«Приятно получить бронзовую медаль, но в новом сезоне хотелось бы другую». Интервью Денисова из «Спартака»

Сегодня, 10:00
«Спартак» завершает подготовку к сезону 2023/24 — 18 июля на домашнем стадионе команда Гильермо Абаскаля со счетом 2:0 обыграла азербайджанский «Нефтчи». Голами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес. После матча на вопросы «СЭ» ответил защитник красно-белых Даниил Денисов, проведший на поле 77 минут.
— На матче была особенная атмосфера. Как тебе?
— Давно такого не было, мы соскучились. Только рады тому, что болельщики пришли.
— Как отреагировал на пиро-шоу?
— В один момент я посмотрел в сторону наших ворот, уже во втором тайме. Был приятно удивлен!
— Тебе пиро-шоу понравилось? Для тебя это приемлемо?
— Уже сидел на скамейке в тот момент, поэтому не могу оценивать. Каждый решает для себя сам. Есть правила. Если дым мешает — это плохо, если нет, то нет проблем.
— О чем говорили с Литвиновым, когда вышли на поле?
— Обсуждали появление болельщиков и большого количества людей на нашем стадионе. Давно такого не было, скучали.
— Ты лично видел такую атмосферу на матчах «Спартака» ранее?
— В паре матчей. Я дебютировал в игре с «Ахматом», когда на трибунах еще было много болельщиков. Но это было давно. Очень радостно, когда болельщики приходят и устраивают перформансы. Это супер! Мы стараемся на поле в ответ тоже показать хороший перформанс.
— «Спартак» с болельщиками и без них — две разные команды?
— В нынешних условиях тяжело так говорить, потому что на нашем стадионе не так много болельщиков, особенно активных. Конкретно вчерашний матч показывает, что болельщики нам всегда помогают, без них играется по-другому.
— Матч был приостановлен на пару минут. Дым действительно мешал игрокам?
— Я тогда уже был на скамейке, не могу оценивать, насколько он мешал. Приостановили, потом продолжили — ничего такого. Сначала было замешательство, а потом все объяснили, подождали и продолжили играть.
— После матча вам вручили бронзовые медали за прошлый сезон. Почему все так закрыто получилось?
— Не знаю, все решения принимали не мы — узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль.
— Что для тебя значат эти медали?
— Это как постепенная история. Мы идем по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России.
— В каком состоянии и настроении команда после сборов?
— В хорошем настроении, а форму будем оценивать уже по ходу сезона.
— Насколько команда готова к новому сезону?
— Это покажет только время и сам сезон. Сейчас тяжело что-то сказать. Мы готовимся, совершенствуем себя и работаем над ошибками, которые были до этого.
— По внутренним ощущениям нет такого, что ты лучше или хуже готов, чем в прошлом сезоне?
— Сейчас могут быть одни ощущения, а потом — другие. Так нельзя говорить, нужно смотреть по факту.
— Как оценишь трансфер Хесуса Медины?
— По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле.
— А Бонгонда?
— Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знает испанский, общаются на нем, те, кто английском — на английском.
— А ты какой язык знаешь?
— Чуть-чуть испанский, чуть больше — английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками.