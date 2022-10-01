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Сохранят ли «Зенит» с «Ростовом» нули в графе поражений после очного матча? Не зазнается ли «Спартак» после Кубка? Интриги тура РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты «Зенита» и «Ростова».
Фото Global Look Press
Роман Зобнин и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — перед 11-м туром РПЛ.

Возвращение с перерыва на сборные подарит нам в воскресенье матч первого и второго мест в таблице РПЛ — «Зенита» и «Ростова». Тренера чемпиона страны последних четырех лет сСергей Семак и главного тренера сборной Валерия Карпина. Имеющего, кстати, победный опыт в Санкт-Петербурге — в мае 2012-го, в предпоследнем туре, когда карпинский «Спартак», проигрывая 1:2, забил два мяча и неделю спустя оформил путевку в Лигу чемпионов. С тех пор красно-белые в Питере не побеждали.

Зато он не просто победил, а разгромил «Зенит» в четверг в Кубке России. Менее чем за трое суток до игры петербуржцев с ростовчанами, в отличие от «Зенита» начавшими кубковый матч с «Ахматом» без многих ключевых игроков — кроме Сергея Песьякова, Александра Сильянова и Даниила Уткина (двое последних, как и вышедший на замену вместо Уткина его тезка Глебов, сыграли по тайму). Всю встречу в Грозном с лавки смотрели Максим Осипенко, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Хорен Байрамян... Неудивительно, что «Ростов» при такой масштабной ротации потерпел первое поражение в сезоне. Но что-то мне подсказывает: Карпина оно не сильно волнует.

Роман Зобнин и Вендел. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Зобнин и Вендел.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Семак не мог себе позволить выпустить на «Спартак» смешанный состав. Нет, он тоже не был оптимальным — в первую очередь чувствовалось отсутствие не успевшего вернуться из сборной Колумбии Вильмара Барриоса, дисквалифицирован был Клаудиньо (никто, правда, не знает, в какой он форме после травмы), отдых получили основной вратарь Михаил Кержаков и центральный защитник Деян Ловрен. Но такие стержневые игроки, как Вендел, Малком, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, были на месте. Как и другие люди из основы — Вячеслав Караваев, Родригао, да и Мантуан к ней в последнее время подобрался совсем близко.

Главный тренер «Зенита» не мог не помнить про «Ростов» — и с 71-й по 77-й минуты убрал с поля всех своих бразильцев, кроме Дугласа Сантоса. И так вышло, что аккурат после этих замен чемпион и получил в свои ворота все три мяча от Квинси Промеса и Александра Соболева. И дал повод недоброжелателям утверждать: нет бразильцев — нет «Зенита».

Зелимхан Бакаев. Бакаев пошел по пути Дзюбы, но проваливается в «Зените». Уход из «Спартака» был ошибкой?

Семак, человек здравомыслящий, наверняка чувствует свою ответственность за первое при нем поражение от «Спартака». Не только из-за банальной максимы, что «проигрывает всегда тренер», а именно из-за этих самых замен, которые, может, и сохранили лидерам некоторое количество сил (хотя опять же — большая ли разница, сыграл Вендел 76 минут или 90?), но очевидно поспособствовали результату. Не удалось ему и раскрепостить Зелимхана Бакаева, который в свой 20-минутный отрезок злился и падал намного больше, чем играл. Когда еще, казалось бы, себя проявлять, если не в матче против своей бывшей команды? Но у экс-спартаковца мало что получалось.

То же можно сказать и об Андрее Мостовом, который в этом сезоне выглядит здорово и завоевал место в стартовом составе — но эта яркость проявляется в основном рядом с бразильцами. Когда их нет, вести остальных за собой 24-летний вингер сборной пока не в состоянии.

Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Впрочем, все это должно лишь разозлить зенитовцев, вернуть им, возможно, утерянное в какой-то момент чувство собственного несовершенства. Два поражения на Кубке от «Крыльев Советов» и «Спартака», конечно, неприятны, но в чемпионате-то «Зенит» — уверенно первый, и тот же «Ростов» он опережает на четыре очка, а по разности мячей — на 19 («+26» и «+7»). При этом обе команды к истечению трети чемпионата ни разу не терпели поражений и могут сохранить эти приятные нули, если сыграют вничью. Так, как это произошло десять месяцев назад.

В прошлом сезоне «Ростов» даже без отлучавшегося в сборную Карпина, во главе с Виталием Кафановым, сыграл на декабрьской «Газпром Арене» 2:2, причем даже вел в счете после голов Полоза и Комличенко. И предыдущий, февральский матч в Питере, при Карпине, команды завершили с тем же счетом! Два года подряд не выигрывать дома у какого-либо соперника — штука, очень нехарактерная для современного «Зенита». До того, осенью 2019-го, правда, было 6:1. Но с тех пор уже много воды утекло, а вот две последние ничьи из памяти не выходят.

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Как и лишь одно очко, набранное «Спартаком» в двух прошлогодних матчах против тогдашнего дебютанта премьер-лиги «Нижнего Новгорода». Сейчас клубы встретятся в Нижнем, и красно-белым, идущим в таблице пятыми, нужно доказывать, что после Кубка их не охватила эйфория. Сил после интенсивной рубки основным составом с «Зенитом» у них осталось не так много, тем более что нижегородцы отдыхали на день больше — «Краснодару» они проиграли в среду.

«Нижний» дома играет неровно — в последнем туре уступил 0:2 «Оренбургу», до того победил 3:1 «Факел», сделал ничьи 2:2 с «Динамо» и ЦСКА, проиграл 3:4 «Ростову». Забивает довольно много, пропускает еще больше — 10-11 в пяти матчах при одной победе, двух ничьих и двух поражениях. Учитывая веселую манеру игры «Спартака» Гильермо Абаскаля, который, забив, никогда не останавливается, можно ждать большого числа голов. Их, правда, не забьет дисквалифицированный Соболев, в сентябре отправлявший мячи в чужие ворота шесть матчей подряд. Теперь же — шанс для Шамара Николсона, бодро вышедшего на замену в Кубке.

Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты ЦСКА.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Страшно представить, сколько ЦСКА, взбешенный поражением в прошлом туре от «Торпедо», заколотит беспомощным ныне «Химкам», в которых игрокам три месяца не платят зарплату и забыли рассчитаться с уволенным штабом Николая Писарева. Вот бы чем депутату Госдумы Роману Терюшкову озаботиться, а не жалобами на вручение звания заслуженного мастера спорта Дарье Касаткиной. Он же в «Химках» член наблюдательного совета, куратор, можно сказать. Но все эти финансовые вопросы — так, мелочь, недостойная внимания. Масштабные люди должны заниматься масштабными темами! А крайним, как обычно бывает в «Химках», вскоре наверняка окажется главный тренер.

Любопытно, продолжит ли феерию новый локомотивский бразилец Педриньо, сделавший первый покер в истории Кубка России как раз в ворота «Химок». Нет, понятно, что наряду с отличной правой ногой дебютанта красно-зеленых тем 0:5 поспособствовала абсолютно безучастная оборона подмосковного клуба, словно дававшая понять депутату Терюшкову, инвестору Садыгову и другим причастным: утром — деньги, вечером — стулья.

Цитату эту я вспомнил не случайно, поскольку все, что происходит в «Химках», было бы достойно пера Ильфа и Петрова. Большей дискредитации российского футбола, чем этот клуб с момента увольнения Сергея Юрана, сейчас невозможно и представить. И дело, как вы понимаете, не только в одном очке в последних шести матчах с соотношением мячей 4-16. Даже «Урал» с «Торпедо», набравшие всего по четыре очка, вызывают куда меньше негативных эмоций. Там люди хоть футболом занимаются, пусть большей частью и плохо...

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