Странный пенальти лишил лидерства «Краснодар», а лишняя минута отняла очки у «Динамо». Что с судейством в РПЛ?

Обозреватель «СЭ» — об итогах 16-го тура.

Восхищение Ерохиным

В первом туре второго круга не просто сменился лидер, а недосчитались очков четыре из шести топ-клубов лиги. А могли и пять: «Зенит» больше половины матча играл против десяти игроков «Оренбурга», но ничего не мог сделать вплоть до концовки компенсированного времени, когда победный мяч хорошим ударом головой забил Александр Ерохин.

Искренне восхищаюсь этим человеком. 35-летний футболист, проведший в 2011-2012 годах с «Краснодаром» первый сезон «быков» в премьер-лиге еще на старой «Кубани», отыгравший все 90+ минут знаменитой победы бердыевского «Ростова» в Лиге чемпионов над «Баварией» Франка Рибери, Томаса Мюллера, Роберта Левандовски и Карло Анчелотти, вышедший на замену в овертайме победного матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия, регулярно приходит на выручку «Зениту» (Рио-де-Жанейро), когда латиноамериканцы не могут забить ничего, и питерцам эта помощь нужнее всего.

Ерохин — это тот случай, когда игрок четко знает свою роль, принял ее, появляется при 0:0 и решает, как в Оренбурге, в компенсированное время. Недаром и «Фенербахче» Особенного, Жозе Моуринью, забил недавно в товарищеском матче именно Ерохин. В североамериканском спорте таких парней называют невоспетыми героями. И ничего, кроме симпатии и уважения, они не вызывают, за кого бы ты ни переживал.

Вообще же умение «Зенита» дожимать — типичное свойство многократных чемпионов, у которых может в течение матча не получаться что угодно, но с большой долей вероятности жертву из низа таблицы они в конце концов все-таки проглотят. Если бы очки в этом туре подсчитывались по итогам 90 минут, без компенсированного, то все на вершине лиги было бы наоборот: «Краснодар» в Химках взял бы три очка, а «Зенит» в Оренбурге — одно.

Правда, «быки» могут пенять не только на себя (как можно было в конце игры оставить такую дырищу в центре обороны, чтобы Руденко туда убежал и первым ударом подмосковной команды в створ за матч сравнял счет, — уму непостижимо), но и на судей. Ситуация с назначением пенальти и вторым ответным голом «Химок» после отличного и, казалось, теперь уже точно победного удара Юрия Газинского вызывает большое недоумение. Вначале Алексей Сухой принял правильное решение, наказав в штрафной «Краснодара» за фол «Химки». Но дальше происходит непонятное — ВАР Евгений Булатов и Дмитрий Мосякин вызывают Сухого к монитору, притом что никакой грубой ошибки он не допустил. Более того, после просмотра судья в поле меняет решение на противоположное, и Лукас Вера сравнивает счет!

Лукас Вера против Кевин Ленини в матче «Химки» — «Краснодар» (2:2). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пенальти высасывались из пальца в доваровскую эпоху, сейчас, казалось, время таких 11-метровых ушло. Однако мы увидели то, что увидели. Интересно, каким получится разбор и каким будет решение экспертно-судейской комиссии по этой ситуации. Это многое объяснит.

Честно говоря, у меня вызвала недоумение игра «Химок» в первом тайме. Имея в группе атаки тройку Зелимхан Бакаев — Вера — Резиуан Мирзов, играть в такое, что команда Франка Артиги показала до перерыва... Это был даже не «автобус», а троллейбус и трамвай, стоящие друг на друге. Смотреть это было невозможно и вызывало в памяти то, что выигравшего с первого места турнир первой лиги Андрея Талалаева летом меняли на Артигу, потому что якобы хотели красивого футбола. Видимо, такого.

Впрочем, есть стратегия 90 минут — и я предполагал, что если во втором тайме «Химки» покажут другой футбол и добьются результата, то Артига окажется прав. Могу ли сказать это теперь? Затрудняюсь с ответом. Второй тайм начался с гола Батчи — тут интересно наблюдение комментатора с бровки Александра Пойды, что в перерыве Мурад Мусаев долго не заходил в раздевалку, дав возможность игрокам между собой пообщаться и разобраться, что происходит. Это тренерская классика, на самом деле известный прием. И он сработал.

