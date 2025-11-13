Самый страшный форвард в карьере Льва Яшина. Истории легенды азербайджанского футбола

В Азербайджане он — легенда. 12 сезонов в бакинском «Нефтчи» вместили историческую бронзу чемпионата СССР 1966-го, 298 матчей и 60 голов. Атакующий треугольник Банишевский — Маркаров — Туаев наводил ужас на всех защитников Советского Союза. Даже Лев Яшин однажды сказал, что для него, вратаря, страшнее форварда, чем Туаев, не существует.
В 1973-м он закончил карьеру и стал тренером. Пять раз возглавлял «Нефтчи» (1983-1984, 1991, 1996-1997 и 2004 годы), дважды — сборную Азербайджана (1995-1997 и 2002 годы). Три сезона (с 1987-го по 1990-й) отработал в тунисском клубе «Африкен».
— От сборной СССР у вас майка на память осталась? — спросили Туаева обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».
— Что вы! Тогда все забирали, вплоть до тапочек! Сейчас футболками меняются, а в те времена и подумать о таком не могли. Хотя в первый раз мне эту майку выдали — вообще ее не снимал, такая переполняла гордость. Потом шерстяной костюм натягиваю — на нем тоже буквы «СССР» нашиты. Из войлока.
Когда Бесков тренировал сборную — я был в ней всегда. 1963-й, 1964-й... Потом его сняли — за серебро на чемпионате Европы. Я тоже был в Испании, хотя до этого румыны в товарищеском матче сломали руку. «Нефтчи» туда ездил — Бесков Алику Мамедову сказал: «Не берите Казбека, мне он нужен здоровым!»
Меня Константин Иванович даже с гипсом взял в сборную. На игры, конечно, ставил Численко. Он классно играл все матчи — кроме финала. Против испанцев был сам не свой.
— Лев Яшин говорил: «Для меня самым страшным нападающим был Туаев. Тот сам не знал до последней секунды, куда будет бить».
— Так я ему больше всех мячей забил! Штук пять или шесть! В 1962-м дома играем с московским «Динамо». Против меня мощный левый защитник Володя Глотов. Ни принять мяч не дает, ни убежать. 0:1 горим. Юра Кузнецов у динамовской штрафной мягко мне скидывает — и сразу два решения: то ли прострелить, то ли пробить.
— Лучше, конечно, пробить.
— Я и пробил. В девятину! Яшин так и застыл с расставленными руками. После матча говорит: «Свет плохой у вас на стадионе...» Смеюсь: «Лев Иваныч, при чем здесь свет? Что придумываешь?» Потом и второй я забил. 2:2 сыграли.
— Сложные мячи от вас Яшин брал?
— Играем как-то на «Динамо», счет 0:0. Ка-а-к дал ему — а у Яшина трусы длинные-длинные. Вроде поймал, смотрит — а в руках-то мяча нет. Оборачивается — и в сетке нет. Глядит растерянно. А он в трусах застрял! Так Яшин сам потом громче всех смеялся!
— Как нужно было Льву Ивановичу бить? Что он не любил?
— Я вам эпизод расскажу — а вы сами думайте. Были на сборах в Югославии. Дают упражнение — с линии штрафной надо забить Яшину. Никто не может! Ни Месхи, ни Метревели, ни Гусаров... Мы Леву знали, но все равно поразились. То рукой дотянется, то ногой отобьет. Такого я никогда не видел.
— Вы же еще футболистом могли оказаться в московском «Спартаке»?
— Должен был! Я осетин, но родился в Баку. А мама русская, завучем в школе работала — учила и меня, и Люсю, мою будущую жену. С 8-го класса мы рядом!
В 17 лет меня взяли в «Нефтчи». Толком играть не начал — внезапно отчислили. Отправился в Нальчик — был там товарищ: «Приезжай, будешь у нас играть». Устроился на завод помощником слесаря. Первый раз снег увидел — в Баку не знал, что это такое...
Доигрался до сборной класса Б. На турнире в Кишиневе так сыграли, что нас с Сашкой Апшевым увезли в «Спартак». Поселили в Тарасовке. На электричке каждый день ездили, тренировались в Лужниках...
— На базе не было поля?
