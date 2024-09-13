Самое затратное трансферное окно в РПЛ за 6 лет. Больше всех раскошелился «Зенит»

«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в летнее трансферное окно

Главные сделки и анализ российского рынка.

В России закрылось летнее трансферное окно. Клубы РПЛ провели кампанию далеко не так скромно, как в 2023-м: общий трансферный баланс лиги в этот раз оказался отрицательным (-54,7 миллиона евро). А в сравнении с 2022 годом, когда началась еврокубковая изоляция, потрачено на 46,5 миллиона больше.

Лига показала, что адаптировалась к жизни в непростых условиях. Тенденция на импортозамещение прослеживается, но и массового оттока легионеров не наблюдается. По-прежнему ощущается крен в сторону игроков из Латинской Америки.

Это лето оказалось одним из самых затратных в истории премьер-лиги за последние 10 лет. В совокупности клубы выложили за новичков 131,6 миллиона евро — больше было лишь в 2019 году, когда «Зенит» взорвал рынок покупкой Малкома за 40 миллионов, потратив в общей сумме 70,2 миллиона. До рекорда далеко, но и нынешние цифры впечатляют.

«Зенит» — главный транжира

Чемпион последних шести лет потратился больше всех. Лусиано Гонду за 12 миллионов и Александр Соболев за 10 — самые дорогие приобретения петербуржцев. Стоит отметить и то, что сине-бело-голубые забрали под свое крыло аж пять россиян, в том числе лучшего ассистента прошлого сезона Глушенкова за 6,3 миллиона евро. Этот трансфер начал оправдывать себя с первых минут. Несмотря на пропуск последних двух матчей из-за травмы, Максим остается лучшим бомбардиром лиги. В стартовых четырех играх он отличился семь раз.

«Спартак» запрыгнул на вторую строчку по тратам благодаря переходам Барко, Маркиньоса, Мангаша, Дмитриева, Жозе и Абены — они обошлись красно-белым в 27,20 миллиона.

Самое успешное лето у бухгалтерии «Краснодара». Трансфер Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов позволил «быкам» закончить окно в плюсе.

«Локомотив» и московское «Динамо» вложили большую часть денег в одного футболиста: железнодорожники забрали за 6 миллионов мексиканского защитника Сесара Монтеса, а бело-голубые — бразильского нападающего Артура Гомеса за 5 миллионов.

В другой части таблицы есть неожиданность — ЦСКА. Армейцы, которые ставят перед собой высокие цели, практически не потратились. В качестве свободных агентов состав клуба пополнили Круговой, Койта и Жемалетдинов. Самая дорогая покупка — 19-летний белорус Шуманский за 1,5 миллиона, который пока сыграл лишь одну минуту за новый клуб. В дедлайн удалось выцепить Гуарирапу из «Сочи» (аренда с правом выкупа), что не может не радовать болельщиков красно-синих.

Среди громких трансферов также стоит отметить возвращение в РПЛ Дзюбы, который после завершения контракта с «Локомотивом» долгое время оставался без клуба и практически треть чемпионата России тренировался по индивидуальной программе. Теперь Артем будет выступать за «Акрон».

Другой новичок лиги — «Химки» — также навел шороху. В подмосковную команду перебрались сразу 12 свободных агентов: Глушаков, Гогуа, Юсупов, Порохов, Филин, Заболотный, Фаринья, Анджелкович, Одилов, Дани Фернандес, Мирзов и Джикия. Георгия успели заявить буквально за считаные минуты до закрытия окна. Самая дорогая сделка красно-черных — Вера из «Оренбурга» за 1 миллион.

Ну и куда же без иранца Мохаммаджавада Рамезана Хоссейннеджадмахаленколая? Футболист с фамилией из 25 букв отличился в первом же матче за махачкалинское «Динамо», доказав, что приехал в Дагестан не зря.

РПЛ — в топ-10 лиг по затратам

Нужно обратить внимание на важную деталь, подчеркивающую, насколько увереннее российские клубы стали чувствовать себя на трансферном рынке. Год назад РПЛ занимала 14-е место в мире по тратам, впереди были даже бельгийская и нидерландская лиги, чьи команды редко раскошеливаются. Сейчас ситуация поменялась — наш элитный дивизион входит в топ-10.

На лидеров лучше не смотреть, может вскружить голову — в Англии и Италии крутятся совсем космические деньги. А от португальской и бразильской лиг у РПЛ отрыв не такой уж и большой.

Затраты «Зенита» не столь существенны на фоне клубов топ-5 чемпионатов. Лидером лета стал «Челси» (238,5 миллиона), далее в топ-3 находятся соперники лондонцев по АПЛ — «Брайтон» (231,2) и «Манчестер Юнайтед» (214,5).

Петербуржцы занимают 55-е место, находясь между испанской «Жироной» (43,9) и «Ливерпулем» (42).

«Спартак» идет на 75-й строчке, потратив меньше «Зальцбурга» (27,6) но чуть больше «Торино» (25,1) и «Манчестер Сити» (25).

Барко — самый дорогой новичок

Год назад крупнейшим приобретением лиги был бразилец Бителло, перешедший в «Динамо» за 10 миллионов евро. Сейчас планка поднялась: «Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов. Также в топ-3 два новобранца «Зенита» — Гонду и Соболев.

По таблице видно, что клубы делают упор на южноамериканский рынок. Но одно важное изменение по сравнению с прошлым сезоном стоит зафиксировать — три российских игрока в топ-10. Тогда не было ни одного.

Сафонов — главная продажа

Самая громкая и одновременно неожиданная сделка российского лета — переход Сафонова в «ПСЖ». Французский гегемон заплатил за вратаря «Краснодара» 20 миллионов. Матвей успел провести сборы с командой и поучаствовал в товарищеских матчах. Дебюта в официальных играх еще не было, но мы с нетерпением ждем этого события.

Помимо Сафонова в Европу уехал Чалов. Греческий ПАОК наскреб на воспитанника армейцев 3 миллиона. Федор давно грезил мечтой попробовать свои силы за границей — теперь настало время действовать.

Еще один важный переезд за рубеж осуществил Антон Миранчук. После долгих поисков в статусе свободного агента воспитанник «Локомотива» подписал контракт со швейцарским «Сьоном».