У ЦСКА новые бразильские фланги. Келвен и Капишаба — среди лучших в своей лиге

Рассказываем о двух бразильцах, которые вскоре пополнят состав ЦСКА.

Подачи для Заболотного

Для начала главное: сделки по приобретению двух бразильских легионеров — Келвена и Капишабы — закроют в армейской команде оба фланга.

Здесь, впрочем, есть нюансы, и логичнее начать рассказ о двух южноамериканцах с 22-летнего Келвена. Этот футболист — классический латераль для правого фланга. Зачем Владимиру Федотову игрок данного амплуа при наличии в команде Гайича? Жизнь покажет, но если красно-синие хотели вернуть Марио Фернандеса, значит, определенный план у них был.

Между тем Келвен — один из самых высоко котирующихся игроков своего амплуа в бразильском чемпионате. И прежде всего он хорош в созидании. Умеет обыгрывать один в один, предпочитая использовать скорость. Его конек — качественные подачи в штрафную. Заболотный должен быть доволен, а 22 результативные передачи, включая семь в текущем сезоне, говорят сами за себя.

При этом надо отметить, что Келвин — еще не до конца сформировавшийся игрок. Не в том плане, что не совсем готовый, а в значении, что он еще растет. Это глина, которая в руках умелого тренера-гончара может превратиться в произведение искусства. По крайней мере талант у бразильца для этого имеется, а его карьера в принципе развивалась стремительно.

Келвен. Фото Global Look Press

В «Атлетику Паранаэнсе», где работает одна из лучших и самых системных академий Бразилии, он пришел, чтобы выступать за команду U-17. Но довольно быстро талант игрока разглядели, переведя к 19-летним, а потом и вовсе привлекли к контрольным матчам главной команды. В итоге Келвен стал для красно-черных первым сыгравшим на профессиональном уровне футболистом, который родился в XXI веке.

«Я не предполагал, что все будет так быстро, но я работаю, чтобы оправдать это доверие», — говорил защитник после подписания пятилетнего контракта с «Атлетику».

Когда он начинал в главной команде, то отлично проявил себя в расстановке 3-4-3. Так что общие принципы игры ЦСКА ему должны быть знакомы. А что его точно не удивит — искусственные поля. Дело в том, что «Атлетику Паранаэнсе» из-за особенностей арены и климата играет на синтетике, и аналогичное покрытие уложено в Кажу, где базируется клубная академия. Если же говорить об опыте, то он у Келвена уже солидный.

В том числе и победный, ведь он — победитель Южноамериканского кубка (аналога Лиги Европы) и Кубка Бразилии. В июне Келвен стал обладателем памятной таблички по случаю 150-го матча в красно-черной форме, а вручил ее легендарный Луиз Фелипе Сколари. Сейчас он занимает пост технического директора «Атлетику», но еще в прошлом году этот специалист был тренером новичка ЦСКА, и тогда красно-черные дошли до финала Кубка Либертадорес, используя схему с четверкой защитников.

Жуниньо Капишаба. Фото Global Look Press

Никогда не сдаваться

26-летний Жуниньо Капишаба — более опытный игрок. Если Келвен провел всю профессиональную карьеру в одном клубе, то воспитанник «Баии» имеет в послужном списке пять мест работы. Кроме родной команды, это «Коринтианс», «Гремио», «Форталеза» и «Брагантину». Так что называть его продуктом системы «Ред Булл» нельзя, хотя последний клуб дал футболисту многое.

А его карьера развивалась не так стремительно, как у Келвена. В свой первый год, когда «Баия» поднималась в серию А, он ни разу не сыграл за основу и получал практику в молодежной команде, став с ней чемпионом штата. Однако в 2017-м Капишабе дали шанс. Почувствовав доверие тренера, он говорил, что готов, хотя у него были сильные конкуренты вроде нынешнего защитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Рейса и поигравшего в Италии опытного колумбийца Армеро.

В итоге Капишаба заканчивал сезон в качестве твердого игрока основного состава и получил приглашение в «Коринтианс». Там и в «Гремио» не сложилось, зато возвращение в «Баию» на правах аренды принесло защитнику 11 результативных передач в 2020 году. Еще один прорывной сезон в карьере Капишаба провел в «Форталезе», став одним из лидеров команды, которая в 2022-м взлетела из зоны вылета в число участников Кубка Либертадорес. И есть ощущение, что произнесенные футболистом на заре карьеры слова о том, что он никогда не сдается, стали его девизом.

И за это судьба вознаградила Жуниньо. Перейдя в более статусный «РБ Брагантину», Капишаба стал незаменимым, и на текущий момент он игрок с наибольшим количеством матчей в текущем сезоне (42). Кроме того, у него есть опыт игры в разных схемах и на разных позициях. Например, в тройке центральных защитников. Еще он выполняет роль глубинного диспетчера, который смещается с мячом в центр и своими передачами задает направление развития атак. А может завершить их, забив с начала прошлого года шесть мячей.

Так что это — дополнительные опции для Владимира Федотова. Но прежде всего Капишаба — левый латераль. В этом году его признали лучшим в данном амплуа в чемпионате Паулисты. И уже в новом статусе в интервью Globo защитник говорил, что он не мечтает о возвращении в «Коринтианс» или о других бразильских топ-клубах.

«Мое внимание сегодня сосредоточено на Европе. Нам всегда нужно искать что-то новое, а я очень конкурентоспособный парень. Я уже знаю, что такое Бразилия, я играл в Либертадорес и Южноамериканском кубке. Мне нужно узнать больше, поднять планку. Сегодня я на очень хорошем уровне, чувствую себя сильным на бразильской сцене, но я хочу искать чего-то большего, чего-то, что я могу покорить. И я считаю, что Европа — это то, к чему стремится каждый игрок. Я близок к тому возрасту, когда мы идем к своим целям. И я верю, что пришло время выделиться еще больше и показать, что я готов к новым вызовам в Европе».

В общем, и мотивация, и класс присутствуют, а бразильцы в ЦСКА в последнее время приживаются практически идеально. Доказано Мойзесом и Виллианом Рошей.