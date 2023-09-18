Карпин и призыв уезжать: камень в воды российского футбола. Колонка Казакова

Сегодня, 21:05
Мнение
Интервью Валерия Карпина, которое главный тренер сборной России дал после матча с Катаром, удалили с канала «Это футбол, брат» — по причинам, «неизвестным широкой общественности» (с). Но что бы за этим ни стояло — позиция РФС, опасения букмекера — спонсора программы, происки YouTube — очевидно, что следы от этого камня, брошенного в и без того не самые спокойные воды нашего футбола, будут расходиться долго.
Интервью вышло 13 сентября, снесли через сутки, прошло уже пять дней — но официальной публичной реакции пока нет. Хотя шум по-прежнему стоит. Например, в воскресенье вечером в программе у Владимира Соловьева режиссер Карен Шахназаров заявил, что уезжать из страны в такое время нечестно, что те же режиссеры и актеры сейчас тоже оказались вне мирового кинобизнеса, что мотивация игроков — ответственность тренера, как мотивация тех же актеров -ответственность режиссера.
Вроде бы сказал человек и сказал — из совсем другой сферы. Но не совсем так — чувствуется, что слова Карпина в том самом интервью задели за живое слишком многих.
По сути, главный тренер национальной команды не произнес ничего нового для себя. В марте Карпин говорил что-то похожее в ответ на вопрос о возможной отставке: что ничего от этого не изменится, что после этого сборную на официальную международную арену не вернут и что за свое место в ней — как и в клубе — он не держится. Но тогда на Карпина пошел в атаку Олег Матыцин. Министр спорта назвал безразличие дорогой в никуда, потребовал определиться — тренер сам по себе или вместе с командой. В результате в публичное пространство пришлось выходить президенту РФС: Александр Дюков объяснил, что формулировка была неправильной, но он знает Валерия и уверен, что тот хочет побеждать, ставить перед собой высокие цели.
Сейчас в защиту Карпина подобных слов мы пока не слышали. Хотя то, что сказано в том самом убранном интервью, произвело более сильное впечатление. Многие вопросы не прозвучали, но даже то, что озвучено, оставило тягостное послевкусие. Которое легло на заявление главы УЕФА Александера Чеферина о бане России до окончания СВО.
Возможно, Карпин узнал об этом прежде, чем Чеферин объявил публично — вице-президент РФС Денис Соловьев еще до спарринга с Катаром выразил мнение, что время для перехода в Азию упущено и в отборе на ЧМ-2026 мы не сыграем. Хотя «трансфер» в АФК вряд ли что-то мог изменить, если МОК давно пояснил, что России в командных видах спорта на Олимпиаде в Париже точно не будет.
В любом случае, чтобы ни стало причиной — усталость, разочарование, неопределенность — высказывания Карпина в Эль-Вакре получились спорными. Поскольку создали стойкое ощущение, что наш футбол деградирует так стремительно, что единственный выход для игроков — уезжать. Всем, кто может. Потому что здесь неконкурентная среда — что видно даже на фоне Катара. Это была антиреклама сборной, всего российского футбола в пиковом выражении.
Прав ли в своем мнении Карпин — важно, но, как ни странно это прозвучит, — вторично.
Потому что подобное произнесено публично. И перечеркивает ту позицию, которая исходит от руководителей РФС. Лучше всех на этот счет высказался вице-президент союза, президент РПЛ Александр Алаев: «Терпеть надо с любовью». Имея в виду, что интерес к лиге — это ее деньги. И что если прибивать уровень, особенно своими руками, ни интереса, ни денег не останется.
Кстати об интересе — ни один из трех сентябрьских матчей сборной не освещал федеральный спортивный телеканал. Повлияло ли и это тоже на настроение Карпина в том интервью?
Возможно. Хотелось бы узнать.
Вопросы копились долго. Пауза затянулась. И Карпин со своей привычной откровенностью обострил ситуацию до предела.
Мы ведь действительно не понимаем — есть ли у нас сборная. Есть ли у нее капитан. Есть ли основной состав. Есть ли задачи. Есть ли мотивация у футболистов приезжать, особенно когда это не первый вызов.
Не понимаем, упал ли уровень РПЛ и как это оценить без еврокубков. Могут ли матчи национальной команды говорить о падении уровня чемпионата. Не понимаем, как РПЛ и РФС оценивают слова Карпина — разделяют ли они прозвучавшие настроения.
И еще — есть четкое ощущение, что медиафутбола стало слишком много. Все увлеклись им в момент — и говорят, что он на подъеме. А уровень реального футбола, как утверждает тренер сборной, упал.
Тут еще и Арсен Захарян добавил, сообщив, что ему против «Зенита» легче, чем против «Лас-Пальмаса».
«Ну и?» (с).
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
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Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
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Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -