«Не хочется говорить о причинах смерти Володи». Спартаковский талант умер в 40

Нападающий «Спартака» Владимир Редин сверкнул в начале 1970-х, но быстро ушел в тень и умер в 40 лет.
Владимир Редин дебютировал за основу «Спартака» в 17 лет, выйдя на замену во встрече чемпионата СССР-1970 против СКА. В том сезоне он сыграл еще лишь два матча за первую команду.
Большую часть следующего национального первенства Редин также провел в дубле и получил свой шанс лишь на финишном отрезке. Зато как он им воспользовался: 4 гола в 4 играх! Дубль в поединке с «Пахтакором», по голу в ворота «Торпедо» и «Кайрата». В общем, «выстрелил» и сделал весомую заявку на попадание в стартовый состав в сезоне-1972.
— Володя играл слева в нападении. Как о футболисте могу про него говорить только в лестных тонах. Потрясающий был игрок! Вот без преувеличения — потрясающий! — утверждает бывший нападающий красно-белых Александр Пискарев. — Феноменальная техника, великолепный атакующий стиль. Мне сразу вспоминается матч против тбилисского «Динамо». Так вот Вова сделал из защитника Дзодзуашвили котлету! Он просто издевался над ним! У Редина такие были «тормоза», такой дриблинг... Он быстро мог остановиться, резко поменять направление движения. Защитник ничего не мог с ним поделать. Ползал на заднице, на руках, но не успевал за Рединым (улыбается). Я им восхищался. Никита Палыч Симонян, который нас тогда тренировал, может о нем взахлеб рассказывать.
— Но забивал он немного. 4-5 мячей за сезон.
— Но ведь своей активностью он все время отвлекал на себя оборону соперников. Его же постоянно надо было опекать! А какое удовольствие Володя своими финтами доставлял зрителям! Нет-нет, это действительно потрясающий исполнитель. Работал на коротком расстоянии. Рывок, уход вправо, влево, остановка, замахи. Как же он мучил защитников своим дриблингом!
В сезоне-1972 Редин провел за москвичей уже 26 игр в чемпионате (все — в старте). Звездным часом для него стал гостевой матч 1/8 финала Кубка Кубков в Мадриде против «Атлетико». Команда Никита Симоняна одержала яркую победу — 4:3, а ведь вела со счетом 3:0! Редин оформил дубль. Вот как журнал «Футбол-Хоккей» описывал его голы:
«Перед перерывом спартаковцам, наконец, удалось реализовать свою острую атаку. Папаев выиграл борьбу за верховой мяч, скинул его Редину, и тот, выйдя один на один с Родри, перебросил мяч через вратаря в сетку...
...Новый прорыв Редина, мастерски обыграны защитники и обманут вратарь, и четвертый гол в воротах мадридцев".
— Редин — это, конечно, талант, — говорит участник того матча, лучший футболист СССР-1972 Евгений Ловчев. — Знаете, есть два типа команд: бегающие и играющие. Так вот Володя был игровик. Он здорово пользовался обводкой, своими замахами. Замахнется — и уже понятно, что сейчас что-то будет.
Просто, наверное, он попал в не самое великое для «Спартака» время. Когда я появился в составе красно-белых, играли Осянин, Хусаинов, Логофет. В 1972-м уже была более скромная команда. Но Редин в ряде матчей себя здорово проявил. Прежде всего, в Мадриде. Как он издевался над защитниками, как разбирался с испанцами! Игрочина, которым многие любовались. Футбольная голова была в полном порядке. То, как он начинал карьеру... Просто загляденье!
Я чуть постарше его, в 1972-м меня признали лучшим футболистом страны, но советов ему не давал. Зачем? Для меня самое главное было, как человек относится к команде, как выкладывается на поле. В этом плане вопросов к Володе не возникало. Редин находился на своем месте. Он не был игроком ротации, которого сегодня ставили, завтра оставляли в запасе. Нет, он был довольно стабилен какое-то время.
