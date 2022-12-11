11 декабря, 19:00
Нынешняя аренда — уже третья для Ильи Помазуна в «Урале». Воспитанник ЦСКА оказался в Екатеринбурге в летом 2020-го, но в феврале 2021-го досрочно вернулся в Москву из-за травмы Игоря Акинфеева. Прошлый сезон голкипер снова провел в «Урале», а этим летом подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2023 года.
В интервью «СЭ» Помазун рассказал о любви к путешествиям, работе с Гончаренко и мечте оказаться в сборной России.
— Где проведете отпуск?
— В Австралии. Предстоит интересное путешествие! Почему не Дубай или Мальдивы? Мы с супругой любим бывать в разных странах. Летали в Африку, Штаты... Теперь захотелось посмотреть Австралию. Пока детей нет, хочется поездить по различным локациям, увидеть мир. Потом будет сложнее это осуществить.
— В январе начнутся сборы. Это самое нелюбимое в футболе? Больше месяца — как день сурка.
— День сурка обычно наступает под конец сборов, когда полтора месяца перед глазами одна и та же картина. Утром тренировка, потом обед, сон, восстановление. Вечером опять тренировка. В свободное — снова восстановление, массажи. И так каждый день. Рутина, которая для спортсменов уже привычна — все-таки мы с детства ездим по сборам. Так что ко всему этому давно готовы.
— «Урал» завершил первую часть сезона на 10-м месте, хотя стартовал с 8 поражений в 10 матчах. Что это было?
— В начале сезона у нас выпало несколько игроков, которые составляли костяк команды. Олег Шатов получил травму, потом у Славы Подберезкина было повреждение. На проблемы с составом наложились и сложные выезды. В том же Оренбурге, как показала практика, всем тяжело играть. А мы еще и добирались туда шесть часов на автобусе, потому что в тот момент у них был закрыт аэропорт.
В каких-то моментах нам откровенно не везло — мяч просто не шел в ворота. Хорошо, что мы перестроились, усилились — и серия прервалась.
— В южных городах аэропорты до сих пор закрыты. Уже привыкли проводить так много времени в дороге?
— Поначалу было сложно, но со временем адаптировались. Я в поездках обычно смотрю сериалы. Один из последних — «Корона». Сейчас заканчиваю третий сезон.
— После четвертого тура «Урал» отправил в отставку Игоря Шалимова. Хотя с ним команда спаслась от вылета...
— Не могу сказать, что по сравнению с весенним отрезком что-то поменялось. Ну, за исключением того, что выпали важные игроки.
Повторюсь, в какие-то моменты нам просто не везло. Вспомните первую игру с ЦСКА: мы пропустили гол на 45-й минуте, не дотянули до перерыва буквально 10-15 секунд... Вышли на второй тайм — случилась моя ошибка. 0:2 — мы уже ничего не могли сделать. Хотя после перерыва было несколько шансов сравнять, переломить ход матча.
А в итоге все пошло как снежный ком: накапливалось и накапливалось.
— После Шалимова в «Урал» вернулся Виктор Гончаренко.
— Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайлович мы основательно усилились — взяли качественных футболистов с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.
Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения.
И если поначалу все настраивались на то, чтобы выбраться из подвала таблицы, то сейчас хотим поддерживать темп, который набрали.
— Какая у «Урала» задача на сезон?
— Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь во второй части сезона. Но у нас правда очень хорошая команда. Постараемся не опуститься ниже десятки, а по возможности улучшить текущий результат.
— С чемпионом в этом сезоне все понятно?
— Я бы не сказал. И «Спартак», и ЦСКА набрали неплохой ход. В футболе все случается! Однажды ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 8-очковым отставанием от «Зенита». А в итоге выиграл все матчи, кроме одного, и стал чемпионом.
— Кто сейчас лидер раздевалки в «Урале»?
— Это и Олег Шатов, и Юра Газинский, и Слава Подберезкин. У нас в принципе каждый может высказаться. В команде нет явного лидера — мы работаем все вместе.
Вот главный диджей у нас — Леша Каштанов. Раньше был Леша Евсеев, но он ушел.
— Шатов недавно сказал, что у него бессрочный контракт с «Уралом». И добавил, что он в плену у Иванова. Вы тоже?
— Я в аренде! После каждого сезона мы общаемся с Григорием Викторовичем — он спрашивает, нет ли у меня каких-то предпочтительных вариантов. И говорит, что если нет, то всегда рад меня видеть в Екатеринбурге.
