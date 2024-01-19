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Сегодня, 01:00

План Б по главному тренеру и год на оценку спортивного директора. Гендиректор «Спартака» дал тревожное интервью

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Олег Малышев и Гильермо Абаскаль
Олег Малышев и Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
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Максим Алланазаров рецензирует слова Олега Малышева

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев дал большое интервью «РБК Спорт». Что мы из него узнали?

Малышев говорит, что работу нового спортивного директора Томаша Амарала можно оценить через один календарный год или сезон. Это круто. Получается, что приглашение португальцев — не игра в долгую, а желание получить результат уже сегодня. Ни о какой системе на долгие годы речи опять не идет.

Выходит, что Амарал приходил не с долгосрочной стратегией развития того направления, в котором он специалист, а просто чтобы набрать игроков в течение двух трансферных окон, и его работа будет оценена именно по этому критерию.

Олег Малышев. Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»

Ребята, кто-нибудь в состоянии объяснить, что вообще происходит в «Спартаке»? Неужели это нормально? Я думал, что португалец приезжает для глубокого реформирования спортивного отдела, но все снова оказалось не так. Скажете, что я опять несу негатив, но разве это не логичный вопрос?

Только представьте: приходит руководитель без опыта работы вне отлаженной системы, где все работает как часы. Ему нужно провести два трансферных окна, выстроить какую-то систему спортивного отдела, на него падает возрожденная вторая команда и параллельно нужно разработать план «Б» по тренеру. Вывезет? Очень сомневаюсь.

Давайте по каждому пункту отдельно.

Томаш Амарал
Томаш Амарал.
Фото ФК «Спартак»

Начнем с «двойки»

Простой вопрос — даст ли вторая команда хотя бы парочку игроков для основы в течение года? Не даст. Найдет ли реформированный отдел скаутов и селекционеров хотя бы парочку вундеркиндов внутри России за год? Не найдет. Работу этой системы можно оценить минимум через года три, но никак не за год.

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По тренеру

Амарал не приглашал Абаскаля. Если у испанца что-то пойдет не так и он будет уволен до лета, даст ли новый тренер ощутимый скачок вверх к зиме? Мы же адекватные люди и понимаем, что такого тоже не случится.

Слова про план «Б» по тренеру меня тоже шокировали. Думаете, Абаскалю они понравятся? Думаете, это добавит тренеру спокойствия? Ну-ну. Такое нельзя произносить. Такие вещи делаются в тишине. В одном интервью вы говорите о доверии тренеру, в другом о — запасном варианте. Здорово.

Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансферы

Получается, что по факту работу Амарала можно будет оценить по двум трансферным окнам. Если зимой и летом команду не пополнят 2-3 игрока, которые позволят значительно улучшить место в таблице, задача тоже будет провалена. Выводы по новичкам тоже нужно будет сделать быстро, так как сроки оценки уже обозначены.

Я понимаю, что большинству болельщиков «Спартака» нравятся любые изменения ради изменений. Все ждут, что завтра команда будет конкурировать с «Зенитом», из «двойки» потекут рекой молодые, в основу станут приезжать по Промесу каждые полгода. Ребята, этого не будет. Через год вы первые будете всех поливать, а некоторые начнут делать это уже летом. Как говорится, все это уже было в «Симпсонах», друзья.

Такие интервью давать нельзя.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»