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Сегодня, 10:00

«Приятно получить бронзовую медаль, но в новом сезоне хотелось бы другую». Интервью Денисова из «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Спартака» Даниил Денисов и Руслан Литвинов.
Даниил Денисов и Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футболист ответил на вопросы «СЭ» после матча с «Нефтчи».

«Спартак» завершает подготовку к сезону 2023/24 — 18 июля на домашнем стадионе команда Гильермо Абаскаля со счетом 2:0 обыграла азербайджанский «Нефтчи». Голами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес. После матча на вопросы «СЭ» ответил защитник красно-белых Даниил Денисов, проведший на поле 77 минут.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нефтчи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Квинси Промес (слева) празднует гол. «Спартак» против «Нефтчи»: мощная игра перед стартом сезона, удачный дебют Бонгонды

Болельщики нам помогают, без них играется по-другому

— На матче была особенная атмосфера. Как тебе?

— Давно такого не было, мы соскучились. Только рады тому, что болельщики пришли.

— Как отреагировал на пиро-шоу?

— В один момент я посмотрел в сторону наших ворот, уже во втором тайме. Был приятно удивлен!

— Тебе пиро-шоу понравилось? Для тебя это приемлемо?

— Уже сидел на скамейке в тот момент, поэтому не могу оценивать. Каждый решает для себя сам. Есть правила. Если дым мешает — это плохо, если нет, то нет проблем.

— О чем говорили с Литвиновым, когда вышли на поле?

— Обсуждали появление болельщиков и большого количества людей на нашем стадионе. Давно такого не было, скучали.

— Ты лично видел такую атмосферу на матчах «Спартака» ранее?

— В паре матчей. Я дебютировал в игре с «Ахматом», когда на трибунах еще было много болельщиков. Но это было давно. Очень радостно, когда болельщики приходят и устраивают перформансы. Это супер! Мы стараемся на поле в ответ тоже показать хороший перформанс.

— «Спартак» с болельщиками и без них — две разные команды?

— В нынешних условиях тяжело так говорить, потому что на нашем стадионе не так много болельщиков, особенно активных. Конкретно вчерашний матч показывает, что болельщики нам всегда помогают, без них играется по-другому.

Пускай Бонгонда и Медина учат русский, у нас обмен языками

— Матч был приостановлен на пару минут. Дым действительно мешал игрокам?

— Я тогда уже был на скамейке, не могу оценивать, насколько он мешал. Приостановили, потом продолжили — ничего такого. Сначала было замешательство, а потом все объяснили, подождали и продолжили играть.

— После матча вам вручили бронзовые медали за прошлый сезон. Почему все так закрыто получилось?

— Не знаю, все решения принимали не мы — узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль.

— Что для тебя значат эти медали?

— Это как постепенная история. Мы идем по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России.

— В каком состоянии и настроении команда после сборов?

— В хорошем настроении, а форму будем оценивать уже по ходу сезона.

— Насколько команда готова к новому сезону?

— Это покажет только время и сам сезон. Сейчас тяжело что-то сказать. Мы готовимся, совершенствуем себя и работаем над ошибками, которые были до этого.

— По внутренним ощущениям нет такого, что ты лучше или хуже готов, чем в прошлом сезоне?

— Сейчас могут быть одни ощущения, а потом — другие. Так нельзя говорить, нужно смотреть по факту.

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— Как оценишь трансфер Хесуса Медины?

— По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле.

— А Бонгонда?

— Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знает испанский, общаются на нем, те, кто английском — на английском.

— А ты какой язык знаешь?

— Чуть-чуть испанский, чуть больше — английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
5
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