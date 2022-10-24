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Сегодня, 13:15

Загадка Сычевого. Куда перейдет главное открытие сезона РПЛ? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Владимир Сычевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах одного из лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.

Мнение

Владимир Сычевой — главное открытие этого сезона.

«Оренбург» не только грамотно использует его на поле, но и не менее успешно играет на повышение его стоимости. «Отпустим в «Барселону» или «Ювентус» — здесь не только ирония, но и прямой намек на уровень цены.

Хотите купить? Пожалуйста, но это топ-форвард, готовьтесь платить соответствующую сумму.

Но есть ли покупатель сейчас? Такой, чтобы переход стал для Сычевого шагом вперед, а не только возможностью заработать?

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Того же Лантратова до сих пор никто не приобрел, хотя два последних трансферных окна о том, что голкипер покинет «Химки», писали все подряд.

Так вложатся ли в Сычевого? И кто?

Восторгов от его футбола — вполне заслуженных — много. Пытаюсь, глядя на них, вспомнить, как было год назад с Агаларовым. Тоже ведь выдал топ-сезон, но сейчас никак не найдет себя в «Ахмате» — что у Талалаева, что у Ташуева.

Похоже? И не повторится ли история?

У Сычевого после 14 туров — 11 голов.

Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Агаларов год назад выбил на этой дистанции столько же. Сычевой старше. Успел закалиться в низших лигах. Более опытный и более взрослый по-житейски, более раскованный. Недавняя шутка в эфире: «Успеть бы на пиццу, а то как признают лучшим игроком матча, как придешь после этого в раздевалку, а все уже съели» — свидетельствует, что нападающий не зажат. Но важно даже не это. Важно — куда он захочет уйти из «Оренбурга». Если захочет.

Когда «Уфа» продавала Агаларова, было ощущение, что «Ахмат» — вариант, возникший в последний момент. Говорили о Европе, об интересе наших топ-клубов. Но нет.

15&nbsp;октября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Радость динамовцев после забитого гола. Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер

Звали коллективы вроде «Нижнего», однако деньги предлагали не те, что хотели в Башкирии. И это вдобавок не билось с теми ожиданиями, что возникли у Агаларова и его семьи. После такого яркого сезона там не могли не хотеть чего-то статусного. А если ожидания не совпадают с действительностью, то психологический спад неизбежен. Но любой кризис рано или поздно заканчивается. То, что Агаларов умеет играть и забивать, — вне сомнений.

Возвращаясь к Сычевому и его возможному трансферу в топ-команду: здесь все просто.

Форвард должен провести оставшуюся часть сезона на том же уровне.

Сумеет — значит, способен выступать в РПЛ абсолютно везде.

Если начнется спад и уйдут годы — тогда, вероятно, это игрок одного клуба.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Илья Казаков
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