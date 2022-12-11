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11 декабря, 19:00

«России лучше остаться в УЕФА, а не переходить в Азию». Помазун — об отпуске в Австралии, Гончаренко и ЧМ-2022

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Помазун с женой любит путешествовать.
Фото Соцсети
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Помазун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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«СЭ» поговорил с голкипером «Урала».

Нынешняя аренда — уже третья для Ильи Помазуна в «Урале». Воспитанник ЦСКА оказался в Екатеринбурге в летом 2020-го, но в феврале 2021-го досрочно вернулся в Москву из-за травмы Игоря Акинфеева. Прошлый сезон голкипер снова провел в «Урале», а этим летом подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

В интервью «СЭ» Помазун рассказал о любви к путешествиям, работе с Гончаренко и мечте оказаться в сборной России.

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— Где проведете отпуск?

— В Австралии. Предстоит интересное путешествие! Почему не Дубай или Мальдивы? Мы с супругой любим бывать в разных странах. Летали в Африку, Штаты... Теперь захотелось посмотреть Австралию. Пока детей нет, хочется поездить по различным локациям, увидеть мир. Потом будет сложнее это осуществить.

— В январе начнутся сборы. Это самое нелюбимое в футболе? Больше месяца — как день сурка.

— День сурка обычно наступает под конец сборов, когда полтора месяца перед глазами одна и та же картина. Утром тренировка, потом обед, сон, восстановление. Вечером опять тренировка. В свободное — снова восстановление, массажи. И так каждый день. Рутина, которая для спортсменов уже привычна — все-таки мы с детства ездим по сборам. Так что ко всему этому давно готовы.

— «Урал» завершил первую часть сезона на 10-м месте, хотя стартовал с 8 поражений в 10 матчах. Что это было?

— В начале сезона у нас выпало несколько игроков, которые составляли костяк команды. Олег Шатов получил травму, потом у Славы Подберезкина было повреждение. На проблемы с составом наложились и сложные выезды. В том же Оренбурге, как показала практика, всем тяжело играть. А мы еще и добирались туда шесть часов на автобусе, потому что в тот момент у них был закрыт аэропорт.

В каких-то моментах нам откровенно не везло — мяч просто не шел в ворота. Хорошо, что мы перестроились, усилились — и серия прервалась.

Илья Помазун с женой любит путешествовать. Фото Соцсети
Илья Помазун с женой любит путешествовать.
Фото Соцсети

— В южных городах аэропорты до сих пор закрыты. Уже привыкли проводить так много времени в дороге?

— Поначалу было сложно, но со временем адаптировались. Я в поездках обычно смотрю сериалы. Один из последних — «Корона». Сейчас заканчиваю третий сезон.

— После четвертого тура «Урал» отправил в отставку Игоря Шалимова. Хотя с ним команда спаслась от вылета...

— Не могу сказать, что по сравнению с весенним отрезком что-то поменялось. Ну, за исключением того, что выпали важные игроки.

Повторюсь, в какие-то моменты нам просто не везло. Вспомните первую игру с ЦСКА: мы пропустили гол на 45-й минуте, не дотянули до перерыва буквально 10-15 секунд... Вышли на второй тайм — случилась моя ошибка. 0:2 — мы уже ничего не могли сделать. Хотя после перерыва было несколько шансов сравнять, переломить ход матча.

А в итоге все пошло как снежный ком: накапливалось и накапливалось.

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— После Шалимова в «Урал» вернулся Виктор Гончаренко.

— Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайлович мы основательно усилились — взяли качественных футболистов с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.

Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения.

И если поначалу все настраивались на то, чтобы выбраться из подвала таблицы, то сейчас хотим поддерживать темп, который набрали.

— Какая у «Урала» задача на сезон?

— Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь во второй части сезона. Но у нас правда очень хорошая команда. Постараемся не опуститься ниже десятки, а по возможности улучшить текущий результат.

— С чемпионом в этом сезоне все понятно?

— Я бы не сказал. И «Спартак», и ЦСКА набрали неплохой ход. В футболе все случается! Однажды ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 8-очковым отставанием от «Зенита». А в итоге выиграл все матчи, кроме одного, и стал чемпионом.

Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Помазун.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Переход РФС в Азию? В Европе лучше»

— Кто сейчас лидер раздевалки в «Урале»?

— Это и Олег Шатов, и Юра Газинский, и Слава Подберезкин. У нас в принципе каждый может высказаться. В команде нет явного лидера — мы работаем все вместе.

Вот главный диджей у нас — Леша Каштанов. Раньше был Леша Евсеев, но он ушел.

— Шатов недавно сказал, что у него бессрочный контракт с «Уралом». И добавил, что он в плену у Иванова. Вы тоже?

— Я в аренде! После каждого сезона мы общаемся с Григорием Викторовичем — он спрашивает, нет ли у меня каких-то предпочтительных вариантов. И говорит, что если нет, то всегда рад меня видеть в Екатеринбурге.

Летом я его попросил немного подождать — чтобы рассмотреть варианты, если они появятся. Но предложений не поступило, и я ответил, что готов вылетать в Екатеринбург. Я знаю коллектив, знаю Григория Викторовича — мы быстро обо всем договорились.