— Зима! Сугробы! «Спартак» улетает в Китай, меня должны заявлять. Тут выясняется — мой товарищ за меня написал заявление в «Нефтчи». Я той зимой был в Баку — все меня уговаривал: «Давай к нам. Зачем куда-то идти?» Тогда я мялся, не знал, что делать. Никакой «Спартак» в тот момент интереса не проявлял.
Позже всем республикам, кроме Эстонии, дали высшую лигу. Азербайджан получил место — стали собирать своих ребят по Союзу.
— Но виноватым оказались вы?
— Как сейчас помню — в Доме профсоюзов заседание федерации футбола. Сначала праздничная программа: Юрия Кузнецова за 9 игр признали лучшим центрфорвардом страны. Потом в повестке наказания — мне за два заявления влепили год дисквалификации! Сидим с Николаем Старостиным, слушаем. Как объявили, принялся утешать: «Не тужи. Сейчас брат Андрей вернется, пересмотрят вопрос. У него должность в федерации...»
— Куда направились?
— Домой, в Баку. В «Нефтчи» хорошо отнеслись: «Мы за тебя будем просить, сделаем зарплату». Тренировался с ними, даже ездил куда-то. Но денег не давали ни копейки. Ну вас к черту, говорю. Поехал обратно в Нальчик. Там тренером был легендарный спартаковец Станислав Леута. Вместе со Старостиным сидел на Колыме. Великолепный человек! Он-то меня и спас...
— Каким образом?
— Так все провернул, что разрешили заявить на второй круг — пожалуйста, играй за Нальчик. Но в «Нефтчи» меня не забыли. Зимой за мной Тофика Бахрамова прислали.
— Ого. С «Золотым свистком»?
— Он еще не судил, кажется. Был вторым тренером «Нефтчи». Из города надо быстрее скрыться — решили убегать. От Нальчика до Прохладного 40 километров, оттуда без проблем можно до Баку добраться. Поймали частника: «Жми!» В аварию попали, чуть не убились...
— Это как же?
— Машины столкнулись лоб в лоб. Ехали в темноте — я почувствовал удар и отключился. Очнулся — вокруг какие-то люди суетятся. «А где Тофик? Тофик!» — кричу. Он отзывается еле слышно: «Здесь я...» Тоже окровавленный лежит.
— Почему убегали-то?
— В Нальчике сплошные санатории — в одном таком наш «Спартак» жил. Как-то иду — навстречу два автоматчика с офицером: «Слушай, где здесь футбольная команда?» — «Вон там». — «Нужен Туаев Казбек. Ты не знаешь?» — «Не-е, не знаю...»
Сразу за угол — а они в кабинет к Леуте. Дождался, пока уйдут, и к нему. Говорит: «Уезжай скорее, отрывайся. Ростовский СКА тебя хочет, спецнаряд прислали».
— Почему вас московский «Спартак» не отстоял?
— Большой клуб — зачем им я со своими проблемами? Симонян был главным тренером — потом говорил: «Я-то всегда хотел тебя взять!»
— Годы спустя не пытались вас получить снова?
— Нет. Каждый год московское «Динамо» тянуло. Я смеялся: «У вас же Игорь есть, Число». — «Его переведем в центр, а тебя оставим справа...» Адик Голодец терзал просьбами, Юра Кузнецов приезжал за мной. Я раз собрался, сел в поезд. Посмотрю, думаю, что творится в этом «Динамо».
— Не доехали?
— Тут остановка — Нальчик! Там спрыгнул. Пошел, гулял с приятелями. Когда в Баку вернулся, Адик названивал: «Где ты, негодяй? Я тебя встречаю!» — «Не обижайся. Не доехал».
— Бахрамов — что за человек?
— Интеллигентный, мягкий, мнительный. Но на поле преображался. Становился жестким, деспотичным, решительным. Никому спуску не давал. До конца жизни его изводили вопросом: «В 1966-м был гол или нет?» Тофик отшучивался: «Какая разница? Королева пожала мне руку, это главное...» Показывал «Золотой свисток».
— Дунуть хотелось?
— Даже мысли не возникало. В тот год «Нефтчи» впервые завоевал бронзу, Бахрамов отсудил финал. Потом вместе возили по республике. На встречи с передовиками производства Тофик обязательно брал с собой «Золотой свисток». Иногда такие мероприятия жутко изматывали. Как-то приехали в городок Сальяны. Школа одноэтажная, усадили на крышу, зазвучал мугам.
