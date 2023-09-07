Изидор почти подходит под идеальный трансфер от Медведева. Но характер француза может все испортить

По информации «СЭ», состав чемпионов России может пополниться форвардом «Локомотива».

Разочарование фанатов

В понедельник председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что клуб готовится к сенсационному трансферу. «Это игрок, который является универсалом, — пояснил руководитель сине-бело-голубых. — Быстрый, цепкий и дерзкий футболист. Может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу».

Эта цитата взбудоражила прозенитовские Telegram-каналы. Все давно ждут, кого же чемпионы России приобретут на замену Малкому, а недавние слова Сергея Семака о вероятных покупках до закрытия трансферного окна лишь подогревали надежды болельщиков. Кроме того, на днях французские СМИ вбросили информацию о том, что «Зенит» интересуется форвардом «ПСЖ» Юго Экитике, поэтому пазл складывался идеально.

Оказалось, все это было лишь частью маркетингового хода: во вторник «Зенит» объявил о «подписании контракта» с героем мультфильма. Фанаты были сильно разочарованы. Примерно так же расстраивается ребенок, когда родители обещают ему на Новый год подарить игровую приставку, а в коробке под елкой он обнаруживает тетрис.

«Идеальный» трансфер

Парадокс в том, что характеристика Медведева подходит и к Вильсону Изидору.

Сенсационный трансфер? Конечно! Никто не ожидал, что француз, не желающий играть в «Локомотиве», откажется от принципов и решит перейти в «Зенит». Всего полтора месяца назад Изидор говорил в интервью Sport24: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив».

Быстрый футболист? Разумеется. Причем во многих интерпретациях. У Изидора хорошая дистанционная скорость, за счет которой он забил не один гол. А еще француз стремительно влетел в премьер-лигу: весной 2022 года он забил в шести матчах РПЛ подряд, установив рекорд почти одновременно с хавбеком ЦСКА Юсуфом Языджи.

Универсал? Так точно. Изидор способен закрыть несколько позиций: во Франции его чаще всего использовали на позиции центрфорварда, но в «Локо» он раскрылся в качестве левого вингера. При этом в московской команде Вильсона тоже нередко выдвигали на острие. А еще Изидор способен закрыть и правое крыло атаки.

Молодой? 23 года — замечательный возраст для нападающего. Среди форвардов «Зенита» моложе Изидора только Густаво Мантуан.

Цепкий? Сто процентов. Француз целый год цепляется за каждую возможность уехать из России. В конце зимнего трансферного окна он должен был перейти в «Лион», но провалил медосмотр. Летом сорвались переговоры о трансфере Вильсона в «Марсель», «Метц» и «Лорьян». Все упиралось в деньги: «Локо» не устраивали предложенные французскими клубами условия.

Дерзкий? Да! Вы видели, какие комментарии Изидор оставляет футболистам «Локомотива» в соцсетях? Он выучил главные слова в русском языке и не стесняется писать их публично — конечно, в шутку, но это все равно дерзко.

Вильсон Изидор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сомнительный переход

Еще один парадокс этого трансфера в том, что ни одна из сторон не может быть им удовлетворена полностью.

Кого получает «Зенит»? С одной стороны, 23-летнего футболиста-универсала, который адаптирован к лиге: 16 голов в 35 матчах РПЛ — приличный результат, учитывая, что Изидор не всегда играл в основе «Локо». С другой стороны, француз не был первым выбором «Зенита» и по характеристикам точно не замена Малкому. Изидор — правша, предпочитающий играть слева. У «Зенита» уже есть Мостовой и Густаво Мантуан, которые по уровню и качествам сопоставимы с потенциальным новичком, а еще зимой в Петербург переедет Педро из «Коринтианс».

Да, Семак может видеть в Изидоре нападающего в ротацию под схему 3-5-2, но он за полтора года в России показал, что эффективнее действует на фланге. И из этого следует другой вопрос: зачем самому Вильсону переходить в «Зенит», если там, как и в «Локо», он не будет безусловным игроком стартового состава? Да, француз уже сделал себе репутацию одного из сильнейших джокеров лиги, но он наверняка хочет большего.

Выгода «Локо» тоже не совсем ясна. Очевидно, что нужно избавляться от столь капризного игрока, который самовольно уехал из России и форсирует трансфер. Но условия должны быть адекватными. Если это аренда без обязательной опции выкупа, то «Локо» идет на риск. Контракт Изидора с красно-зелеными действует еще три года, и сейчас очень трудно представить, что француз когда-нибудь за них сыграет.

Вильсон Изидор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возможен ли побег?

Странностей у этого трансфера много. И слова Изидора в стиле Марио Фернандеса и Хесуса Медины, и выбор «Зенита» с точки зрения тактики, но больше всего в этой ситуации смущает именно поведение француза в последнее время. Он ясно дал понять, что не хочет возвращаться в Россию, и это подтвердили в «Локомотиве». Весь год Вильсон пытался переехать на родину, но приостановить контракт с красно-зелеными не мог из-за поправок ФИФА.

Где гарантия, что с «Зенитом» Изидор не поступит так же? Едва ли он в невском клубе будет получать намного больше игрового времени. Даже если Вильсон снова забьет в шести матчах подряд, дальше он может быстро сникнуть — как это уже было той же весной 2022-го. Как следствие — перевод в запас и возрожденное желание покинуть Россию. «Зенит» в этом смысле будет защищен, ведь он не покупает Изидора, но терять игрока на ровном месте вряд ли захочет.

Прецедент уже был: Матиас Норманн, мягко говоря, некрасиво расстался как с «Ростовом», так и с «Динамо». Изидор, конечно, будет настаивать, что не намерен никуда сбегать, однако он же собирался играть в России только за «Локомотив».

Словом, Изидор — явный временщик для «Зенита», поэтому громадных надежд на него возлагать не стоит. Но в краткосрочной перспективе он должен помочь сине-бело-голубым.