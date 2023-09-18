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Сегодня, 21:05

Карпин и призыв уезжать: камень в воды российского футбола. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о причинах и возможных последствиях резонансного высказывания главного тренера нашей национальной команды.

Мнение

Интервью Валерия Карпина, которое главный тренер сборной России дал после матча с Катаром, удалили с канала «Это футбол, брат» — по причинам, «неизвестным широкой общественности» (с). Но что бы за этим ни стояло — позиция РФС, опасения букмекера — спонсора программы, происки YouTube — очевидно, что следы от этого камня, брошенного в и без того не самые спокойные воды нашего футбола, будут расходиться долго.

Валерий Карпин. «Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной

Интервью вышло 13 сентября, снесли через сутки, прошло уже пять дней — но официальной публичной реакции пока нет. Хотя шум по-прежнему стоит. Например, в воскресенье вечером в программе у Владимира Соловьева режиссер Карен Шахназаров заявил, что уезжать из страны в такое время нечестно, что те же режиссеры и актеры сейчас тоже оказались вне мирового кинобизнеса, что мотивация игроков — ответственность тренера, как мотивация тех же актеров -ответственность режиссера.

Вроде бы сказал человек и сказал — из совсем другой сферы. Но не совсем так — чувствуется, что слова Карпина в том самом интервью задели за живое слишком многих.

Тренерский штаб сборной России по футболу
Тренерский штаб сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По сути, главный тренер национальной команды не произнес ничего нового для себя. В марте Карпин говорил что-то похожее в ответ на вопрос о возможной отставке: что ничего от этого не изменится, что после этого сборную на официальную международную арену не вернут и что за свое место в ней — как и в клубе — он не держится. Но тогда на Карпина пошел в атаку Олег Матыцин. Министр спорта назвал безразличие дорогой в никуда, потребовал определиться — тренер сам по себе или вместе с командой. В результате в публичное пространство пришлось выходить президенту РФС: Александр Дюков объяснил, что формулировка была неправильной, но он знает Валерия и уверен, что тот хочет побеждать, ставить перед собой высокие цели.

Александер Чеферин высказался о&nbsp;сроках возвращения России на&nbsp;международную арену. Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?

Сейчас в защиту Карпина подобных слов мы пока не слышали. Хотя то, что сказано в том самом убранном интервью, произвело более сильное впечатление. Многие вопросы не прозвучали, но даже то, что озвучено, оставило тягостное послевкусие. Которое легло на заявление главы УЕФА Александера Чеферина о бане России до окончания СВО.

Возможно, Карпин узнал об этом прежде, чем Чеферин объявил публично — вице-президент РФС Денис Соловьев еще до спарринга с Катаром выразил мнение, что время для перехода в Азию упущено и в отборе на ЧМ-2026 мы не сыграем. Хотя «трансфер» в АФК вряд ли что-то мог изменить, если МОК давно пояснил, что России в командных видах спорта на Олимпиаде в Париже точно не будет.

В любом случае, чтобы ни стало причиной — усталость, разочарование, неопределенность — высказывания Карпина в Эль-Вакре получились спорными. Поскольку создали стойкое ощущение, что наш футбол деградирует так стремительно, что единственный выход для игроков — уезжать. Всем, кто может. Потому что здесь неконкурентная среда — что видно даже на фоне Катара. Это была антиреклама сборной, всего российского футбола в пиковом выражении.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. «Кто может уезжать — уезжайте». Что не так с призывом главного тренера сборной России

Прав ли в своем мнении Карпин — важно, но, как ни странно это прозвучит, — вторично.

Потому что подобное произнесено публично. И перечеркивает ту позицию, которая исходит от руководителей РФС. Лучше всех на этот счет высказался вице-президент союза, президент РПЛ Александр Алаев: «Терпеть надо с любовью». Имея в виду, что интерес к лиге — это ее деньги. И что если прибивать уровень, особенно своими руками, ни интереса, ни денег не останется.

Валерий Карпин руководит тренировкой сборной России
Валерий Карпин руководит тренировкой сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кстати об интересе — ни один из трех сентябрьских матчей сборной не освещал федеральный спортивный телеканал. Повлияло ли и это тоже на настроение Карпина в том интервью?

Возможно. Хотелось бы узнать.

Вопросы копились долго. Пауза затянулась. И Карпин со своей привычной откровенностью обострил ситуацию до предела.

Мы ведь действительно не понимаем — есть ли у нас сборная. Есть ли у нее капитан. Есть ли основной состав. Есть ли задачи. Есть ли мотивация у футболистов приезжать, особенно когда это не первый вызов.

Валерий Карпин. Карпин — тоже часть РПЛ и ее интенсивности. Но он прав: когда нет еврокубков и отборочных матчей, игрокам надо уезжать и расти

Не понимаем, упал ли уровень РПЛ и как это оценить без еврокубков. Могут ли матчи национальной команды говорить о падении уровня чемпионата. Не понимаем, как РПЛ и РФС оценивают слова Карпина — разделяют ли они прозвучавшие настроения.

И еще — есть четкое ощущение, что медиафутбола стало слишком много. Все увлеклись им в момент — и говорят, что он на подъеме. А уровень реального футбола, как утверждает тренер сборной, упал.

Тут еще и Арсен Захарян добавил, сообщив, что ему против «Зенита» легче, чем против «Лас-Пальмаса».

«Ну и?» (с).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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