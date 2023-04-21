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«Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
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Откровенный разговор с нападающим «Химок».

Илья Садыгов — один из самых обсуждаемых игроков «Химок» последних лет. С нежеланием ставить сына инвестора клуба в состав связывали увольнение Игоря Черевченко. На это же после разрыва контракта намекал Сергей Юран.

Корреспонденты «СЭ» встретились с футболистом и обстоятельно поговорили про голы Акинфееву и Ломаеву, праздновании Гогниева при счете 0:6, скандалах в «Химках» и, конечно, о влиянии Туфана Садыгова.

«Хороводы» Гогниева, индивидуальные сборы, Талалаев

— Столько тренерских перестановок, как в этом сезоне, в твоей карьере еще не было. С кем в «Химках» работалось комфортнее всего?

— Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Он же сам был нападающим, поэтому объяснял многие тонкости игры в атаке, постоянно что-то советовал. Но главное — придал уверенность. Работать с ним — огромная честь. Всегда буду ему благодарен за этот период в «Химках», хоть он и получился тяжелым.

Спартак Гогниев. «Кто-то хочет создать вокруг «Химок» клоунаду!» Туфан Садыгов — о скандале с Гогниевым и предложении расширить РПЛ

— Гогниев, чьи эмоции мы видим в каждом матче, и Гогниев в тренировочном процессе — два разных человека?

— Скажу так: этот человек не заслужил столько грязи, сколько на него вылили. Если бы вы находились с ним в одном коллективе, ежедневно работали вместе и общались, то сказали бы: вот это классный мужик, от души!

Да, были неприятные ситуации, которые попали в публичное поле. Это в любом случае неправильно, я никого не оправдываю. Просто поймите: Гогниев так себя повел не потому, что он такой человек, а из-за ситуаций, которые спровоцировали эмоции. Повторюсь, он не заслужил столько хейта.

— Когда тренер чуть ли не дерется с футболистами — это не перебор?

— Драки не было, это и Аяз [Гулиев] подтвердил. Я вам больше скажу: когда Спартак Артурович уходил, Гулиев был одним из тех, кто расстроился из-за этого. Они пришли к пониманию — Аяз же с «Краснодаром» вышел играть. У нас все обсуждают интриги в «Химках», но об этом никто не сказал.

— Как в команде реагировали на «хороводы» Гогниева при стандартах?

— Возражений не было. Все же видели, что это работало в «Алании». Да и на тренировках у нас такие розыгрыши проходили — хотя это не то чтобы показатель: в играх всегда сложнее. Просто в СМИ «хороводам» уделялось слишком много внимания: мы попробовали их в первом матче, и началось.

— Вас не смущало, что такие приемы бесполезны при зонной обороне соперника?

— Если бы кого-то смущало, об этом бы сказали. Спартак Артурович просил: «Если вам кажется, что что-то не так, говорите». Но все молчали. Два варианта: либо это принимали, либо было все равно. Я углубляться не буду. Но обратите внимание: никто из игроков «Химок» про Гогниева плохо не отзывается.

Андрей Талалаев. Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!

— Писали, что перед последним сбором в Турции Гогниев тренировал тебя индивидуально, а остальные игроки прилетели только через пару дней. Правда?

— Да. Я заранее знал об этом — и на следующий день после матча с «Ростовом» мы улетели. В основном отрабатывали завершение атак и как правильно открываться.

Не вижу в этом ничего плохого. Дополнительную работу давали многим игрокам, не только мне. В тот момент Гогниев посчитал нужным так сделать — я воспринял это абсолютно нормально. К тому же я с «Ростовом» всего полчаса сыграл, так что был только за, чтобы дополнительно потренироваться.

— Андрей Талалаев — пятый тренер «Химок» за сезон. Какие первые впечатления?

— Он тренер со стержнем: очень требовательный, но не сказал бы, что прям тиран. И конечно, с индивидуальным пониманием футбола — да, первый матч с «Крыльями» получился тяжелым, но свои требования он до нас донес.

— Ты играл в четырех последних матчах до его прихода, в двух из них выходил в старте. Но в Самаре вернулся в запас — Талалаев объяснил почему?