Летом я его попросил немного подождать — чтобы рассмотреть варианты, если они появятся. Но предложений не поступило, и я ответил, что готов вылетать в Екатеринбург. Я знаю коллектив, знаю Григория Викторовича — мы быстро обо всем договорились.
— Этот сезон — первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?
— Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это еврокубки, особенно Лига чемпионов. Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.
— У вас есть цель играть за сборную России?
— Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это.
— Верите, что в текущих условиях реально попасть из РПЛ в Европу?
— Я был свидетелем, как Саша Головин переходил в «Монако». Да, из-за того, что нас отстранили, теперь сложнее себя проявить. Но если Арсена Захаряна реально хотел «Челси», то, надеюсь, в ближайшее трансферное окно у него получится перейти. Все за него будут только рады.
— Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ?
— Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов — он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.
— А в мире?
— На первом месте для меня Алиссон. Потом — Куртуа и Нойер.
— Готовы играть так же долго, как Акинфеев? Или Буффон!
— Игорю 36 лет — по вратарским меркам это самый расцвет. Вот Буффону 42 года — и до сих пор играет! Конечно, тоже так хотелось бы... Но многое зависит от здоровья. Если оно будет позволять, то почему не играть?
— Есть вратарь, на которого вы равняетесь?
— Раньше мне нравился Нойер. Я даже пытался заимствовать его манеру игры высоко за линией ворот. Но сейчас, когда смотрю матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира, то просто наблюдаю за топ-вратарями и пытаюсь взять лучшее от каждого из них; слежу, как они действуют в разных ситуациях.
— Игра ногами — реально важное качество для вратаря?
— Очень! Помните, раньше была позиция либеро? Сейчас ее занимает вратарь, и здесь игра ногами выходит на первый план. Это реально важно. В России в этом очень хорош Песьяков — он начинает много атак, действует как пятый защитник. И в последнее время только прибавил в этом компоненте.
— За чемпионатом мира следите?
— Да, так как сейчас отпуск, стараюсь смотреть все матчи. Особых предпочтений нет — как я уже сказал, в основном слежу за действиями вратарей. Пытаюсь почерпнуть для себя что-то.
— Как вам новые правила с добавленным временем?
— Очень странно. Понимаю, в ФИФА хотят, чтобы было больше чистого времени. Но я смотрел Медиалигу, где уже есть чистое время, как в хоккее. Так у них тайм длится час! Мне кажется, это перебор.
— ЧМ в Катаре — последний для Месси и Роналду.
— Хотелось бы, чтобы кто-то из них выиграл золото и собрал все трофеи в футболе (интервью состоялось до вылета Португалии. — Прим. «СЭ»). Раньше мне больше импонировал Криштиану. Если Месси многое дано от природы, то Роналду — суперпрофи и атлет, который сделал себя сам. Сергей Овчинников рассказывал: когда он был в «Спортинге», молодой Роналду тренировался по четыре раза в день!
— Ваш отец сейчас учится на тренера. Хотели бы однажды поработать с ним в одном клубе?
— Точно нет! Мне кажется, это сложно, когда отец тебя тренирует.
— А в детстве брали с него пример? Он ведь тоже вратарь.
— Думаю, из-за него я и стал голкипером. В детстве ходил на его матчи, смотрел, как он играет. Мама брала меня на стадион, даже когда я был совсем маленьким. Еще в коляске!
Запомнился полный стадион «Балтики», когда папа играл за этот клуб в премьер-лиге. На подсознательном уровне такие вещи отложились, поэтому мне тоже хотелось стать вратарем. К тому же отец тренировал меня, подсказывал какие-то моменты. Да и до сих пор дает советы после игр.
— Помните день, когда решили стать футболистом?
— Когда мне было четыре или пять лет, мы шли со стадиона, и я сказал: хочу играть в футбол. Начал тренироваться — сначала был нападающим, но меня все время тянуло в ворота. Мне сказали: «Ну, вперед». И все — после этого я из ворот уже не уходил.
— Год назад вы признались, что в ЦСКА переняли систему питания Акинфеева. До сих пор соблюдаете?
— Первым эту диету начал соблюдать Овчинников. Сейчас я не то чтобы сижу на ней... Просто мой организм уже привык, что у меня один или максимум два приема пищи — завтрак и ужин. Кто-то ест маленькими порциями по шесть-семь раз за день, кто-то — один, но сразу много. У каждого свой организм — к нему просто нужно прислушаться.
— Есть ли продукты, которые вы исключаете во время сезона?
— Все как у всех — нельзя сладкое, мучное. После игры, конечно, можно позволить себе что-то такое съесть, но во время тренировочного цикла надо максимально готовить организм.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)