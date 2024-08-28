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Сегодня, 14:00

Чудо «Локомотива». Как долго оно продлится? Колонка Казакова

Казаков отреагировал на первое место «Локомотива» в РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
Илья Самошников, Наир Тикнизян, Илья Казаков.
Фото «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о феномене старта железнодорожников, которые после шести туров единолично лидируют в РПЛ.

Кажется, на наших глазах происходит чудо.

«Локомотив», который за последнее время пережил столько, что уже вновь, спустя долгие годы, пошли разговоры о «пятом колесе в московской телеге», оказался сейчас тем, кого хочется любить.

Любить, конечно, громко сказано. Пусть не любить, окей — симпатизировать. Юная команда, где иностранцев — кот наплакал. Где много своих воспитанников. Где молодой интеллигентный тренер. Откуда ушла главная, по общему мнению, звезда лиги здесь и сейчас — в «Зенит». И тут же зажглась новая.

Так, как заискрил Батраков, загорались в «Локо» еще в 2000-х разве что Измайлов и Билялетдинов. Возможно, еще Пименов.

Михаил Галактионов и&nbsp;Вадим Раков. Лидерство яркого «Локо» с десятью россиянами в основе — приятный сюрприз. Но Галактионову нужно усиление

Как все это возможно?

Когда есть ставший еще более могущественным «Зенит». Есть наполненные дорогущими легионерами «Динамо» и «Краснодар». Есть «Спартак» — вновь готовый, кажется, бросить перчатку.

В этот «Локомотив» сейчас страшно поверить — потому что не избежать ощущения, что все это везение, кураж, ну и заметная порой благожелательность судей, как в недавней игре с «Ростовом». То есть факторы не самые надежные — из мистической области, а не логической.

Хочется же разобраться, как команда, потерявшая Дзюбу (применительно к раздевалке, ведь для молодого коллектива всегда важно наличие таких матерых фигур), Глушенкова (уже оговаривалось — здесь даже комментарии не нужны), Миранчука и Жемалетдинова (плюс-минус то же, что и с Дзюбой), сумела устоять и даже оказаться на вершине.

Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выходило же полтора месяца назад интервью Баринова, в котором капитан сказал, что ему очень обидно, что у клуба нет средств, чтобы сохранить своих лучших игроков: если команда хочет на что-то претендовать, в составе должны быть такие футболисты.

То есть в «Локо» глобально не верили — даже внутри. А он сейчас первый. Чудо ведь. Или нет?

Календарь у железнодорожников не сказать чтобы легкий. Только везением и прочими подобными фактами объяснить лидерство сложно, потому что Михаил Галактионов с момента своего появления в «Локомотиве» набрал на одно очко больше, чем «Зенит» на той же дистанции. Команда забивает уже в 23 матчах подряд — новый рекорд красно-зеленых. И, например, у «Ростова» Галактионов выиграл три встречи из четырех — против главного тренера сборной России и соперника, стиль которого считается самым современным в РПЛ.

Алексей Батраков. «Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?

В пользу железнодорожников несколько факторов, которые сейчас работают.

Команда стала более быстрой и вариативной. Пиняев и Тикнизян могут не попадать в стартовый состав, но без вреда для результатов.

В великолепной форме Лантратов. Возможно, лучший вратарь РПЛ на данный момент.

Есть баланс между опытными и совсем юными — как когда-то у «Спартака» Георгия Ярцева. Когда мотивация что-то доказать и использовать свой шанс просто зашкаливает.

Работа тренера, конечно. Галактионов прошел при поддержке клуба через непростой момент, когда находился на грани отставки, и общая реакция на случившееся была верной. Такие моменты либо оставляют серьезный надлом, либо, напротив, дают мощный импульс — как в случае с нынешним «Локо». Оставалось только работать, не тратя нервы на иные моменты.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Илья Самошников и&nbsp;Наир Тикнизян&nbsp;&mdash; авторы двух голов в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;.

Ну и главное — красно-зеленых на старте недооценили. Казалось, соперник, потеряв столько, не может быть угрозой в борьбе за призовые места. Оказалось — может.

Вопрос только — как долго?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Казаков
Михаил Галактионов
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