А у Артиги, не имевшего после пропущенного гола другого выбора, кроме атаки, сработала довольно парадоксальная замена Мирзова, игравшего активно и столь же активно выразившего главному тренеру протест по поводу ухода с поля. Но вышедший вместо него Руденко забил, и в данном случае правота испанца очевидна. В целом же — далеко не убежден, потому что второй гол «Химок» получился таким, каким он получился. Результат вроде у команды из нижней половины таблицы и есть, однако способ его достижения вызывает вопросы. С другой стороны, «быки» в атаке были далеко не так мощны, как мы привыкли видеть в этом чемпионате, а это значит, что с этой, весьма сложной частью задачи химчане в любом случае справились.

Форвард «Ростова» Егор Голенков (слева) вместе с товарищами по команде празднует дубль в ворота ЦСКА (2:1). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» победил ЦСКА по-датски, а «Факел» сравнял с «Динамо» по-воронежски. Но откуда взялась лишняя минута?

Победа «Ростова» в Москве над ЦСКА, притом что команда Валерия Карпина большую часть перерыва на сборные работала без главного тренера, — наглядная иллюстрация старого доброго датского принципа образца Евро-1992: «Пусть тренируется тот, кто играть не умеет!» Разговоры о том, что футболистов тогда собирали с пляжей, конечно, тоже сильно преувеличены — после окончания чемпионата северяне, ни на какой Евро не собираясь, просто играли контрольные матчи в расслабленном режиме, но тут стало известно о дисквалификации сборной Югославии из-за войны на Балканах, и ее срочно заменили датчанами. Которые, не проведя полноценного подготовительного сбора, под руководством местного тренера Меллера-Нильсена турнир благополучно и выиграли, причем в достаточно зрелищном стиле.

«Ростов», понятно, тренировался в обычном режиме, но одно дело осуществлять это в присутствии главного тренера и другое — без него. И еще один важнейший член тренерского штаба Виталий Кафанов тоже был с национальной командой. Тем не менее ростовчане взяли и ответили на быстрый гол Келлвена дублем вышедшего на замену Егора Голенкова. Как и в случае с Артигой и Руденко, Карпин угадал с форвардом, появившимся со скамейки. И тут важно ведь то, что, сравняв счет на выезде с формально более сильной командой, «Ростов» не придерживался лозунга «Все назад!», а, напротив, захотел забить еще. И сделал это.

А вот «Динамо» на последнем отрезке матча в Воронеже забивать могло, но не особо хотело. Получись чуть левее удар с центра поля в пустые ворота у Константина Тюкавина — да, закончилось бы все спокойными 0:2, и «Факел» сейчас никто бы не славил. Но это была контратака после стандарта, а в целом хозяева изрядно давили. «Загруз» мяча в штрафную на Евгения Маркова и Алексея Каштанова, двух «башен-близнецов», работал, мяч мельтешил в штрафной бело-голубых, а в таких случаях всякое возможно. «Динамо» должно было хоть до какой-то степени взять его под контроль и отодвинуть игру от своих ворот — но не сделало этого. И на девятой (!) добавленной минуте невысокий Николай Гиоргобиани головой с отклонением сравнял счет.

Тут, впрочем, тоже нельзя не сказать о судействе — не случайно Марцел Личка выразительно показывал на часы. Добавлено было семь минут, существенных остановок за это время не случилось, кроме замены, когда бело-голубые выпустили Вячеслава Грулева. Это лишние полминуты, но никак не полторы, по истечении которых «Факел» сравнял счет. Откуда рефери Артем Чистяков взял еще одну минуту — тоже загадка. Наказан он за это не будет, поскольку за игровое время целиком отвечает судья, и никакой ВАР тут не поможет. Но эта минута как раз и не позволила «Динамо», у которого красивым голевым ударом отметился Даниил Фомин, записать в таблицу три очка.

Сергей Брызгалов против Константина Тюкавина в матче «Динамо» — «Факел» (3:1). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По игре, впрочем, «Факел» заслуживал ничьей определенно больше, чем «Химки» против «Краснодара». Воронежцы вообще в последнее время явно ожили, доказывая неслучайность возвращения Дмитрия Пятибратова, в котором многие, и я в том числе, сомневались. Никуда вылетать эта команда не собирается. Тем более что оба клуба, идущие в зоне прямого вылета, — «Оренбург» и «Ахмат» — снова проиграли, и грозненцы отстают от «Химок» и «Факела» на четыре очка, а оренбуржцы — на пять.

