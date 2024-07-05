Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Статьи

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

«Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Кто станет трансферным чемпионом лета? Колонка Казакова

Казаков оценил трансферы «Зенита» и «Спартака» перед сезоном-2024/25
Илья Казаков
Колумнист
Максим Глушенков во время презентации в клубном магазине «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о гонке двух столиц, которая началась еще до старта сезона.

Мы живем в эпоху, когда мир вновь становится многополярным. Даже вопреки нашим представлениям о нем как о чем-то неизменном.

А раз так, то футбол тоже должен породить нечто подобное. Сенсации на Евро, правда, оказались локальными — ни Грузия, ни Австрия, ни Словакия не сумели прыгнуть выше головы так, как это сделала Россия 16 лет назад. Но вот это чувство — «еще чуть-чуть, и...» — с каждым месяцем становится все более осязаемым.

«Краснодар» и «Динамо» тоже ведь прожили прошлый сезон как «еще чуть-чуть, и...». И готовятся к новому вроде бы в тех же весовых категориях — в статусе тех, кто претендует на тройку, а возможно, и на титул. Но упущенный золотой шанс часто оборачивается более долгим по времени разочарованием, чем летняя пауза. И неизвестно, что сейчас сложнее — верить в их чемпионство или не верить.

Новички «Зенита»: Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок.
Фото ФК «Зенит»

Это ведь будет сезон «Зенита». Даже не как клуба, взявшего все три трофея, — как гегемона, вступающего в свой юбилейный, сотый год с такой мощной селекцией, что это вроде бы не оставляет шансов соперникам. Петербуржцы ведь не только резко меняют вектор селекции — они демонстративно показывают, что способны забирать звезд или звездочек у любого конкурента. У ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара». Даже у «Спартака» — если сложится пазл с Соболевым. Разве что «Динамо» пока стоит в этом ряду особняком — со Скопинцевым не сложилось, Тюкавина не отдали, к Фомину еще не приценивались. Но тренд налицо.

Максим Глушенков, Сантьяго Хименес и&nbsp;Андрей Лунев. Трансферы РПЛ: «Краснодар» подписал Козлова, а «Спартак» хочет взять форварда

И это, пожалуй, самый удивительный акцент нынешнего лета — есть же стереотип, что россияне не хотят переходить в «Зенит» из-за нежелания оказаться на лавке. Да, зарплаты в Санкт-Петербурге выше, но не настолько, чтобы можно было поставить крест на карьере ради статуса чемпиона де-юре и позиции игрока на замену де-факто.

А между тем уже в июне Сергей Семак собрал многих из тех, кого хотел. Получив не только новичков, но и «конструктор» без инструкции по сборке модели. Вряд ли кто-то сейчас скажет, как команда станет играть, куда и когда отдадут людей, не попавших в обойму, кто сохранит незыблемые позиции в основе.

Максим Глушенков (справа) на тренировке «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Последних, пожалуй, всего трое — Вендел, Нино и Дуглас Сантос. Возможно, Глушенков — единственный из новичков , безоговорочно подпадающий под определение «супертрансфер».

Но более того — пусть ситуация такова, что мало кто в России способен даже замахнуться на уже сделанное невским клубом, сине-бело-голубые продолжают будоражить рынок.

Очевидно, что, моментально закрыв вопросы с русскими, чемпион ищет иностранных звезд, в первую очередь — нападающего. Атакующий хавбек Иван Илич может прийти из «Торино», а может не прийти, но параметры поиска очевидны — дорого, гарантированно, статусно. Так что понятно, почему переговоры по Соболеву поставлены на паузу.

Александр Соболев. «Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Вот Кордоба — другое дело». Мнение Орлова

Свои есть, причем в небывалом для прежнего «Зенита» количестве. Никто пока не вспоминает Бакаева — но и он вернулся из аренды. Глубина состава у Семака нереальная. Теперь нужно повышать ставки. Тем более что «Спартак», вечный раздражитель и оппонент, свой трансферный ход уже сделал.

Настоящей дуэли клубов — символов своих городов в прошлом сезоне не получилось. Притом что у владеющего красно-белыми «Лукойла» есть и деньги, и амбиции. А у команды — новый тренер и новый спортивный директор. И переизбыток, как кажется, российских футболистов, а значит, необходимо укрепляться легионерами. Куплен пока только один — 32-летний нападающий Виллиан Жозе. Но ожидания, что эта ставка должна сыграть в новом сезоне, максимально высоки.

Футболист «Спартака» Виллиан Жозе.
Виллиан Жозе.
Фото ФК «Спартак»

Бразильца брали как основного форварда, вероятно, считая уход Соболева делом почти решенным. А Александр, судя по всему, останется — раз так, то борьба за место в атаке обещать стать мощной.

Но это еще не все. «Спартак» продолжает поиски — и «десятки», и вингера. Кроме спортдира Томаша Амарала есть ведь теперь и главный тренер Деян Станкович со своей высокой репутацией и обширной базой контактов в телефоне.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» окончательно отказывается от чемпионских амбиций? Мнение Алланазарова

ЦСКА и «Локомотив» выглядят на этом фоне менее амбициозно. «Динамо» и «Краснодар» пока только готовятся докупать новичков — словно на прикупе в карточной игре.

А вот «Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Точнее, первый уже пошумел, но добавит децибелов, а второй впервые за долгое время готов поднять трансферную планку.

Интересно, конечно, кто из них первых закроет заявочную компанию этим долгим летом.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
55
27
Читайте также
Немецкая полиция опасается столкновений фанатов в возможном полуфинале Англия — Турция
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Ле Пен ответила Мбаппе на призывы голосовать за Макрона
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Ростов» объявил о переходе Родриго Саравии
Воспитанник «Краснодара» Кокарев присоединился к «Химкам»
«Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла
Бейл рассказал, почему пропустил всю весеннюю часть РПЛ
В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Рубином» по трансферу Мансильи
В «Оренбурге» сообщили, что в ближайшее время Вера станет игроком «Химок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла