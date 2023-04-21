«Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Откровенный разговор с нападающим «Химок».

Илья Садыгов — один из самых обсуждаемых игроков «Химок» последних лет. С нежеланием ставить сына инвестора клуба в состав связывали увольнение Игоря Черевченко. На это же после разрыва контракта намекал Сергей Юран.

Корреспонденты «СЭ» встретились с футболистом и обстоятельно поговорили про голы Акинфееву и Ломаеву, праздновании Гогниева при счете 0:6, скандалах в «Химках» и, конечно, о влиянии Туфана Садыгова.

«Хороводы» Гогниева, индивидуальные сборы, Талалаев

— Столько тренерских перестановок, как в этом сезоне, в твоей карьере еще не было. С кем в «Химках» работалось комфортнее всего?

— Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Он же сам был нападающим, поэтому объяснял многие тонкости игры в атаке, постоянно что-то советовал. Но главное — придал уверенность. Работать с ним — огромная честь. Всегда буду ему благодарен за этот период в «Химках», хоть он и получился тяжелым.

— Гогниев, чьи эмоции мы видим в каждом матче, и Гогниев в тренировочном процессе — два разных человека?

— Скажу так: этот человек не заслужил столько грязи, сколько на него вылили. Если бы вы находились с ним в одном коллективе, ежедневно работали вместе и общались, то сказали бы: вот это классный мужик, от души!

Да, были неприятные ситуации, которые попали в публичное поле. Это в любом случае неправильно, я никого не оправдываю. Просто поймите: Гогниев так себя повел не потому, что он такой человек, а из-за ситуаций, которые спровоцировали эмоции. Повторюсь, он не заслужил столько хейта.

— Когда тренер чуть ли не дерется с футболистами — это не перебор?

— Драки не было, это и Аяз [Гулиев] подтвердил. Я вам больше скажу: когда Спартак Артурович уходил, Гулиев был одним из тех, кто расстроился из-за этого. Они пришли к пониманию — Аяз же с «Краснодаром» вышел играть. У нас все обсуждают интриги в «Химках», но об этом никто не сказал.

— Как в команде реагировали на «хороводы» Гогниева при стандартах?

— Возражений не было. Все же видели, что это работало в «Алании». Да и на тренировках у нас такие розыгрыши проходили — хотя это не то чтобы показатель: в играх всегда сложнее. Просто в СМИ «хороводам» уделялось слишком много внимания: мы попробовали их в первом матче, и началось.

— Вас не смущало, что такие приемы бесполезны при зонной обороне соперника?

— Если бы кого-то смущало, об этом бы сказали. Спартак Артурович просил: «Если вам кажется, что что-то не так, говорите». Но все молчали. Два варианта: либо это принимали, либо было все равно. Я углубляться не буду. Но обратите внимание: никто из игроков «Химок» про Гогниева плохо не отзывается.

— Писали, что перед последним сбором в Турции Гогниев тренировал тебя индивидуально, а остальные игроки прилетели только через пару дней. Правда?

— Да. Я заранее знал об этом — и на следующий день после матча с «Ростовом» мы улетели. В основном отрабатывали завершение атак и как правильно открываться.

Не вижу в этом ничего плохого. Дополнительную работу давали многим игрокам, не только мне. В тот момент Гогниев посчитал нужным так сделать — я воспринял это абсолютно нормально. К тому же я с «Ростовом» всего полчаса сыграл, так что был только за, чтобы дополнительно потренироваться.

— Андрей Талалаев — пятый тренер «Химок» за сезон. Какие первые впечатления?

— Он тренер со стержнем: очень требовательный, но не сказал бы, что прям тиран. И конечно, с индивидуальным пониманием футбола — да, первый матч с «Крыльями» получился тяжелым, но свои требования он до нас донес.

— Ты играл в четырех последних матчах до его прихода, в двух из них выходил в старте. Но в Самаре вернулся в запас — Талалаев объяснил почему?

— Нет. Это же его решение. Есть конкуренция: сегодня я не сыграл, а завтра сыграю. Мое дело — работать, а тренер должен решать. Все нормально.