— Азербайджанская народная музыка?
— Совершенно верно. Растянулось надолго. Внизу люди собрались, ждут, когда можно пообщаться с командой, Бахрамовым, а музыканты бренчат по струнам и закругляться не думают. Тогда игроки начали бросать в них часы «Луч», которые нам дарили постоянно. Часов скопилось много — не жалко. Концерт наконец-то свернули. Пошли в Дом культуры, где каждому вручили огромного осетра с банкой черной икры.
— Неплохо. Что еще получили за бронзовые медали?
— По окладу — 160 рублей. И по ковру. Плюс разрешение на покупку 21-й «Волги». За свой счет! Я и цену помню — 5602 рубля.
— В Москве футболисты «Волги» продавали. А в Баку?
— То же самое. Смысл оставлять — если ее с руками отрывали за 25 тысяч? Да и не люблю машину водить.
Ратель
Многая лета Казбеку Алиевичу! /подумать только, людей золотой эпохи нашего футбола почти не осталось, недавно Шуст ушёл, Туаеву преполовение 9го десятка, у большинства уж памятники поновлять надо...эх/
15.11.2025
руслан магомедов
пшел на фуг. козлодой достал.
14.11.2025
Petr Bitkin
Если пишешь - знАчит, любишь :)
14.11.2025
Petr Bitkin
Бзделка. У мня трусы ярче :( Посоны дохнут, а мы - в футло... как это?... всё слово :)
14.11.2025
LeoAyu-Dag
Действительно, удержать проходы Туаева по его правому краю мало кому удавалось. В те времена он был сильнейшим краем, по силе равный Месхи. Но по настоящему боготворили в Баку игрока по прозвищу Баня, так тогда ласково называли Банишевского, огненно рыжего любимца не только всех в Баку, но и вообще во всем Азербайджане.
14.11.2025
+79287203681
Нальчик это в жд смысле тупик, начальная станция. Нельзя ехать куда-то и внезапно выйти там
14.11.2025
Рабинеришко
Зачем в текущей политической обстановке, когда на карту поставлено само существование матушки-России, здесь писать о сабже из враждебного нам государства???? Деньги не пахнут,сэ
14.11.2025
Док
Да, касаемо шняги по "хорошести" азербайджанского футбола - это привычная дичь! В Азербайджане футбол как-то не котировался, по крайней мере в закавказском рейтинге они были уверенно последними после Грузии и Армении, а все относительные успехи Нефтчи состоялись в основном исключительно благодаря русским (российским) и армянским игрокам. По памяти Банишевский, Маркаров, Туаев, Крамаренко, Мирзоян... Соответственно не вспомню ни одного азербайджанца на постоянной основе в сборной Союза
13.11.2025
ПельМешков
В то время турки тоже не умели играть
13.11.2025
ПельМешков
очень много смешанных браков в Осетии. Муж осетин в основном. Да друзья у меня как раз в Москве осетин+русская
13.11.2025
Petr Bitkin
Не верю :)
13.11.2025
Saiga-спринтер
Осетин взял в жены осетинку. Соласно обычаю своего народа.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Свою хрень лохотрона, себе засунь и своим хозяквам в проход задний.
13.11.2025
Mel_Alex_SPB
Может, кому не интересно будет, но я услышал в первый раз о Казбеке Алиевиче , будучи 8-ми летним ребёнком, а он был тренером Нефтчи... Тогда, в субботу, 4 июня 1983 года, мой любимый Зенит как раз и принимал бакинцев на стадионе имени Кирова... Смотрел игру по ТВ, матч для Зенита складывался очень трудно, но незадолго до конца Казаченок с пенальти вывел Зенит вперёд, 2-1... На последней минуте, буквально с линии штрафной, гости получили право на опаснейший штрафной, из серии тех, что почти пенальти... Бил, кажется, Ахмедов, у него получился несильный удар в створ и Бирюков намертво взял этот мяч... В этот момент показали Туаева и он так ... как-то по свойски что ли, как в разговоре двух приятелей, махнул рукой, как бы говоря, мол не того я от тебя ожидал, Машалла! И вернулся на тренерскую скамейку.... Не знаю почему, наверно из-за детских воспоминаний мне этот светлый эпизод и запомнился... С Юбилеем Вас, Игрок и Тренер, крепкого Вам здоровья.
