«Футбольный матч — это и зрелище, и шоу, и произведение искусства». Замгендиректора «Пари НН» Ильина — о новой концепции клуба

В 2024 году Нижний Новгород выбран культурной столицей России. Вдохновившись статусом города, местный футбольный клуб «Пари НН» взял своим слоганом на сезон фразу «Твори и побеждай». Помимо этого, была выбрана концепция «Культура игры», которая связывает высокую и уличную культуру с футбольной. Теперь каждый домашний матч «Пари НН» в сезоне-2024/25 клуб посвящает тому или иному виду искусства: кино, театру, архитектуре, комиксам и даже граффити. Заместитель генерального директора «Пари НН» Александра Ильина рассказала о том, как разрабатывалась концепция сезона, как ее приняли болельщики и футболисты, а также поделилась планами на будущие матчи.

«Пари НН» — ЦСКА.

— Как родилась идея создания концепции «Твори и побеждай»?

— Нижний Новгород не уступает ни Москве, ни Питеру и ежегодно удостаивается статуса тематической столицы. В 2023 году это была молодежная столица, а в 2024 году Нижний был признан культурной столицей России. Живя в городе и следя за ключевыми пабликами и Telegram-каналами, ты волей-неволей обращаешь внимание на масштаб городской программы и событий. Так, собственно, листая один из Telegram-каналов, подумала, а почему бы нам не имплементировать статус культурной столицы в жизнь клуба?

В «Пари НН» мы с командой увидели в этом мощный потенциал, потому что футбол — тоже часть культуры. Футбольный матч — это и зрелище, и шоу, и эмоции, и даже произведение искусства. Так появилась концепция «Культура игры»: футбол как элемент культуры, причем разной культуры — и высокой, и уличной. Также поменялся слоган клуба. На смену прошлогоднему «Пари и побеждай» приходит «Твори и побеждай». Одно слово меняет все: теперь это обращение предполагает действие. Чтобы творить, нужны вдохновение и условия для творчества — и в «Пари НН» все это есть в избытке.

— Чем вы вдохновлялись при создании этого проекта?

— Главным источником вдохновения стал для нас сам город. К примеру, игроков для их представления на табло стадиона мы снимали в известных местах Нижнего Новгорода, посвященных различным видам искусства: в театре драмы, в кремле, в Пакгаузах, которые были изображены на нашей форме «Вместе за Нижний» в прошлом сезоне, в усадьбе Рукавишниковых, в цирке, в библиотеке, в планетарии, у здания Государственного банка на Большой Покровской, которое является объектом культурного и архитектурного наследия. В общем, вдохновлялись мы самим городом и событиями, которыми он наполнен.

«Пари НН».

Каждый домашний матч в рамках РПЛ «Пари НН» объединит с разными видами искусства: театром, музыкой, кино, архитектурой, комиксами, модой и даже граффити. Один матч — один вид искусства. В концепцию будет интегрировано все — от афиш к матчам и активностей на стадионе в день игры до спецпроектов в городе. Это поможет болельщикам полностью погрузиться в тему события — пройти мимо будет сложно.

— Расскажите, пожалуйста, об акциях на уже прошедших матчах «Пари НН»

— Вообще хотелось бы начать с той идеи, которую мы вынашивали еще с конца прошлого сезона и наконец смогли реализовать. Это туннель выхода нашей команды на разминку. Насколько мне известно, мы стали первым клубом РПЛ, кто интегрировал это в основную часть предматчевого шоу на постоянной основе. Не буду скрывать — было непросто получить все согласования, но, когда мы протестировали и визуально показали, как это красиво, нас все поддержали. Это большие экраны 3х2 и 1х4, тяжелый дым, видеоряд игроков нашей основной команды. Располагается конструкция в луче А/D, именно оттуда футболисты очень эффектно выбегают на разминку перед каждым домашним матчем. Это стало нашей фишкой, которая нас выделяет среди других клубов.

Николай Калинский.

— Расскажите подробнее о концептуальных идеях сезона.

— Первый домашний матч в новой концепции — против казанского «Рубина» — мы посвятили теме музыки. В чаше стадиона каждый мог почувствовать себя диджеем и создать собственное произведение за специальным пультом. А прямо перед игрой «Пари НН» презентовал новую версию гимна команды — сгенерированную нейросетями. В перерыве выступил очень красивый Нижегородский Губернский оркестр. И, конечно же, все афиши матча были выполнены согласно тематике. А наш игрок Валерий Царукян сыграл на рояле в анонсирующем ролике. О своем увлечении игрой на фортепиано он недавно рассказывал в интервью.

«Пари НН».

