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«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную

Вахания рассказал об эмоциях от первого гола за сборную России
Защитник «Ростова» Илья Вахания.
Фото ФК «Ростов»
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Интервью защитника «Ростова» и сборной России Ильи Вахании.

Илья Вахания уже второй сезон является одним из лидеров «Ростова», уверенно идущего в середине таблицы РПЛ. В прошлом году 24-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Белоруссией (4:0), а в мартовской игре с Замбией забил свой первый гол за национальную команду.

В интервью «Известиям» и «СЭ» Вахания поделился впечатлениями от вызовов в сборную, рассказал об эмоциях от пребывания на сборах национальной команды с Артемом Дзюбой и о том, как на «Ростов» повлияли февральский уход главного тренера Валерия Карпина и ключевого футболиста Данила Глебова.

В одном матче за Россию забил и отдал больше, чем за весь сезон в «Ростове»

— В последнем матче за сборную России вы забили гол в ворота Замбии и сделали голевую передачу. Какие эмоции испытали?

— Самые особенные. Даже не ожидал такого от себя. Я за сезон столько забиваю и отдаю передач. В этом даже этого еще не сделал. А тут в одном матче смог (смеется). Очень приятно. Хотя мне как защитнику еще приятнее было то, что мы не пропустили ни одного гола во встрече с крепким соперником. У Замбии хорошая линия нападения, против нее было интересно играть.

— Это был ваш первый домашний матч за сборную. Как атмосфера?

— Прекрасная. Почти полные трибуны — всегда приятно играть при такой поддержке болельщиков.

— Главным событием мартовского сбора национальной команды стал вызов Валерием Карпиным Артема Дзюбы и его гол Гренаде, благодаря которому он побил рекорд по мячам за сборную России. В команде были особые эмоции от этого?

— Да, конечно. Я думаю, все понимали, как ему это важно. И видно было, насколько Дзюба мотивирован. А мотивирован он был очень сильно. Это было заметно еще на тренировках во время сбора. И в самой игре. Когда Артем забил, я был очень рад за него. Как и все в команде.

— Какие впечатления Артем оставил о себе как человек?

— В принципе такой же, как и по телевизору, когда ты на него смотришь. То есть не в принципе, а точно такой же. Больше сказать нечего.

— А по телевизору он какой?

— Шутник, постоянно в центре внимания. И в жизни такой же.

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— Над вами лично Дзюба как-то шутил?

— Усы ему мои очень понравились. Что-то конкретное не вспомню, но постоянно какие-то подколы на эту тему были (улыбается).

— Кстати, об усах. Они ведь у вас недавно появились. Когда и почему начали их отращивать?

— Да просто давно хотел себе их, но ничего не росло. В отпуске во время зимней паузы в сезоне решил попробовать всерьез этим заняться. Первый месяц мучился, ничего не росло, но потом хотя бы немного начало.

— Вы кому-то конкретно хотели подражать?

— Нет-нет, просто хотел сменить имидж.

— Жена одобрила?

— Да, ей нравится.

— В «Ростове» команда как отреагировала, когда на сборах появились в новом облике?

— С тех пор называют меня Фредди. В честь Фредди Меркьюри. Увидели с ним сходство.

— Сами слушаете музыку группы Queen? Меркьюри ведь умер задолго до вашего рождения.

— Все равно слушаю эту музыку. И фильм про него смотрел («Богемская рапсодия» 2018 года. — Прим. ред.).

— Кроме We are the Champions что-то еще нравится?

— Да, I Want to Break Free, «Богемская рапсодия».

— Что еще нравится из музыки?

— Разное. Вообще все могу послушать. Начиная от 1980-х и до чего-то современного. Нет какого-то определенного стиля.

— Что последнее особенно зашло?

— «Не плачь» Тани Булановой.

Илья Вахания в матче против сборной Замбии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборной обязательно надо играть

— У вас это был уже не первый вызов в сборную. Привыкли к выступлениям за нее?

— Это всего лишь второй сбор. Был дебют в прошлом году в матче с Белоруссией, когда впервые был вызван в сборную и впервые сыграл за нее. Ну и еще один был вызов, на матч с Египтом, когда около 50 человек у нас было, а матч не шел в зачет. Если с ним, считать, то в марте сбор у меня был уже третий. Но это все равно немного. Так что пока не привык. Тем более прошлый вызов в сборную, когда играли с белорусами, был почти год назад. Поэтому сейчас на матче с Замбией как будто все заново. Ощущение, что все как в первый раз.

— Почему не было вызовов между июньским матчем с Белоруссией и мартовским с Замбией?

— Мне кажется, это было связано с моими выступлениями за клуб. Где-то не получалось играть за «Ростов» так, как в прошлом сезоне РПЛ.

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— С учетом того, что в «Ростове» из-за закрытого в городе аэропорта вам постоянно приходится совершать многочасовые поездки на выездные матчи и обратно, тяжело еще и в сборную выезжать, когда можно отдохнуть в двухнедельную паузу?

