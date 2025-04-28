«Возможно, отец высказался резко, но не хотел кого-то обидеть». Интервью Ильи Садыгова о проблемах «Химок»

«СЭ» поговорил с форвардом «Химок» Ильей Садыговым — сыном инвестора клуба.

В последние недели «Химки» стали едва ли не самым обсуждаемым клубом РПЛ. К сожалению, из-за негатива вокруг команды. На фоне длительных задержек зарплат и увольнения главного тренера команды Франка Артиги игроки подмосковного клуба бойкотировали тренировки и могли не выйти на матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Благодаря вмешательству президента РПЛ Александра Алаева ситуацию удалось стабилизировать. После встречи с «Акроном» (2:2) корреспондент «СЭ» поговорил с форвардом красно-черных и сыном инвестора «Химок» Ильей Садыговым о делах клуба.

Сказал ребятам, что уважаю их решение

— Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя, получается, был конфликт интересов?

— Почему? Бойкот —решение команды.

— Мужественное?

— Это решение ребят.

— Их, но не твое?

— Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...

— Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?

— Если бы поставили — сыграл бы.

— То есть поехать в Питер ты был готов?

— Я был готов ко всему, к любому развитию событий.

Франк Артига. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бойкот не был связан с отставкой Артиги

— В некоторых Telegram-каналах появлялась информация, что одна из причин отставки Артиги была связана с тем, что ты мало играл.

— Мне кажется, это уже традиционная причина. Любого тренера убирают — сразу приписывают меня. Если хотят — пусть пишут. Я с Франком нормально попрощался, как и все остальные игроки. Никаких проблем у нас не было.

— На что команда отреагировала бойкотом: на задержки по зарплате или на отставку тренера?

— Я знаю, что с отставкой Франка это никак не было связано. Но лучше спросить у ребят. Это не мое решение.

— Что ты думаешь про будущее команды? Она пройдет лицензирование?

— Все будет хорошо. Уверен, что лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.

— Игроки получили первые заплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?

— В каком-то смысле да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства.

— Твой отец, инвестор команды, сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».

— Это его мнение. Я тут ничего говорить не буду. У каждого своя позиция.

— Разве это верная позиция, учитывая обстоятельства? Или он заблуждается в своей оценке?

— Я не могу говорить за других. У него такая позиция, у меня — своя, у ребят — третья. Это нормально. Да, возможно, он высказался резко, но не для того, чтобы создать конфликт из ничего или кого-то этим обидеть. Думаю, это было эмоциональное высказывание.

— Как отец реагировал на происходящее?

— Неприятно было.

— Расстроен?

— Чего расстраиваться? Он взрослый человек.

Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше

— Что ты думаешь о ваших шансах на сохранение в РПЛ?

— Сезон непросто складывается. Но надеюсь, что мы пройдем через все это. Будет ценно, если мы пройдем через все трудности и сможем оставить команду в лиге.

— Во время шумихи вокруг клуба появился вопрос: «Зачем существуют «Химки»?» Какой у тебя ответ на него?

— Все его задают. Я думаю, что есть болельщики, которым небезразличен наш клуб. Может, их и мало, но им небезразлична команда. Ребятам, которые выходят на поле, тоже. Как и всем, кто работает в клубе. Да, нас мало, к сожалению, но как минимум нам не все равно.

— Ты веришь, что количество болельщиков клуба увеличится когда-то?

— Надо работать с ними. Надеюсь, это все понимают. Но есть определенные трудности.

— Каково тебе выходить на поле при почти пустых трибунах?

— Хотелось бы, чтобы людей приходило больше. Но имеем то, что имеем.