Вторая домашняя игра — против московского ЦСКА — была посвящена книгам и комиксам. Зрителей ждал тематический квиз про литературу и футбол, а также конкурс рисунков болельщиков (победил рисунок с изображением Вити Александрова) и мастер-классы по созданию комиксов, социальные акции в виде буккроссинга и сбора макулатуры. Главным пунктом программы стала презентация первого выпуска клубного комикса «ПариНОзавры». В этом комиксе основными героями были, конечно же, наши игроки по кличкам Гац, Медведь, Шакири, Калина, Кокос. Кто есть кто — можете сами попробовать угадать ?

Афиша «Пари НН» — ЦСКА.

Третья домашняя игра, долгожданная первая домашняя победа в этом сезоне — против ФК «Химки» — была посвящена танцам. Открытием matchday стало выступление юных гимнасток на поле во время разминки команды. На всей территории стадиона были расположены зоны с танцевальными площадками разных направлений, начиная от классического русского балета и заканчивая лезгинкой. Каждый, кто проходил через любую из зон, получал памятный подарок от клуба. Также прошел настоящий «Пари НН Батл» по брейкингу.

Балет на матче «Пари НН».

— Какого эффекта вы хотели бы достичь благодаря этой концепции?

— Ни для кого не секрет, что в этом году РПЛ официально закрепила KPI по медийным активностям клуба среди прочих ключевых показателей по результатам сезона. Конечно, мы стремимся выполнять и перевыполнять стоящие перед нами задачи. В большей степени это касается активностей в течение и сразу после матчей. Но я считаю, что это — симбиоз всех механик и инструментов. В том числе мы хотим повышать узнаваемость бренда клуба среди нашей аудитории и укреплять лояльность.

— Были или будут ли привлечены для участия в проекте известные деятели искусства?

— Да, такие планы у нас есть, планируем делиться информацией перед каждым туром. Думали привлекать известных нижегородцев в соответствии с тематикой: кинорежиссер, художник, музыкант, актер или писатель.

— Как к концепции отнеслись игроки «Пари НН»?

— Ребята отнеслись положительно, мы сразу перед началом наших тематических съемок рассказали им о концепции, о том, что будем делать в течение года и почему именно такая идея. Учитывая, что под каждого игрока у нас была подобрана своя идея, тема, локация или роль, каждому было интересно, а что там будет у другого? Старались подбирать тематики, близкие футболистам по духу и области их интересов. Коля Калинский, например, у нас за стиль. У него всегда идеально подобран look, поэтому его снимали в «Родине» в нашем новом мерче.

Николай Калинский.

— Какие еще идеи были и будут ли они воплощены в жизнь в будущем?

— Удобство концепции в том, что, написав ее один раз, мы весь сезон просто идем по уже согласованному плану. Поэтому на каждый матч у нас уже есть или будут детально прописанные идеи.

Например, ближайший домашний матч с «Зенитом» пройдет в концепции «Мода». Мы проведем полноценный показ, где представим нашу новую коллекцию мерча. Сделаем ретроспективу форм за все годы, а также попробуем угадать, как будет выглядеть новая форма «Пари НН», которую мы создали с нашим стратегическим партнером — PARI. Ее презентация состоится уже очень скоро. Также планируем устроить маркет нижегородских брендов одежды. Их, кстати, в городе очень много, с некоторыми из них мы уже сотрудничали ранее. Например, «Родина» или «Душа».

Моя самая любимая тематика запланирована у нас на один из последующих домашних матчей, а именно стрит-арт. Не буду раскрывать всех тайн, но будет очень круто. В рамках спецпроекта с городом планируется преображение дворовых территорий и зоны в радиусе стадиона.

Также в клубе разрабатываем платформу, которая объединит футбольных болельщиков и фанатов искусства. Каждый болельщик сможет загрузить билет с матча — и бесплатно посетить театр или музей. И наоборот: билеты в театр будут конвертироваться в билеты на футбол.

И еще много других проектов, о которых постепенно будем рассказывать.

— Возможен ли обратный эффект, когда футбол, в частности клуб «Пари НН», будет внедрен в искусство в Нижнем Новгороде?

— Конечно, и на самом деле, мне кажется, это уже вполне себе реализуемая история. Чего стоят совместные проекты клуба и букмекерской компании PARI в прошлые сезоны! Например, презентация формы к 155-летию Максима Горького, когда гигантские джерси украсили три здания на Большой Покровской и Рождественской улицах. Или же когда новая форма в позапрошлом сезоне была представлена на восьми скульптурах в центре Нижнего Новгорода. Искусство? Да, ведь это интеграция в архитектуру города. Дальше мы также планируем расширять эти интеграции за счет новых крутых проектов.