Матч в Самаре, в котором команда Игоря Осинькина одержала первую за долгое время победу, отметился обменом красивыми голами. На великолепный дриблинг казахстанского форварда Максима Самородова (один болельщик из Казахстана уже больше года доказывает мне в чате телеграм-канала, что этот футболист тянет на уровень «Спартака», как и тренер Станимир Стойлов, по поводу чего я иронично улыбаюсь — может, зря?) «пушкой страшной» ответил Доминик Ороз. В те самые ворота, в которые недавно феноменально закинул за шиворот Ивану Ломаеву форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

А Ломаев теперь стал героем, отразив пенальти ценой травмы. Его заменили под овацию трибун, которые в Самаре искренни и отходчивы. Зрители «Самара Арены» в тот момент еще не знали, что геройство их голкипера будет шагом к победе и принадлежащий «Спартаку» полузащитник молодежки Игорь Дмитриев, все лучше осваивающийся в «Крыльях», забьет за них уже второй — и теперь победный — мяч. Явно улучшив настроение своему главному тренеру.

Прошло 40 лет с единственного советского чемпионства «Зенита». Тогда в золотом матче забил Дмитриев-отец, а вчера за Самару — его сын

Кстати, Дмитриев — сын покойного Сергея Дмитриева, известного форварда и части чемпионского «Зенита» 1984 года, единственного в советские времена, когда город на Неве взял золото. 21 ноября отмечалось сорокалетие с того дня, когда команда Павла Садырина, в которой, за исключением трех футболистов, играли исключительно воспитанники ленинградского футбола, разгромила 4:1 в крытом СКК харьковский «Металлист» и стала чемпионом, а сидевший на скамейке рядом с Садыриным Александр Розенбаум посвятил этому песню. Если Дмитриев внутри себя посвятил этот гол памяти отца, забившего в том матче мяч, — он бесконечно прав.

Восьмилетний в тот момент Владислав Радимов, попавший с мамой на игру, рассказал мне в свое время для книги «Правда о «Зените» удивительную историю, которой хочу сейчас поделиться с вами как прекрасной иллюстрацией детской памяти и связи поколений.

«Моя мама была заведующей стоматологической поликлиникой, а бабушка работала в Гостином Дворе, — рассказал экс-капитан «Зенита». — Каким-то образом, используя свои связи, они достали билеты на две последние игры сезона-84, и на золотом матче с «Металлистом» мне довелось быть. В СКК мы пошли с мамой, а потом с ней и большой компанией ее друзей поехали в гостиницу «Советская» — праздновать. Помню, зашли в метро, и, когда спускались по эскалатору, я не мог понять, почему сверху сотнями летят увесистые пятикопеечные монеты. В гостинице же творилось такое сумасшествие, что меня, не зная, куда девать, взяли в варьете. Представляете, сидит ребенок и смотрит на полуголых девушек — и, притом что это Советский Союз, никто не мешает ему это делать! Повзрослев, я вообще не мог понять, как меня туда пропустили. Теперь понимаю: в тот вечер всем, в том числе гостиничной охране, было не до меня. А только до «Зенита».

В январе 2009-го мы с форвардом той чемпионской команды Сергеем Дмитриевым в Питере ходили на Мемориал Гранаткина. И я ему показал, в какие ворота он забил гол «Металлисту». Видели бы вы, как он на меня посмотрел... А как я мог такое не помнить, если все игроки того «Зенита» в моих глазах были настоящими богами? До сих пор помню, что чувствовал, когда познакомился с Садыриным в 1992 году. А знали бы вы, в каком восторге была моя мама, когда я, уже играя в «Зените», через нашего тренера Николая Ларионова познакомился с Юрием Желудковым и пригласил их обоих в гости!»

Комманда «Зенита» после заключительного матча 47-го чемпионата страны «Зенит» — «Металлист» (4:1). 1984 год. Фото архив «СЭ»

Как бы хотелось, чтобы в первые команды своих городов и стран приходило побольше местных ребят, которые в детстве так же пропустили все через себя, как Радимов.

Но времена — другие. И прошлое становится все милее настоящего. В чем-то завидую белой завистью директору спартаковского музея Алексею Матвееву, который мгновенно сориентировался и забрал у Манфреда Угальде его «покерную» футболку в качестве нового музейного экспоната. А как иначе, если это первые четыре гола спартаковца в одном матче в третьем тысячелетии! У Матвеева, прекрасных историков Акселя Вартаняна, Станислава Гридасова прошлое — их род деятельности, а спорт хорош тем, что никто не может их заставить поменять трактовку этого прошлого в угоду настоящему.

Интересно, будут ли через 40-50 лет о сегодняшнем нашем футболе вспоминать с ностальгией и рассказывать такие истории, какую я услышал от Радимова о чемпионстве «Зенита» — 84 и его праздновании? Сейчас мне кажется, что нет. Но большое видится только на расстоянии, и ответ на этот вопрос может дать только будущее.