— «Химки» все давно похоронили — вы сами верите в то, что остаться в РПЛ реально?

— Отрыв от «Факела» — четыре очка. Не 14 же, верно? Нужно одержать одну победу, после этого будет легче. Ближайший матч с «Торпедо» — ключевой как для нас, так и для них. Талалаев уже сказал нам, что всех ребят из «Торпедо» знает. Будем готовиться.

Андрей Талалаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«В футбол меня привела мама. Поначалу ничего не получалось»

— Это твой четвертый сезон в большой карьере. Ты и футбол — как так получилось?

— В футбол меня привела мама. В шесть лет начал заниматься в секции, а в 13 попал в академию «Олимпик-80» в Бибирево, где мы жили. И до 18 лет играл там. Помню, когда только пришел в секцию, первое время ничего не получалось — мне даже не нравилось. Но мама настояла: «Нет, ходи! Все получится!» И со временем действительно пошел прогресс. Через пару лет я понял, что моя цель — стать футболистом. А в 14-15 принял окончательное решение: дальше нужно было либо заниматься этим серьезно, либо не заниматься вообще.

— Как отреагировали родители?

— Они хотели, чтобы я учился. Я и сам понимал, что образование необходимо. Но нацелился на футбольную карьеру. А теперь наверстываю — оканчиваю пятый курс Бауманки.

— Какая специальность?

— Системы управления летательными аппаратами. В школе до последнего не знал, на кого идти учиться — в голове был один футбол. Но нравилась физика, плюс сдавал еще и математику с русским языком. В итоге набрал необходимое количество баллов.

Сейчас совмещать футбол и учебу стало сложно, раньше было полегче. Но преподаватели идут навстречу, за что им очень благодарен.

— В «Олимпе» ты начинал со второй лиги...

— Даже с любительской — один сезон провели в чемпионате Московской области. Выиграли его и поехали в Сочи на турнир среди чемпионов по всем зонам. Стали победителями еще и там. Кстати, играли вместе с Ираклием Чежией, который сейчас тоже в «Химках». Мы с ним еще и «Долгопрудный» прошли, очень давно знакомы.

— Главная ассоциация о низших лигах — убитые поля. Ты с этим столкнулся?

— Сразу вспомнил два выезда в КФК. Первый — в Шатуру. Там была местная команда — «Селтик», нам еще на полном серьезе говорили, что она как-то связана с шотландским. Ха-ха! Мы — мелкие пацаны, а против нас вышли прям дядьки. В итоге мы выиграли, но во втором тайме бегали в сильнейший град с ветром: вратарь выбивал от ворот, а мяч к нему обратно возвращался. Но поле было хорошим — в отличие от того, что мы увидели в Можайске. Там, такое ощущение, землю с асфальтом смешали. Играли как будто на бетоне!

— В 20 лет ты стал капитаном «Долгопрудного», хотя в команде были опытные игроки. Как это стало возможным?

— Объединились две команды: «Олимп» и «Долгопрудный». Провели голосование, и каждая из сторон, грубо говоря, выбирала своих ребят. Первым капитаном стал Ренат Сабитов, вторым, кажется, Никита Баженов. Дальше — Александр Алхазов, который сейчас работает в тренерском штабе «Химок». Я шел под четвертым номером. И выходил с повязкой, только если кто-то из тех, кого я назвал, не играл. Из-за травмы, дисквалификации или просто оставался в запасе. За статус капитана я лично никогда не держался, хотя ходили разные слухи — мол, это все неслучайно, кто-то кого-то попросил так сделать. Но если ребята так выбрали? Мы в том сезоне, кстати, заняли первое место с очень большим отрывом.

— Давай проясним еще один момент: твой трансфер из «Олимпа-Долгопрудного» в «Химки» совпал с переходом в том же направлении твоего отца — бизнесмена Туфана Садыгова.

— Он был в «Химках» до меня. Более того, в паузе чемпионского сезона в «Долгопрудном» (когда мы в итоге победили во второй лиге) на меня выходили из «Химок» и предлагали поехать на сборы, пройти просмотр. Я долго думал, но в итоге отказался.