— С матчем против «Атлетико» связан веселый случай, — рассказывает Пискарев. — Николай Петрович Старостин был на игре с переводчиком Руперто Сагасти, который тоже когда-то выступал за «Спартак». И вот они пошли из своей ложи в раздевалку минуты за три до свистка на перерыв. Соответственно, не видели, как Володька Редин счет открыл. В перерыве Симонян говорит нам: «Ребята, все нормально, ведем 1:0. Продолжаем в том же духе». Тут из-за его спины голос Старостина: «Никита, какие 1:0?! Ничья же». Ему объясняют, что Редин забил. Николай Петрович поворачивается к Сагасти: «Какого хрена ты меня где-то там водил по стадиону?» (смеется). В том матче я, кстати, тоже забил. Миша Булгаков сделал передачу с левого фланга, и я сыграл на опережение, пробил головой. При этом столкнулся с вратарем...
— Неприятно.
— Да... Даже ненадолго выключился. Очнулся, меня все обнимают, а я толком и не помню, что на самом деле произошло. Но тот матч был, конечно, выдающийся с нашей стороны. Никто не ожидал, что «Спартак» так агрессивно сыграет в Мадриде. Могли и крупнее победить, но хорошо хоть так — 4:3.
Ворота «Спартака» в той встрече защищал Юрий Дарвин:
— Редин — неординарный игрок. Это проявилось, в частности, в матче против «Атлетико». Крайний нападающий, техничный, разносторонний. С хорошим дриблингом, с видением поля. Что он был за человек? Да в целом обычный, немного скрытный. Иногда на поле такое мог сотворить! Не каждому это дано.
В Москве «Спартак» уступил мадридцам (1:2), но прошел дальше. В четвертьфинале предстояло сразиться с будущим победителем турнира — «Миланом». Дома команда, которую уже тренировал Николай Гуляев, проиграла с минимальным счетом. Встреча в Италии завершилась вничью — 1:1. Гол у спартаковцев забил Пискарев с передачи Редина.
— Володя мне тогда пас отдал? — переспрашивает Пискарев. — Ну, может быть, да. Я скорее вспоминаю его голевую передачу в матче с ЦСКА. Редин по левому флангу пробежал метров 20 и покатил поперек поля. Я как раз рванул по центру. На меня выдвинулся Капличный, и я решил, не сближаясь с ним, зарядить метров с 30. Кажется, Астаповский у армейцев тогда был в воротах, пропустил, не вытащил из нижнего угла.
Постепенно Редин все реже и реже взрывался на футбольном поле. В 1975-м он ушел на полгода в кишиневскую «Нистру», затем на сезон вернулся в «Спартак», но прежней яркой игры уже не показывал. Далее в его карьере были смоленская «Искра», куйбышевские «Крылья», немецкий «Веймар».
— Думаю, Володю в определенной степени надломила травма, которую он получил, кажется, в игре во Львове. Жесткое повреждение, он выбыл на какой-то срок. В «Карпатах» был такой защитник — Сыров. Вот он Редина и подрезал прилично. Такой, что называется, защитник-рубака.
— Редина как раз в том матче заменили перед перерывом, на 42-й минуте.
— Видать, Володька «завозил» Сырова. Сажал его на пятую точку 40 минут. Тот и завелся, засадил Редину, нанес ему травму. И вот после этого что-то в нем надломилось. Плюс, возможно, потом наложились семейные неурядицы. В итоге, увы, Редин, как говорится, сел на стакан... Даже не знаю, на сколько процентов он смог себя реализовать в «Спартаке». Симонян в него верил, ставил в состав. И конечно, в 72-м Редин был хорош! (В 1973 году Симонян возглавил «Арарат». — Прим. «СЭ»). Как только получал пас слева, мы уже понимали: Вова обязательно сейчас там кого-то «накрутит», пробьет или отдаст передачу. Защитники от него страдали...
Нет информации, чем Редин занимался после завершения карьеры. Известно только, что играл за команду ветеранов советского футбола.
— Володя ездил с нами, играл за ветеранов. Это был неплохой заработок, — рассказывает Ловчев. — Мы, кстати, много играли. В какой-то год провели чуть ли не 100 матчей, представляете? Ну это же хлеб был наш, по большому счету. Помню, одна поездка была в Молдавию и в Крым. 15 игр за 13 дней! Все время вместе были. Володя — компанейский парень, не злой, добродушный такой...
Редин умер 17 марта 1993 года. Ему было всего 40 лет.
