Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

23 июля, 23:15

«Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
«Спартак» — «Оренбург» — 3:2. Квинси Промес и Даниил Хлусевич празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
РПЛ, мы скучали!

Этот сезон точно будет уникальным.

Мы столько лет цеплялись за любой намек на чемпионскую интригу в РПЛ и рассуждали, что в случае продажи главных звезд «Зенит» уравняется с конкурентами. Но, кажется, только сейчас сможем проверить все на практике, а не в теории. Команда Сергея Семака начала новый чемпионат без Вендела (он пропустил сборы и до сих пор не вернулся) и с Малкомом в запасе, который на этой неделе установит новый трансферный рекорд. Его продажа в Саудовскую Аравию принесет клубу 60 миллионов евро и окончательно прояснит, так ли сильна зависимость от бразильца, и, главное, кто из конкурентов этим воспользуется?

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома

Стартовый тур больше запутал — столько сенсаций не случалось очень давно.

ЦСКА впервые уступил в Екатеринбурге, хотя до этого качественно сыграл с «Зенитом» в Суперкубке. Два поражения на старте — неприятно, но не катастрофа. Гораздо хуже, что у Владимира Федотова не набирается игроков на основной состав. В предсезонном матче травмировался Агапов, после встречи с сине-бело-голубыми вылетел Дивеев, а с «Уралом» вместо Роши дебютировал 17-летний Михаил Рядно. Впереди у ЦСКА кубковая игра с «Оренбургом», выезд к «Ахмату» и дерби с «Локомотивом». Трансферов на вход по-прежнему нет, и каким образом ПФК планирует биться за титул (а такие планы обязаны быть после серебра и победы в национальном Кубке в прошлом сезоне) с такой глубиной состава, не очень понятно.

То же самое касается и «Локомотива». У Михаила Галактионова все в порядке и со стартовой обоймой, и с длиной скамейки (в старт не проходят Миранчук и Изидор), но с такими провалами в опорной зоне и центре обороны претендовать на тройку тяжело. Красно-зеленые и весной допускали много моментов у своих ворот, но выезжали за счет спасений Лантратова и слабой реализации соперников. А благодаря шоу Дзюбы, Пиняева и Глушенкова трансформировали проблемы в яркий результат.

Но теперь сразу столкнулись с трудностями. «Рубин» подозрительно легко наказывал за ошибки (команда Рахимова — один из главных сюрпризов тура), а действия под давлением (отыгрываться пришлось уже с 3-й минуты) отразились на качестве в завершении. Железнодорожникам нужно экстренно подписывать центрального защитника — Фассон явно не готов, а конкуренты не факт что сильнее. А Галактионову выстраивать баланс — с атакующими настройками и проблемами сзади «Локо» продолжит много пропускать.

Форвард &laquo;Локомотива&raquo; Артем Дзюба. ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо»: лишь очко на троих. Переломит ли кошмарный старт Москвы «Спартак»?

Единственный из прямых конкурентов «Зенита», кто не потерял очки в первом туре, — «Спартак», выдавший безумный камбэк в своем привычном стиле. При Гильермо Абаскале команда будто специально соблюдает один сценарий: захватывает контроль и эффектно открывает счет, создает себе проблемы и вырывает победу в компенсированное время.

Отметим Максименко, за сборы выигравшего конкуренцию у Селихова. Новую ошибку Дуарте и систематические провалы на угловых, которые заканчивались контрвыпадами «Оренбурга». Первый ассист Бонгонда и, конечно, дубль Хлусевича, после которого Джикия запрыгнул на стол в пресс-ложе.

Да, скоро Георгий вернется в состав, станет поспокойнее в обороне. С ним камбэк совершит и Соболев — добавит мощи впереди. Промес наберет форму, а с Бонгондой, Мозесом и Зиньковским намучаются все защитники РПЛ. Но мы же понимаем: в 90 процентах случаев титул заберет самая прагматичная и скучная, а не безбашенная и яркая команда чемпионата, которая точно много пропустит, но и прилично забьет.

Не говоря уже о том, что на финише в топ-3 привычно запрыгнет кто-то из теневых фаворитов. «Ростов» Валерия Карпина по-прежнему опасен, а «Краснодар», кажется, вышел на новый уровень при Владимире Ивиче и образцово наказал «Динамо».

Драка вверху таблицы точно получится эпичной — стартовый тур это доказал, превзойдя самые смелые ожидания.

РПЛ, как же тебя не хватало!

Спартаковцы празднуют гол Виктора Мозеса. Озарение Хлусевича. Дубль защитника принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
13
69
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше
Интервью лучшей гандболистки чемпионата России Елены Михайличенко — о титуле MVP, игре на уколах, Ремарке и синяках
Командующий группировкой «Центр» спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ
На одном из участков в Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Хохлов — о матче с «Балтикой»: «Тяжелая игра по накалу и содержанию»
Супруга Карпина поздравила Тугарева с забитым голом в матче с «Факелом»: «Вот весь день говорила, что точно забьет!»
Форвард «Спартака» Соболев: «Всех с победой»
Умяров — о матче с «Оренбургом»: «Безумно рады за мальчика под номером 82»
Защитник «Сочи» Литвинов поделился эмоциями от дебюта за команду в РПЛ
Евсеев: «Целостной игры у «Факела» в матче с «Ростовом» не получилось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команде Карпина не дали заявить четырех новичков. Но «Ростов» победил назло ФИФА