— Почему?

— Во-первых, хотел решить задачу с «Долгопрудным» по выходу в ФНЛ. Во-вторых, понимал — начнутся все эти разговоры про влияние отца.

— Как он отреагировал, когда ты отказал «Химкам»?

— У нас был довольно жесткий разговор. Он, конечно, хотел, чтобы я поехал. Но я настоял на своем.

— Ты говоришь, что уже тогда предвидел слухи про влияние отца на твою карьеру. А сейчас они сильно раздражают?

— Вообще не раздражают. Даже если натыкаюсь на какие-то новости, они никак не задевают. Болтовни было столько, что, может, и хорошо, что я через это прошел — набрался опыта. Отношусь к этому так: если кто-то что-то говорит — пожалуйста, я не могу осуждать или обижаться. Их право. Я что, буду подходить к каждому и что-то доказывать?

— У тебя с самого начала была такая позиция? Или она сформировалась со временем?

— Первое время было тяжело. Я этого не понимал, злился. Мне же было всего 20 лет, шел первый сезон в премьер-лиге — психика еще не окрепла. Отец мне говорил: «Работай и не обращай внимания. Пусть говорят».

Со временем переборол в себе все это. И стал замечать: многое зависит от того, как ты играешь. Например, в прошлом сезоне были отрезки, когда я удачно выходил, помогал команде — и тональность менялась. Но через какое-то время начиналось по новой.

Играешь хорошо — тебя хвалят, плохо — критикуют. Это нормально.

— Следишь за тем, что пишут в Telegram-каналах?

— Я не подписан, но в команде ребята что-то показывают. Могу сказать, что там очень много неправды. Люди просто придумывают.

Илья Садыгов. Фото Global Look Press

«Глушаков в бане крепкий. Но не перебарщивает!»

— В прошлом сезоне перед матчем с ЦСКА появилось много инсайдов: якобы в «Химках» конфликт из-за того, что тебя подводили к стартовому составу. А Мирзова даже убрали из заявки.

— С Мирзовым странная ситуация: я играю центрального нападающего, он — крайнего. Мы не конкуренты на одну позицию. У меня с Резиуаном хорошие отношения. Когда я забил «Крыльям», он был первым, кто подбежал и меня поздравил.

Допускаю, что у него были недопонимания с тренерским штабом. Но не из-за меня. Уверен, дело было в другом.

— Какие ощущения, когда впервые выходишь в старте и забиваешь Акинфееву?

— Как бы ни сложилась карьера, матч с ЦСКА навсегда останется в памяти. Словами такое не описать. Это просто лучший день!

— Глушаков сказал: «Садыгов забил, потому что сходил со мной в баню».

— Да мы всей командой регулярно ходим, но я один раз пропустил. А незадолго до матча снова пришел, поэтому Глушак и пошутил, что все так совпало. Он же главный любитель бани, ха-ха! Кстати, в парилке он крепкий. Но не перебарщивает. Хотя рекорды мы не ставили, конечно.

— После гола Акинфееву ты забил «Крыльям» с центра поля после финта Зидана от Ломаева. Как это было?

— За секунду до этого я услышал подсказ: «Беги в него!» Но даже не думал, что он может так далеко отпустить мяч или исполнить что-то такое. Ошибся человек, бывает. Ломаев — хороший вратарь, один из самых перспективных в России. Я, кстати, слышал, что в первом круге он ждал, что я выйду на поле, — хотел меня обыграть один в один. Может, в Химках попытался это исполнить?

— Твой третий мяч в сезоне случился при счете 0:6. Видел реакцию Гогниева?

— Возможно, он не хотел, чтобы мы всухую проигрывали, и порадовался, что его команда забила. Ну, или замены сработали. Не знаю, это же его право — не вижу ничего плохого. Хотя на этом акцентировали столько внимания! Мне кажется, если бы забил не я, а любой другой игрок, это бы вообще не обсуждали.

Илья Садыгов. Фото Global Look Press

«Если пересечемся с Юраном, я руку убирать не стану. Пожму»

— Главная загадка этого сезона — почему «Химки» уволили Сергея Юрана? Хотя бы ты знаешь настоящую причину?

— Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение.

— Но у тебя есть возможность спросить об этом у руководства. За ужином, например.

— Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не мое дело.

— Юран объяснил это так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

— А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

— Очевидно, что Юран намекал на тебя.

— Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

— То есть то, о чем Юран сказал в интервью, при тебе он не говорил?

— Причем он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как [он относится ко мне] сейчас. Но летом все было в рабочем режим — он говорил, что рассчитывает на меня.

— Теоретически ты допускаешь, что тебя могли ставить в состав из-за влияния отца?

— Ни разу такого не было. Ни с одним тренером. У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

— Спросим по-другому: что, если все, о чем говорят, действительно происходило? Просто ты об этом не знаешь, потому что отец тебе об этом не говорил?

— Получается, я тогда вообще ни о чем не знаю? Ха-ха! Если серьезно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

Окей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует... Смотрите, сейчас же пришел Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут.

Ну это же бред!

— Не было желания сменить команду, чтобы избавиться от подобных разговоров?

— Есть только одна причина, чтобы сделать это: игровая практика. Уйду, если пойму: у меня вообще нет шансов пробиться в состав. А околофутбольные моменты — точно не повод для такого шага.

Грубо говоря, если бы я не был тем, кем являюсь, меня бы воспринимали как обычного среднего футболиста. И вообще бы не вспоминали. Но людям интересны слухи и домыслы... Окей, это их право. И их проблемы.

— Допустим, сейчас появится предложение из ФНЛ — не от лидеров, но зато тебе скажут: «Мы на тебя рассчитываем, у нас ты будешь больше играть». Согласишься?

— Нет. Потому что вижу свое будущее в «Химках» и хочу развиваться в этом клубе. Конечно, если такое предложение поступит, его можно рассмотреть. Но для меня на первом месте только «Химки» и решение турнирной задачи. При этом неважно — играю я или нет. Я и со скамейки могу помочь.

Коллектив — реально важный фактор. И Гогниев, и Талалаев говорят: у нас нет основных и запасных игроков, а есть состав. И если один играет, остальные должны стоять за него горой. Для меня команда — это главное. Даже если я не играю.

— Ты же понимаешь: пока ты в «Химках», разговоры про отца не прекратятся.

— Они не прекратятся никогда. Причем что бы я ни сделал на поле. Спокойно к этому отношусь.

Сергей Юран. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь «Химки» на первом месте»

— В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?

— Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

— Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

— Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

— Прошлым летом у тебя не было прав — ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?

— Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю. В первой половине сезона готовился к свадьбе, плюс тренировки, выезды — со свободным временем тяжеловато.

— Самый безумный слух — якобы год назад ты согласовывал трансферы, и Туфан Садыгов даже предлагал тебе занять менеджерскую должность в «Химках». Но ты отказался, потому что еще хочешь поиграть.

— Даже не представляю, кто вообще мог такое придумать. На тот момент мне был 21 год — молодой пацан, который в большом футболе толком ничего не видел, будет управлять профессиональным клубом? Полный бред. Когда прочитал об этом, посмеялся, конечно, но на секунду задумался: интересно, что в следующий раз напишут?

Ладно, если кому-то нравится мусолить слухи про «Химки» — пожалуйста. Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте.

— Как ты видишь развитие своей карьеры — есть ли клуб, в котором мечтаешь оказаться?

— Учитывая нынешнее положение дел, нужно оставаться реалистом, а не быть мечтателем. Если раньше все хотели попасть к грандам — в «Барселону» или «Реал», то сейчас подобное вряд ли возможно. Хотя в России все равно есть футболисты, которые могли бы там оказаться: Захарян, Тюкавин, Пиняев, Глушенков... У нас много качественных молодых игроков!

У меня в детстве любимым клубом был ЦСКА. Но сейчас далеко не загадываю. В настоящий момент вижу себя только в «Химках». Этот клуб дал мне возможность играть в премьер-лиге. Очень ценю это и готов отрабатывать на тысячу процентов.