Дмитрий Баринов, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Николай Комличенко, Даниил Уткин, Максим Глушенков. Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

— Этот сезон — первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?

— Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это еврокубки, особенно Лига чемпионов. Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.

— У вас есть цель играть за сборную России?

— Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это.

— Верите, что в текущих условиях реально попасть из РПЛ в Европу?

— Я был свидетелем, как Саша Головин переходил в «Монако». Да, из-за того, что нас отстранили, теперь сложнее себя проявить. Но если Арсена Захаряна реально хотел «Челси», то, надеюсь, в ближайшее трансферное окно у него получится перейти. Все за него будут только рады.

Илья Помазун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Помазун.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Топ-3 вратаря России: Сафонов, Акинфеев, Селихов»

— Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ?

— Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов — он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.

— А в мире?

— На первом месте для меня Алиссон. Потом — Куртуа и Нойер.

— Готовы играть так же долго, как Акинфеев? Или Буффон!

— Игорю 36 лет — по вратарским меркам это самый расцвет. Вот Буффону 42 года — и до сих пор играет! Конечно, тоже так хотелось бы... Но многое зависит от здоровья. Если оно будет позволять, то почему не играть?

— Есть вратарь, на которого вы равняетесь?

— Раньше мне нравился Нойер. Я даже пытался заимствовать его манеру игры высоко за линией ворот. Но сейчас, когда смотрю матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира, то просто наблюдаю за топ-вратарями и пытаюсь взять лучшее от каждого из них; слежу, как они действуют в разных ситуациях.

Виктор Гончаренко и&nbsp;Григорий Иванов. «Хочу, чтобы Гончаренко работал у нас долго! Но вдруг его позовут в «Реал» или в «Зенит»?» Интервью президента «Урала»

— Игра ногами — реально важное качество для вратаря?

— Очень! Помните, раньше была позиция либеро? Сейчас ее занимает вратарь, и здесь игра ногами выходит на первый план. Это реально важно. В России в этом очень хорош Песьяков — он начинает много атак, действует как пятый защитник. И в последнее время только прибавил в этом компоненте.

— За чемпионатом мира следите?

— Да, так как сейчас отпуск, стараюсь смотреть все матчи. Особых предпочтений нет — как я уже сказал, в основном слежу за действиями вратарей. Пытаюсь почерпнуть для себя что-то.

— Как вам новые правила с добавленным временем?

— Очень странно. Понимаю, в ФИФА хотят, чтобы было больше чистого времени. Но я смотрел Медиалигу, где уже есть чистое время, как в хоккее. Так у них тайм длится час! Мне кажется, это перебор.

— ЧМ в Катаре — последний для Месси и Роналду.

— Хотелось бы, чтобы кто-то из них выиграл золото и собрал все трофеи в футболе (интервью состоялось до вылета Португалии. — Прим. «СЭ»). Раньше мне больше импонировал Криштиану. Если Месси многое дано от природы, то Роналду — суперпрофи и атлет, который сделал себя сам. Сергей Овчинников рассказывал: когда он был в «Спортинге», молодой Роналду тренировался по четыре раза в день!

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Не хотел бы работать в одном клубе с отцом»

— Ваш отец сейчас учится на тренера. Хотели бы однажды поработать с ним в одном клубе?

— Точно нет! Мне кажется, это сложно, когда отец тебя тренирует.

— А в детстве брали с него пример? Он ведь тоже вратарь.

— Думаю, из-за него я и стал голкипером. В детстве ходил на его матчи, смотрел, как он играет. Мама брала меня на стадион, даже когда я был совсем маленьким. Еще в коляске!

Запомнился полный стадион «Балтики», когда папа играл за этот клуб в премьер-лиге. На подсознательном уровне такие вещи отложились, поэтому мне тоже хотелось стать вратарем. К тому же отец тренировал меня, подсказывал какие-то моменты. Да и до сих пор дает советы после игр.

Илья Помазун. «Хорошо, что Илюха уходил в аренду в «Урал». Вы же помните мою историю». Чепчугов о возвращении Помазуна в ЦСКА

— Помните день, когда решили стать футболистом?

— Когда мне было четыре или пять лет, мы шли со стадиона, и я сказал: хочу играть в футбол. Начал тренироваться — сначала был нападающим, но меня все время тянуло в ворота. Мне сказали: «Ну, вперед». И все — после этого я из ворот уже не уходил.

— Год назад вы признались, что в ЦСКА переняли систему питания Акинфеева. До сих пор соблюдаете?

— Первым эту диету начал соблюдать Овчинников. Сейчас я не то чтобы сижу на ней... Просто мой организм уже привык, что у меня один или максимум два приема пищи — завтрак и ужин. Кто-то ест маленькими порциями по шесть-семь раз за день, кто-то — один, но сразу много. У каждого свой организм — к нему просто нужно прислушаться.

— Есть ли продукты, которые вы исключаете во время сезона?

— Все как у всех — нельзя сладкое, мучное. После игры, конечно, можно позволить себе что-то такое съесть, но во время тренировочного цикла надо максимально готовить организм.

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Основные источники исследования

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22:00
Франция
Марокко
- : -
Матч за 3-е место
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17.12
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Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
П1 1.85 X 3.50 П2 5.00
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.55 X 4.00 П2 7.70
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 4 (2)
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 6 (4 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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