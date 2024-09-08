Победа 4:3 в Казахстане.

«Зенит» в Алма-Ате провел товарищеский матч с «Кайратом». Главным событием игры стал дебют форварда Александра Соболева, перешедшего в клуб из «Спартака» в конце августа. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:3.

Без дерби Кержаковых

Игру с «Кайратом» изначально анонсировали как встречу братьев Кержаковых. И если Михаил вышел в стартовом составе «Зенита», то Александр в игре участия не принимал — за пять дней до матча он ушел с поста главного тренера алмаатинцев. Впрочем, братья все равно пересеклись в отеле перед игрой.

Красивый жест

«Зенит» вышел на матч в особенных футболках, оформленных в цветах блокадной ленты с надписью «Город-герой Ленинград». Этот жест — дань памяти жертвам блокады города, которая началась 8 сентября 1941 года. Клуб сообщил, что эти футболки будут подписаны и выставлены на аукцион. Все вырученные средства передадут пострадавшим в Курской области.

Тимощук и Аршавин на поле

Помимо Кержакова в стартовом составе «Зенита» вышел и другой ветеран — Анатолий Тимощук. 43-летний тренер сине-бело-голубых вышел на поле с капитанской повязкой, а в составе «Кайрата» появилась еще одна легенда «Зенита» — 43-летний заместитель гендиректора клуба Андрей Аршавин. Это красивый ход, ведь они выступали за оба клуба.

Аршавин сыграл 13 минут и запомнился одним сольным проходом в фирменном стиле, а Тимощук провел на поле чуть дольше — примерно половину тайма Анатолий выжигал опорную зону и на 20-й минуте был заменен.

Результативный матч

Игра получилась голевой. До перерыва забил Ерохин с передачи Вендела, а во втором тайме Кассьерра удвоил преимущество гостей. «Кайрат» ответил двумя голами: на 54-й минуте Артур срезал мяч в свои ворота после прохода Жоао Пауло, а затем Станоев сделал счет 2:2.

Но «Зенит» все равно вырвал победу. Во втором матче подряд дубль оформил новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду: в своей дебютной игре он дважды забил в ворота «Пари НН». Окончательный счет в добавленное время установил Швырев — 3:4.

85 минут дебютанта

Матч получился зрелищным, однако главным событием его стал не гол, а первый матч Соболева в «Зените». Экс-нападающий «Спартака» не играл с июля, так как был отстранен от тренировок Деяном Станковичем, но, несмотря на это, Александр провел 85 минут на поле.

В первом тайме Соболев был не слишком заметен и чаще действовал в оттяжке. После перерыва Сергей Семак изменил структуру нападения — экс-спартаковец стал играть в центре атакующего трио с Кассьеррой и Лусиано. Уже на 46-й минуте Александр пробил по воротам. Соболев напрямую поучаствовал во втором голе: вратарь «Кайрата» Устименко отразил его удар головой, сразу после чего Кассьерра добил мяч в сетку. На исходе часа Соболев вывел Артура на удар, но тот не попал в створ.

Новичок «Зенита» так и ушел с поля без гола, но в той или иной степени поучаствовал в каждой из четырех результативных атак: где-то стал частью голевой комбинации, где-то — стянул на себя внимание соперников.

При этом форвард подвергся оскорблениям фанатов «Зенита», приехавших на игру.

Петербуржцы победили со счетом 4:3, но это был товарищеский матч. Полноценный дебют ждет Соболева в ближайшую субботу, когда «Зенит» отправится в гости к ЦСКА в рамках РПЛ.