— Нет. Это же его решение. Есть конкуренция: сегодня я не сыграл, а завтра сыграю. Мое дело — работать, а тренер должен решать. Все нормально.

— «Химки» все давно похоронили — вы сами верите в то, что остаться в РПЛ реально?

— Отрыв от «Факела» — четыре очка. Не 14 же, верно? Нужно одержать одну победу, после этого будет легче. Ближайший матч с «Торпедо» — ключевой как для нас, так и для них. Талалаев уже сказал нам, что всех ребят из «Торпедо» знает. Будем готовиться.

Андрей Талалаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«В футбол меня привела мама. Поначалу ничего не получалось»

— Это твой четвертый сезон в большой карьере. Ты и футбол — как так получилось?

— В футбол меня привела мама. В шесть лет начал заниматься в секции, а в 13 попал в академию «Олимпик-80» в Бибирево, где мы жили. И до 18 лет играл там. Помню, когда только пришел в секцию, первое время ничего не получалось — мне даже не нравилось. Но мама настояла: «Нет, ходи! Все получится!» И со временем действительно пошел прогресс. Через пару лет я понял, что моя цель — стать футболистом. А в 14-15 принял окончательное решение: дальше нужно было либо заниматься этим серьезно, либо не заниматься вообще.

— Как отреагировали родители?

— Они хотели, чтобы я учился. Я и сам понимал, что образование необходимо. Но нацелился на футбольную карьеру. А теперь наверстываю — оканчиваю пятый курс Бауманки.

— Какая специальность?

— Системы управления летательными аппаратами. В школе до последнего не знал, на кого идти учиться — в голове был один футбол. Но нравилась физика, плюс сдавал еще и математику с русским языком. В итоге набрал необходимое количество баллов.

Сейчас совмещать футбол и учебу стало сложно, раньше было полегче. Но преподаватели идут навстречу, за что им очень благодарен.

— В «Олимпе» ты начинал со второй лиги...

— Даже с любительской — один сезон провели в чемпионате Московской области. Выиграли его и поехали в Сочи на турнир среди чемпионов по всем зонам. Стали победителями еще и там. Кстати, играли вместе с Ираклием Чежией, который сейчас тоже в «Химках». Мы с ним еще и «Долгопрудный» прошли, очень давно знакомы.

— Главная ассоциация о низших лигах — убитые поля. Ты с этим столкнулся?

— Сразу вспомнил два выезда в КФК. Первый — в Шатуру. Там была местная команда — «Селтик», нам еще на полном серьезе говорили, что она как-то связана с шотландским. Ха-ха! Мы — мелкие пацаны, а против нас вышли прям дядьки. В итоге мы выиграли, но во втором тайме бегали в сильнейший град с ветром: вратарь выбивал от ворот, а мяч к нему обратно возвращался. Но поле было хорошим — в отличие от того, что мы увидели в Можайске. Там, такое ощущение, землю с асфальтом смешали. Играли как будто на бетоне!

— В 20 лет ты стал капитаном «Долгопрудного», хотя в команде были опытные игроки. Как это стало возможным?

— Объединились две команды: «Олимп» и «Долгопрудный». Провели голосование, и каждая из сторон, грубо говоря, выбирала своих ребят. Первым капитаном стал Ренат Сабитов, вторым, кажется, Никита Баженов. Дальше — Александр Алхазов, который сейчас работает в тренерском штабе «Химок». Я шел под четвертым номером. И выходил с повязкой, только если кто-то из тех, кого я назвал, не играл. Из-за травмы, дисквалификации или просто оставался в запасе. За статус капитана я лично никогда не держался, хотя ходили разные слухи — мол, это все неслучайно, кто-то кого-то попросил так сделать. Но если ребята так выбрали? Мы в том сезоне, кстати, заняли первое место с очень большим отрывом.

Сергей Юран. «Пообещал губернатору и болельщикам, что команда не вылетит. А «Химкам» мстить не собираюсь». Интервью Сергея Юрана

— Давай проясним еще один момент: твой трансфер из «Олимпа-Долгопрудного» в «Химки» совпал с переходом в том же направлении твоего отца — бизнесмена Туфана Садыгова.

