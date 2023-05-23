Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Я русский парень и хочу остаться в «Спартаке». Кейта Бальде — о победе в дерби, Соболеве и будущем

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
21 мая. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Даниил Хлусевич и Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
«СЭ» поговорил с форвардом красно-белых.

«В раздевалке Соболев не извинялся. Но он совершил ошибку»

— В воскресенье ты поучаствовал в своем первом дерби. Поделись эмоциями!

— Действительно, я впервые вышел на поле в дерби с ЦСКА. Победа была очень важна для всех нас, для командного духа. Это был один из трех последних матчей в сезоне — нужно биться за второе место! Ну а в дерби все просто: там нужно выйти и победить. Это матч, где важна не игра, а именно победа. Мы играли с сердцем, страстью и индивидуальностью!

— Ты вышел на замену, когда счет был равным. Как думаешь, что стало переломным моментом игры?

— Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все — одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече.

Александр Соболев и&nbsp;Виллиан Роши. Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

— После матча было много разговоров о решениях арбитра. Как тебе уровень судейства?

— Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда ВАР включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее.

— Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?

— Нет, не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы.

Кейта Бальде.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Скандал с Вандой Нарой? Это полная чушь!»

— На трибунах было около 25 тысяч человек...

— Да, это просто круто! Я впервые видел на нашей арене так много народу. Выглядело потрясающе. Болельщики заряжали нас адреналином. Надеюсь, все, кто пришел на дерби, помогут нам в следующем матче. Хочу увидеть минимум столько же людей на игре с «Пари НН». Нам нужен каждый болельщик!

— После матча ты показывал трибунам жест в виде сердечка.

— Ага, адресовал его моей жене Симоне — она была на трибуне.

Ванда Нара, Мауро Икарди, Кейта Бальде. Ванда Нара и Мауро Икарди втянули в свои разборки футболиста «Спартака». Его обвиняют в измене жене на сборе

— А ведь не так давно в СМИ обсуждали скандал в твоей семье, связанный с Вандой Нарой.

— Ой, да брось! Это просто полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо — вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними. И ничто другое меня не интересует.

— Ну а сейчас много пишут уже о твоем возможном уходе летом. Как ты сам видишь свое будущее?

— Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке».

Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
14
37
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Спортивный юрист объяснил, может ли КДК отменить удаление защитника ЦСКА Роши в матче со «Спартаком»
Бальде заявил, что хочет продолжить играть за «Спартак»: «Я русский парень!»
Бородюк: «Соболеву нужно понять, что нападающего красят голы, а не демонстрация жестов»
Бальде назвал главную проблему судейства в России
Бальде — об удалении Соболева: «На мой взгляд, он совершил ошибку»
Бальде назвал переломный момент в дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«После моего ухода началось непонятно что». Юран отправил «Химки» в ФНЛ