Максим Никитин — о возможном трансфере 23-летнего серба.

17 июля 2024-го Иван Илич не приехал на сборы «Торино», и в России разразился слух, что туринцы приняли предложение «Зенита» по Ивану в размере 25 млн евро. Однако 18-го Илич появился на базе и тренировался в полном объеме. La Republica докладывала причину срыва трансфера: якобы позиция российских властей, которые наложили вето на переход из-за огромной трансферной стоимости. Правда, президент «Зенита» Александр Медведев все опроверг, а потом и La Republica вышла с опровержением своих домыслов, назвав причину срыва сделки чисто экономической.

Два Илича и «МанСити»

В итоге Илич до «Зенита» так и не доехал. Но теперь, кажется, Иван должен примерить форму самых злых соперников питерцев из Москвы. Так кого же привозит Франсис Кахигао?

Илича вы могли запомнить по Евро-2024: он сыграл в трех матчах и создал единственный гол сербов на турнире — подал угловой на голову Луки Йовича. Это вторая голевая Ивана в 19 матчах за сборную. Гонял и на ЧМ-2022, но только 30 минут в первом туре, зато сразу против сборной Бразилии. К 23 годам у Ивана — 21 матч за главную команду Сербии. И это очень солидно.

Вообще на взрослом уровне Илич дебютировал с «Црвеной Звездой». Причем он попал туда только в 15, а до этого играл за «Реал Ниш».

Из «Звезды» проспекта выкупил «Манчестер Сити». Англичане заплатили 2,5 миллиона евро, но классически оставили Илича на родине. После пары аренд — в сербский «Земун» и голландский «НАК» — футболист отправился в Италию, а в «Сити» шанса так и не получил. Идентичный путь прошел его старший брат Лука Илич, который играл за «Реал Ниш», «Црвену» и затем уехал в «Сити» за те же 2,5 миллиона. И тоже не получил в Манчестере даже минуты, через пару аренд оказался в «Труа», а сейчас снова осел в «Црвене Звезде» и выходил за нее в Лиге чемпионов.

У младшего Илича все пошло лучше. В 2020-м англичане продали полузащитника в «Верону» за 7,5 миллиона, а в 2023-м «Торино» заплатил за серба 16,5 миллиона. Больше туринский клуб выкладывал только за Симоне Верди (22). Кстати говоря, интересно, что Илич дважды приходил к тренеру Ивану Юричу. Сначала в «Верону», затем — в «Торино».

Фото Global Look Press

У Юрича и Ваноли

«Верона» и «Торино» Юрича в лучшей форме — одни из самых неприятных команд Италии при игре без мяча. Потеряв владение, они моментально переходили на персональный прессинг. Освобождалась от него только группа атаки. Она давила на линии паса, вынуждая противника отказаться от короткого розыгрыша мяча и перейти на неподготовленный заброс.

Никого не удивлю, если отмечу, что все три сезона Юрича «Торино» закончил в пятерке лидеров по пропущенным голам. Меньше позволяли только команды из лигочемпионской зоны.

И вот в такой системе Илич оказался на своем месте. Это бесценный игрок для такого футбола. Он способен активно прессинговать основную часть матча и шикарно перемещаться без мяча, закрывая пространство для передач соперника. Плюс у него стабильный пас и умение исполнять стандарты. Иван готов сыграть на трех позициях в полузащите: опорный, центральный и атакующий полузащитник. Но основа его мастерства — на позиции «восьмерки», где он может одновременно занимать ключевую роль в прессинге и участвовать в розыгрыше мяча.

Надо отметить, что период в «Торино» все-таки стал для него сложным: во-первых, сильно прижимала сумма сделки (второй трансфер в истории клуба!), во-вторых, его активно отправляли в Англию: интерес, согласно сведениям Tuttоsport, проявляли «Фулхэм» (там играет его партнер по сборной Саша Лукич) и «Саутгемптон». При этом Иван Юрич вступался за Илича примерно всегда: «Он идет к своей лучшей форме, но в случае с Иваном надо потерпеть. Некоторым игрокам нужно больше времени, чтобы достичь своего максимума».

Но Юрич из «Торино» ушел, так и не вернув лучшую версию Илича, а пришедший вместо него экс-спартаковец Паоло Ваноли исповедует более сдержанную модель прессинга, где качества Илича полезны, но не выглядят настолько же ярко. Плюс Илич получил несколько травм (три в этом сезоне), и набор формы постоянно замедлялся. А еще именно поэтому провел только 12 игр из 22 возможных в текущей серии А.

Фото Global Look Press

Единственное опасение — травмы

При этом для «Спартака» трансфер Илича — важная история. Станкович получает идеального игрока для игры в персональный прессинг (в этом Деян похож на Юрича, который, кстати, работал помощником в «Интере» Моуриньо, где играл Станкович), а «Спартак» разбавляет южноамериканский костяк. Ведь при условии подписания Солари из «Ривер Плейта» представителей этого континента в красно-белом клубе станет шестеро. Плюс португалоговорящий Рикарду Мангаш, который является частью этой группы.

В этом смысле Илич поможет сохранить баланс не только в центре поля, где он по позиции станет конкурентом Мартинса, но и с точки зрения интернационального коллектива. Если говорить об игровых преимуществах, то Илич, конечно, гораздо более обученный и надежный при игре без мяча, чем Кристофер. Люксембуржец круто играет вторым темпом и вообще здорово включается в атаки, но его игра без мяча порой приводит к страшным последствиям. Да и перформанс в матче против «Локомотива», когда Кристофер пошел обыгрывать в своей штрафной, наводит на мысль, что ему нужен более мощный конкурент. При этом Мартинс все равно сможет усиливать игру по ходу, если Станковичу понадобится дополнительная мощь в атаке.

Единственное, что вызывает опасение — травмы (вопросов по игровым качествам нет). У Ивана Илича в «Торино» их действительно достаточно много, но обнадеживает, что в других клубах такого не было. Может быть, Турин просто не его город?