— Он был в «Химках» до меня. Более того, в паузе чемпионского сезона в «Долгопрудном» (когда мы в итоге победили во второй лиге) на меня выходили из «Химок» и предлагали поехать на сборы, пройти просмотр. Я долго думал, но в итоге отказался.

— Почему?

— Во-первых, хотел решить задачу с «Долгопрудным» по выходу в ФНЛ. Во-вторых, понимал — начнутся все эти разговоры про влияние отца.

— Как он отреагировал, когда ты отказал «Химкам»?

— У нас был довольно жесткий разговор. Он, конечно, хотел, чтобы я поехал. Но я настоял на своем.

— Ты говоришь, что уже тогда предвидел слухи про влияние отца на твою карьеру. А сейчас они сильно раздражают?

— Вообще не раздражают. Даже если натыкаюсь на какие-то новости, они никак не задевают. Болтовни было столько, что, может, и хорошо, что я через это прошел — набрался опыта. Отношусь к этому так: если кто-то что-то говорит — пожалуйста, я не могу осуждать или обижаться. Их право. Я что, буду подходить к каждому и что-то доказывать?

— У тебя с самого начала была такая позиция? Или она сформировалась со временем?

— Первое время было тяжело. Я этого не понимал, злился. Мне же было всего 20 лет, шел первый сезон в премьер-лиге — психика еще не окрепла. Отец мне говорил: «Работай и не обращай внимания. Пусть говорят».

Со временем переборол в себе все это. И стал замечать: многое зависит от того, как ты играешь. Например, в прошлом сезоне были отрезки, когда я удачно выходил, помогал команде — и тональность менялась. Но через какое-то время начиналось по новой.

Играешь хорошо — тебя хвалят, плохо — критикуют. Это нормально.

— Следишь за тем, что пишут в Telegram-каналах?

— Я не подписан, но в команде ребята что-то показывают. Могу сказать, что там очень много неправды. Люди просто придумывают.

Илья Садыгов.
Фото Global Look Press

«Глушаков в бане крепкий. Но не перебарщивает!»

— В прошлом сезоне перед матчем с ЦСКА появилось много инсайдов: якобы в «Химках» конфликт из-за того, что тебя подводили к стартовому составу. А Мирзова даже убрали из заявки.

— С Мирзовым странная ситуация: я играю центрального нападающего, он — крайнего. Мы не конкуренты на одну позицию. У меня с Резиуаном хорошие отношения. Когда я забил «Крыльям», он был первым, кто подбежал и меня поздравил.

Допускаю, что у него были недопонимания с тренерским штабом. Но не из-за меня. Уверен, дело было в другом.

— Какие ощущения, когда впервые выходишь в старте и забиваешь Акинфееву?

— Как бы ни сложилась карьера, матч с ЦСКА навсегда останется в памяти. Словами такое не описать. Это просто лучший день!

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— Глушаков сказал: «Садыгов забил, потому что сходил со мной в баню».

— Да мы всей командой регулярно ходим, но я один раз пропустил. А незадолго до матча снова пришел, поэтому Глушак и пошутил, что все так совпало. Он же главный любитель бани, ха-ха! Кстати, в парилке он крепкий. Но не перебарщивает. Хотя рекорды мы не ставили, конечно.

— После гола Акинфееву ты забил «Крыльям» с центра поля после финта Зидана от Ломаева. Как это было?

— За секунду до этого я услышал подсказ: «Беги в него!» Но даже не думал, что он может так далеко отпустить мяч или исполнить что-то такое. Ошибся человек, бывает. Ломаев — хороший вратарь, один из самых перспективных в России. Я, кстати, слышал, что в первом круге он ждал, что я выйду на поле, — хотел меня обыграть один в один. Может, в Химках попытался это исполнить?

— Твой третий мяч в сезоне случился при счете 0:6. Видел реакцию Гогниева?

— Возможно, он не хотел, чтобы мы всухую проигрывали, и порадовался, что его команда забила. Ну, или замены сработали. Не знаю, это же его право — не вижу ничего плохого. Хотя на этом акцентировали столько внимания! Мне кажется, если бы забил не я, а любой другой игрок, это бы вообще не обсуждали.

Илья Садыгов.
Фото Global Look Press

«Если пересечемся с Юраном, я руку убирать не стану. Пожму»

— Главная загадка этого сезона — почему «Химки» уволили Сергея Юрана? Хотя бы ты знаешь настоящую причину?

— Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение.

— Но у тебя есть возможность спросить об этом у руководства. За ужином, например.

— Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не мое дело.

— Юран объяснил это так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

— А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

— Очевидно, что Юран намекал на тебя.

— Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

— То есть то, о чем Юран сказал в интервью, при тебе он не говорил?

— Причем он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как [он относится ко мне] сейчас. Но летом все было в рабочем режим — он говорил, что рассчитывает на меня.

— Теоретически ты допускаешь, что тебя могли ставить в состав из-за влияния отца?

— Ни разу такого не было. Ни с одним тренером. У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

— Спросим по-другому: что, если все, о чем говорят, действительно происходило? Просто ты об этом не знаешь, потому что отец тебе об этом не говорил?

— Получается, я тогда вообще ни о чем не знаю? Ха-ха! Если серьезно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

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Окей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует... Смотрите, сейчас же пришел Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут.

Ну это же бред!

— Не было желания сменить команду, чтобы избавиться от подобных разговоров?

— Есть только одна причина, чтобы сделать это: игровая практика. Уйду, если пойму: у меня вообще нет шансов пробиться в состав. А околофутбольные моменты — точно не повод для такого шага.

Грубо говоря, если бы я не был тем, кем являюсь, меня бы воспринимали как обычного среднего футболиста. И вообще бы не вспоминали. Но людям интересны слухи и домыслы... Окей, это их право. И их проблемы.

— Допустим, сейчас появится предложение из ФНЛ — не от лидеров, но зато тебе скажут: «Мы на тебя рассчитываем, у нас ты будешь больше играть». Согласишься?

— Нет. Потому что вижу свое будущее в «Химках» и хочу развиваться в этом клубе. Конечно, если такое предложение поступит, его можно рассмотреть. Но для меня на первом месте только «Химки» и решение турнирной задачи. При этом неважно — играю я или нет. Я и со скамейки могу помочь.

Коллектив — реально важный фактор. И Гогниев, и Талалаев говорят: у нас нет основных и запасных игроков, а есть состав. И если один играет, остальные должны стоять за него горой. Для меня команда — это главное. Даже если я не играю.

— Ты же понимаешь: пока ты в «Химках», разговоры про отца не прекратятся.

— Они не прекратятся никогда. Причем что бы я ни сделал на поле. Спокойно к этому отношусь.

Сергей Юран.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь «Химки» на первом месте»

— В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?

— Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

— Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

— Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

— Прошлым летом у тебя не было прав — ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?

— Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю. В первой половине сезона готовился к свадьбе, плюс тренировки, выезды — со свободным временем тяжеловато.

Сергей Юран. «Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова

— Самый безумный слух — якобы год назад ты согласовывал трансферы, и Туфан Садыгов даже предлагал тебе занять менеджерскую должность в «Химках». Но ты отказался, потому что еще хочешь поиграть.

— Даже не представляю, кто вообще мог такое придумать. На тот момент мне был 21 год — молодой пацан, который в большом футболе толком ничего не видел, будет управлять профессиональным клубом? Полный бред. Когда прочитал об этом, посмеялся, конечно, но на секунду задумался: интересно, что в следующий раз напишут?

Ладно, если кому-то нравится мусолить слухи про «Химки» — пожалуйста. Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте.

— Как ты видишь развитие своей карьеры — есть ли клуб, в котором мечтаешь оказаться?

— Учитывая нынешнее положение дел, нужно оставаться реалистом, а не быть мечтателем. Если раньше все хотели попасть к грандам — в «Барселону» или «Реал», то сейчас подобное вряд ли возможно. Хотя в России все равно есть футболисты, которые могли бы там оказаться: Захарян, Тюкавин, Пиняев, Глушенков... У нас много качественных молодых игроков!

У меня в детстве любимым клубом был ЦСКА. Но сейчас далеко не загадываю. В настоящий момент вижу себя только в «Химках». Этот клуб дал мне возможность играть в премьер-лиге. Очень ценю это и готов отрабатывать на тысячу процентов.

Андрей Талалаев
Игорь Черевченко
Сергей Юран
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Туфан Садыгов
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