— Я на это не обращаю внимания, поскольку всегда очень хочу играть за сборную. И на любой вызов отвечаю согласием. Представлять страну — это особая честь. И ради нее можно обойтись без лишних дней отдыха.

— РФС часто критикуют за то, что во время нынешнего бана проводит матчи сборной России со слабыми командами уровня Брунея и Гренады. На ваш взгляд, это стоит делать? Не проще дать всем потренироваться в клубах, если не получается договориться с сильными соперниками?

— Раз пока такая ситуация, то надо проводить матчи с теми, с кем можем договориться о встрече. И собираться всей командой, чтобы проводить тренировочный процесс и матчи. Это необходимо.

Илья Вахания и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Грузинская федерация не приглашала

— Удивились, когда в конце февраля Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова»?

— Да, как и все, был удивлен.

— Что поменялось после его ухода?

— Вообще ничего. Все то же самое. Все-таки сменивший его Джонатан Альба работал в «Ростове» и при Валерии Георгиевиче. И остальной штаб тоже остался. Поэтому даже не могу ничего такого сказать, что поменялось. Вообще все осталось точно так же, как было.

— А уход Данила Глебова в московское «Динамо» сильно повлиял на игру «Ростова»?

— Конечно, это потеря. Но если посмотреть наши весенние матчи, то в принципе в «Ростове» есть кому его заменить. И ребята с этим отлично справляются.

— В качестве лидера в раздевалке его кто заменил?

— Пока никто. Потому что у нас и до этого были старшие ребята, которые вместе с Глебовым были лидерами. Это Комличенко, Осипенко, Байрамян, Сутормин. Они остаются лидерами и сейчас.

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— Будучи в системе «Зенита», имели шансы подобраться к основе?

— Бывало, привлекали к товарищеским играм — с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» в паузу на матчи сборных. Но на сборы с основной командой «Зенита» ни разу не ездил. Поэтому было ощущение, что нет шансов в нее пробиться. Точнее, что это будет сложно.

— У вас грузинские корни по линии отца. Бываете в Грузии?

— Да, конечно. Летом, бывает, ездим в родные для отца места в деревне в горах — самый близкий из больших городов там Кутаиси. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.

— Вы сами знаете грузинский язык?

— Почти нет. С родственниками в Грузии общаюсь, поскольку они знают русский. А с местными жителями в деревне только через папу могу разговаривать.

— Грузинская федерация футбола вам когда-либо предлагала выступать за свою сборную?

— Нет, не предлагала.

Илья Вахания.
Фото ФК «Ростов»

Сложнее всего против Са

— «Ростов» уверенно держится на седьмом месте. Вылет ему не грозит, но и догнать лидирующую группу сложно. Какую мотивацию команда находит на оставшуюся часть чемпионата?

— Просто смотрим вперед и хотим выиграть как можно больше матчей.

— В чем нужно прибавлять, чтобы этого добиться?

— В реализации. Забиваем, к сожалению, не так много голов, как создаем моментов.

— За почти два года игры в РПЛ против кого вам как защитнику было сложнее всего играть?

— Сложно вспомнить... Наверное, Виктор Са из «Краснодара» понравился, когда мы играли с ними товарищеский матч. Он резкий, у него быстрые ноги. С ним было тяжело.

— Был ли любимый игрок из фланговых защитников в вашем детстве?

— Анюков нравился. Следил за ним всегда — было интересно. Тем более он в «Зените» играл и добился с ним больших успехов.

— За кем сейчас особенно следите?

— Нравится Арнольд из «Ливерпуля».

— Есть любимые клубы в Европе или национальные чемпионаты, куда хотели бы поехать играть, если будет такая возможность?

— «Атлетико» нравится. Болею за эту команду. А из национальных чемпионатов мне ближе Италия.

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— Чем занимаете себя во время долгой дороги из Ростова-на-Дону в Москву или обратно?

— Ну, она не такая долгая — мы едем в районе пяти-шести часов до Ставрополя, а потом летим еще пару часов. Как провожу это время? Читаю книги, смотрю фильмы, сериалы какие-нибудь.

— Что последнее из фильмов и сериалов понравилось?

— Фильм «Быстрее пули». Сериал «Аутсорс» смотрел.

— И как вам?

— Интересно, но при этом страшно как-то. Страшно от того времени и того места, которое там показывают.

— Самые любимые места в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге?

— В Ростове — Левый берег и парк Горького. А в Питере нравится Таврический сад. Да и в целом город сам по себе мой любимый.

— С кем ближе всех дружите в «Ростове»?

— С Егором Голенковым. Я у него собаку покупал. У него есть собака, и он решил, что ей для улучшения здоровья надо родить. Появились щенки. А в тот период как раз мы с женой хотели завести собачку. В итоге забрали у Егора одного щенка породы той-пудель. Сейчас ему полтора года.

— Помогает отвлечься от футбола?

— Да, очень помогает. Отвлекаешься от всего. Небольшая тренировка перед тем, как дети появятся.

Алексей Фомин

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Илья Вахания
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