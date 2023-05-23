«Я русский парень и хочу остаться в «Спартаке». Кейта Бальде — о победе в дерби, Соболеве и будущем

«СЭ» поговорил с форвардом красно-белых.

«В раздевалке Соболев не извинялся. Но он совершил ошибку»

— В воскресенье ты поучаствовал в своем первом дерби. Поделись эмоциями!

— Действительно, я впервые вышел на поле в дерби с ЦСКА. Победа была очень важна для всех нас, для командного духа. Это был один из трех последних матчей в сезоне — нужно биться за второе место! Ну а в дерби все просто: там нужно выйти и победить. Это матч, где важна не игра, а именно победа. Мы играли с сердцем, страстью и индивидуальностью!

— Ты вышел на замену, когда счет был равным. Как думаешь, что стало переломным моментом игры?

— Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все — одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече.

— После матча было много разговоров о решениях арбитра. Как тебе уровень судейства?

— Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда ВАР включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее.

— Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?

— Нет, не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы.

Кейта Бальде. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Скандал с Вандой Нарой? Это полная чушь!»

— На трибунах было около 25 тысяч человек...

— Да, это просто круто! Я впервые видел на нашей арене так много народу. Выглядело потрясающе. Болельщики заряжали нас адреналином. Надеюсь, все, кто пришел на дерби, помогут нам в следующем матче. Хочу увидеть минимум столько же людей на игре с «Пари НН». Нам нужен каждый болельщик!

— После матча ты показывал трибунам жест в виде сердечка.

— Ага, адресовал его моей жене Симоне — она была на трибуне.

— А ведь не так давно в СМИ обсуждали скандал в твоей семье, связанный с Вандой Нарой.

— Ой, да брось! Это просто полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо — вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними. И ничто другое меня не интересует.

— Ну а сейчас много пишут уже о твоем возможном уходе летом. Как ты сам видишь свое будущее?

— Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке».