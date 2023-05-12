Как назначают арбитров в РПЛ. Как учитывают их бэкграунд с клубами. Что скоро изменится в работе ВАР. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об одной из главных проблем нашего футбола.

Мнение

«Зенит» — чемпион. «Торпедо» почти вылетело. А вот для других клубов все самое интересное в чемпионате только начинается. Битва за медали. Борьба за выживание. На кону многое — и не только конкретно для команд, но и для людей, которые в зависимости от этого самого многого могут что-то весомое получить или чего-то весомого лишиться.

Каждый матч на финише под микроскопом. А раз так, все заметнее внимание к арбитрам — кого назначат, как судили одного и другого соперника раньше, чего от них можно ждать.

Давление на рефери возрастает пропорционально интересу к их персонам. И вопросы, которые раньше могли показаться не самыми актуальными, сейчас звучат громче.

Каков механизм назначения в принципе? Почему — как кажется хотя бы на примере недавней игры «Зенита» со «Спартаком» — не учитываются взаимоотношения судей с клубами? Как составляется связка «арбитр в поле — ВАР»?

Вспоминая этот сезон в целом, поневоле задумываешься — работа людей в черном стала хуже или нет? Другими словами, резонансных ошибок хватает, но пиковый ли этот провал? И насколько судьи повлияли на порядок мест в таблице?

Клубы, разумеется, недовольны. Настолько, что на одном из собраний РПЛ, когда поднялась тема денежной компенсации арбитрам, повестка оказалась сразу забытой. Критика последовала настолько сильная, что тему даже пришлось снимать с обсуждения — потому что изначально не ставилась цель говорить о качестве судейства, отстранении рефери, работе ВАР. Пришлось договариваться об отдельной встрече по итогам сезона — общей, с участием самих судей, клубов, РФС.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто-то увидел здесь попытку целенаправленного разжигания страстей, дабы увести разговор от других проблем. Тем более не на пустом месте возник слух о сербе Милораде Мажиче во главе судейского комитета. Но много было и искреннего возмущения судейским корпусом в целом. И тем, что введение ВАР панацеей не стало.

Очевидно, что проблемы копились годами — что кадровые, что системные. А попытка решить их пока успешной не выглядит.

И ВАР здесь опять же — камень преткновения. Дело ведь не только во влиянии системы видеопросмотра на результаты — от нее напрямую зависят и судьбы арбитров. Как судья в поле реагирует на подсказки коллег у монитора, исправляет ошибку или нет — все это определяет последующие назначения. То есть дальнейшую работу. И есть не один пример, когда взаимопонимания между арбитрами по разные стороны экрана по каким-то причинам не наблюдается.

Поговорил с коллегами из судейского комитета о практике назначений на матчи. Ситуация выглядит так. Каждый раз по итогам сборов судьи заполняют опросник — по ВАР и ассистентам, кого они хотели бы видеть в своей бригаде и кого не хотели бы. В силу совместимости, имевших место конфликтов да даже простой неприязни.

Но это картина идеального мира. Того, что существовал до появления ВАР. Около 20 рефери в списке на сезон, свобода выбора при более низком качестве телепоказа и ином формате Кубка.

То есть мира, где нет в фокусе внимания каждой детали встречи, есть паузы хотя бы в недельном цикле. И где понятная простая логистика со всеми открытыми аэропортами.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сейчас все иначе, и совместимость рефери — это вопрос, который может обсуждаться перед финалом Кубка. Нет идеальных бригад, нет полного взаимопонимания между ними. Каждый раз при назначении арбитров приходится нырять в длинный список критериев.

С учетом дисквалификаций и ограниченного списка рефери — работают не всегда лучшие, а те, кто может судить в моменте. И это в ситуации, когда у арбитров к дополнению к вышесказанному есть еще два отдельных рейтинга — опытных и неопытных.

Понятно, что основа назначения проста — оценки и тот самый опыт. И все — темп такой, что приходится, как перед матчем последнего тура в Санкт-Петербурге, уходить от мнений клубов по поводу рефери. В данном случае речь о работавшем ВАР Сергее Иванове — от его назначения изначально не пришли в восторг ни в «Зените», ни в «Спартаке».

Здесь есть своя правда — известно ведь, что, например, у «Краснодара» были плохие отношения с Владиславом Безбородовым и Артемом Чистяковым, но их назначали на игры «быков» осознанно, считая, что неудачный матч можно закрыть хорошим. В ситуации, когда есть убежденность, что арбитр справится с давлением и преодолеет его. Чистяков в кубковой встрече с «Акроном» справился и гештальт закрыл. Но все равно это выглядело как риск, в итоге оказавшийся оправданным.

Ручной режим — штука обоюдоострая. Особенно в эпоху ВАР. Когда вопрос коммуникации между полевым рефери и теми, кто у монитора, порой становится ключевым — сразу пред глазами пиковая ошибка того же Иванова в апрельском дерби «Динамо» со «Спартаком». А есть и более легкие случаи, опять же говорящие о сложном взаимопонимании — если судья говорит коллегам: «Да, я вижу этот эпизод, но здесь незначительный фол», ВАР не имеет права вмешиваться. «Момент разглядел, для меня это не пенальти, легкий контакт», — вот так, без объяснения причины.

Сергей Иванов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Возможно, с поля видно лучше и точнее, но оценивают эпизод все равно по телевизионной картинке. Той, что видят судьи у монитора и о чем говорят коллеге. Который часто их не слышит. Несмотря на то что в просмотровой часто сидят рефери, методически понимающие игру лучше, но имеющие в том числе не самую подходящую физическую готовность.

Как решить этот потенциальный конфликт? Как избежать игнорирования судьей мнения ВАР и замалчивания эпизода?

Пока не удается.

И вероятно, это ошибка не только российская, если на днях заистерил «Марсель», рвущийся в Лигу чемпионов.

УЕФА в ближайшее время намерен изменить подход к ВАР — чтобы у полевого арбитра не имелось возможности защитить свое видение момента и повлиять на ход матча. Теперь уже ВАР станут не высказывать свое мнение, которое коллега может проигнорировать, а четко говорить — подойдите к монитору. Да, итоговое решение останется за главным судьей, но никто уже не будет его слушать в категориях видел-не видел, оценил-не оценил.

Вероятно, вырастет число просмотров, но так уйдет хитрость.

Ну а пока будем смотреть матчи в прежних реалиях.

И надеяться, что говорить после них наконец начнем о футболе, а не о судействе.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.