13.11.2025
Saiga-спринтер
И Банишевский и Маркаров/Маркарян очень много забивали после точных и своевременных передач Туаева.
13.11.2025
100% Информация//
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
13.11.2025
shpura
Валерий Газзаев женат на племяннице Казбека Туаева.
13.11.2025
Millwall82
Самедовы не в счет, это отечественные дровосеки производства *московского мясокомбината*, как и Шайдаев воспитанник Зенита.
13.11.2025
Millwall82
может и примеры назовешь? Тех кто оставил заметный след за сборную СССР например, и за 35 лет уже в новое время, в российском и зарубежном футболе? много таких? У Армении хотя бы с 10 таких наберется.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Дундучёк, далекий от футбола. В Азербайджане была очень хорошая школа футбола и азербайджанские футбольные команды во всех лигах советского футбола были играющими командами, с хорошей техникой и поставленной игрой. Всегда во всех командах было достаточное количество азербайджанцев по национальности. В Советском Азербайджане турецкие футбольные команды были не соперниками для местных команд.
13.11.2025
kogama ocm
Касумов, которого ты назвал Касымов стал лучшим бомбардиром чемпионата России 1992 года
13.11.2025
Millwall82
В Азербайджане вообще в футбол умели играть? Понятно что в Союзе были Нефтчи, но кто там играл? После СССР все максимально плохо, последнего кого назову это воспитанник Зенита Рамиль Шайдаев. Все. Ну Самеда еще можно выделить, однако тот москвич, и играл за российскую сборную. Касымовы и прочие, никогда азербайджанцы не составляли заметную силу в российском футболе, да и в любом другом. Казалось бы полутурки, а в футбол не умеют играть.
13.11.2025
Djin Ignatov
Но основные игроки которые забивали были конечно Банишевский и Маркаров! Он то всего 60 голов забил , каждый 5 матч забивал , это было маловато !
13.11.2025
Saiga-спринтер
мыХотел было почитать, но поняв, что это замаскированное на другого автора, вранье по всем дням недели неких якобы "великих интервьюрщиков" Гольшака и его подельника Кружка, естественно, не читал очередную ахинею этих горе-писак. По сути - о Казбеке Туаеве. Играть в бакинской команде Казбек начал, когда она именовалась "Нефтяник". Довелось видеть Туаева с трибуны только раз в Баку на самом-самом матче с непримеримыми - командой "Арарат". Сказать, что Туаева любили в Баку, это не сказать ничего - его боготворили. Да и на стадионах других городов многие ценители футбола ходили именно на Казбека Туаева. Хотя рядом с ним были в составе такие великолепные мастера игры - как Анатолий Банишевский и Эдуард Маркаров (Маркарян). Сочетание скорости перемещений и скорости принятия игровых решений, великолепной техники владения мячом и видения поля Казбеком Туаевым были уникальным даже для такого сильного чемпионата, как Высшая лига СССР по футболу. Таких футбольных мастеров в СССР были еденицы.
13.11.2025
ValeraK
Легенда Челси!)
13.11.2025
Док
На поле по детству сопливому мастера не вспомню, а так 1966 год конечно по своему уникальный, можно сказать знаковый - впервые в призах не оказалось ни одной столичной команды. Можно сказать отсюда и начался закат московского футбола. Ну и на фотке - сборная Союза 1967 года, причем судя по Яшину - это первая половина года, потому что летом Лев Иванович из сборной ушел (ушли). Как по мне, величайшая сборная в истории страны. Если бы не уход из неё по разным причинам Стрельцова, Воронина и Численко, то итальяшкам в 1968 году не понадобились (не помогли) бы никакие монетки. Игроки у нас были - реально монстры уровня Франс Футбола. Шестернева на фото не вижу - наверно с фотоаппаратом)). Ну и насчет Эстонии в высшей лиге - мастер не прав. Хоть решение привычно абсолютно дебильное в плане наплевательства на спортивные принципы, но в 1960 году многим республикам дали вышку и Эстонии (Калеву) тоже.
13.11.2025
Алексей Булатов
Легенда не только Нефтчи
13.11.2025