«Возможно, отец высказался резко, но не хотел кого-то обидеть». Интервью Ильи Садыгова о проблемах «Химок»

Сегодня, 09:00
В последние недели «Химки» стали едва ли не самым обсуждаемым клубом РПЛ. К сожалению, из-за негатива вокруг команды. На фоне длительных задержек зарплат и увольнения главного тренера команды Франка Артиги игроки подмосковного клуба бойкотировали тренировки и могли не выйти на матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Благодаря вмешательству президента РПЛ Александра Алаева ситуацию удалось стабилизировать. После встречи с «Акроном» (2:2) корреспондент «СЭ» поговорил с форвардом красно-черных и сыном инвестора «Химок» Ильей Садыговым о делах клуба.
— Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя, получается, был конфликт интересов?
— Почему? Бойкот —решение команды.
— Мужественное?
— Это решение ребят.
— Их, но не твое?
— Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...
— Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?
— Если бы поставили — сыграл бы.
— То есть поехать в Питер ты был готов?
— Я был готов ко всему, к любому развитию событий.
— В некоторых Telegram-каналах появлялась информация, что одна из причин отставки Артиги была связана с тем, что ты мало играл.
— Мне кажется, это уже традиционная причина. Любого тренера убирают — сразу приписывают меня. Если хотят — пусть пишут. Я с Франком нормально попрощался, как и все остальные игроки. Никаких проблем у нас не было.
— На что команда отреагировала бойкотом: на задержки по зарплате или на отставку тренера?
— Я знаю, что с отставкой Франка это никак не было связано. Но лучше спросить у ребят. Это не мое решение.
— Что ты думаешь про будущее команды? Она пройдет лицензирование?
— Все будет хорошо. Уверен, что лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.
— Игроки получили первые заплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?
— В каком-то смысле да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства.
— Твой отец, инвестор команды, сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».
— Это его мнение. Я тут ничего говорить не буду. У каждого своя позиция.
— Разве это верная позиция, учитывая обстоятельства? Или он заблуждается в своей оценке?
— Я не могу говорить за других. У него такая позиция, у меня — своя, у ребят — третья. Это нормально. Да, возможно, он высказался резко, но не для того, чтобы создать конфликт из ничего или кого-то этим обидеть. Думаю, это было эмоциональное высказывание.
— Как отец реагировал на происходящее?
— Неприятно было.
— Расстроен?
— Чего расстраиваться? Он взрослый человек.
— Что ты думаешь о ваших шансах на сохранение в РПЛ?
— Сезон непросто складывается. Но надеюсь, что мы пройдем через все это. Будет ценно, если мы пройдем через все трудности и сможем оставить команду в лиге.
— Во время шумихи вокруг клуба появился вопрос: «Зачем существуют «Химки»?» Какой у тебя ответ на него?
— Все его задают. Я думаю, что есть болельщики, которым небезразличен наш клуб. Может, их и мало, но им небезразлична команда. Ребятам, которые выходят на поле, тоже. Как и всем, кто работает в клубе. Да, нас мало, к сожалению, но как минимум нам не все равно.
— Ты веришь, что количество болельщиков клуба увеличится когда-то?
— Надо работать с ними. Надеюсь, это все понимают. Но есть определенные трудности.
— Каково тебе выходить на поле при почти пустых трибунах?
— Хотелось бы, чтобы людей приходило больше. Но имеем то, что имеем.