не осталось обид и претензий друг к другу. Хотя у меня и нет никаких обид на клуб.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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