— Рано, рано Вова ушел из жизни. Эх, все эта ханка (водка) виновата, — считает Пискарев. — Вроде, что-то произошло в семье. Его доставили в больницу. Врачи долго к нему не подходили, и Редин умер прямо в приемном отделении. Диагноз? Не знаю... Вернее, знаю чуть больше. Не хочу выносить на суд общественности. Главное, что и парень он был отличный, компанейский. И игрок потрясающий. Но его сгубила ханка...
— В последние годы не режимил?
— Ну да. Попивал уже прилично. Что-то в нем надломилось. В семье не то происходило. Он искал успокоение в этом деле...
— Помните, когда в последний раз с ним общались?
— Год уже, конечно, не назову. Приехал как-то в спартаковский манеж и встретил там Абрамова Колю и Вовку Редина. Я еще прикинул: наверное, они что-то задумали вдвоем. Володя попросил меня подвезти их к метро «Красная Пресня». Подвез, высадил. И вот когда сейчас проезжаю мимо этого метро, вспоминаю, как Володя куда-то уходит...
— К сожалению, Володя довольно сильно нарушал режим, — грустно констатирует Дарвин. — Это, думаю, и послужило причиной его раннего ухода и из футбола, из жизни. Болезнь... Трагическая история.
— Где-то проходила информация, что он умер от запущенного воспаления легких.
— Это все, скорее, разговоры. Если копнуть глубже, то... Ну можно написать про воспаление легких, да. Так, наверное, будет лучше... То, что я знаю... Не хочется афишировать. Если в двух словах, то там была семейная драма.
Свою версию случившего с Рединым в марте 1993 года изложил Валерий Рейнгольд в большом интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову (материал вышел в марте 2011 года):
«Володю Редина сын поколотил. Пришел в поликлинику за помощью и в коридоре умер».
— Я же хоронил его, на кладбище в Долгопрудном, — рассказывает Ловчев. — Непонятная причина смерти... Вроде, он пришел в больницу с воспалением легких. Его долго не принимали, он сидел где-то в коридоре и чуть ли не там умер... Не знаю. Откровенно говоря, Володька немного попивал... Потом начали грешить на сына. Шли такие разговоры, да. Но, мне кажется, сын там ни при чем.
— Даже не могу сказать, кто из нынешних спартаковцев похож на Редина, — размышляет Пискарев. — По технике, может быть, Пруцев. Но у них разные позиции. Зиньковский? Нет-нет. Против Редина Зиньковский бледноват. Добротный футболист, но пока еще не хватает солидности, зрелости. Ему еще не достает серьезности, мужской ответственности за результат. Нестабилен... Кто-то из других команд? Пиняев? Да нет. Редин был точно поинтереснее в свои лучшие годы.
— Редин не был бегунком, как, допустим, Бонгонда, — говорит Ловчев. — Больше брал техникой. Ему мячик отдашь, а он уже что-то творил на коротком расстоянии. Бонгонда играет в современный футбол, Володька был, конечно, помедленнее. Я иногда удивлялся. Мол, ну как же так, раньше мастеров было больше и так далее. Мы как-то с Аршавиным сидели в студии, и он мне немного открыл глаза. Андрей сказал тогда: «Серафимыч, в ваше время медленнее в футбол играли». Этим, наверное, можно было объяснить то, что в советском футболе было больше технарей. Таких, как Редин. Было больше времени для финтов, для дриблинга. Сейчас люди должны все делать быстрее за секунду времени, нельзя терять темп. А Володька великолепно пользовался своими замахами. И все же знали, что он может поймать защитника этим приемом, и все равно ничего не могли с ним поделать.
— До какого уровня мог бы дорасти Редин, если бы не его проблемы? — рассуждает Дарвин. — А разве играть за «Спартак» в чемпионате страны, забивать «Атлетико» — это не уровень? Мне кажется, многие нынешние игроки РПЛ, даже ведущие, выступали бы в первой союзной лиге. Не выше. Так что я бы не принижал класс Володи. Просто так быстро мелькнула его жизнь и карьера... И ушел он тихо, бесследно.
Владимир Редин провел за «Спартак» во всех турнирах 119 матчей, забил 16 голов.