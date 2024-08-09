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Сегодня, 09:00

«Спартак» сейчас прекрасен. А его главная звезда — Станкович. Колонка Казакова

«Спартак» занимает пятое место после трех туров РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о старте красно-белых в нынешнем сезоне.

Мнение

Во время матча с «Крыльями» было сложно понять — это «Спартак» настолько хорош или самарцы сейчас так плохи. И в ходе игры с «Химками». И в кубковой встрече с «Динамо». Хотя три стартовых тура свидетельствовали: бело-голубые на ходу.

Деян Станкович неожиданно вернул красно-белым магию — хотя скепсис, с которым его встретили, никуда не исчез. Он трансформировался из «зачем клубу этот серб» в «давайте не станем спешить с выводами». Но какими бы ни были сомнения и осторожность, этот «Спартак» пока чертовски хорош.

Это снова тренерская команда. И это команда, где Станкович сейчас — главная звезда. Первое ощущение от него — Деян хочет нравиться. Или даже нет, не так: хочет, чтобы его любили, — но это желание совершенно искреннее, а не наигранное.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Угальде раскрылся, Барко — настоящая звезда. «Спартак» Станковича впечатляет

Внешне — может быть, из-за неизменного спортивного костюма на нем во время матчей — серб напоминает шефа элитного итальянского мясного ресторана. Грозного, когда что-то идет не так или когда требуется поторопить персонал, но уверенного в себе и источающего любовь к своему миру. Обнять, расцеловать, потрепать по волосам — тактильность Станковича выходит за все привычные рамки. Он искренне кланяется Олегу Романцеву, на Троекуровском кладбище так же искренне погружен в уважение перед могилой Федора Черенкова. И пусть никто из очевидцев пока не рассказал, что же произошло в истории с отстранением Александра Соболева на самом деле, — вероятно, и там позиция легенды «Интера» оказалась не менее открытой. Можно долго спорить о том, как «Спартаку» поступать с его ценным активом и говорить о потерях с точки зрения бизнеса, — но Станкович здесь куда честнее Гильермо Абаскаля в его решении по Георгию Джикии.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне кажется — а подтвердить способно только время, — что главная заслуга Деяна в том, что он не мешает и не усложняет жизнь и футбол своих игроков. Безусловно, Станкович сформирован Италией. Но эта бесшабашность «Спартака» — где, кроме тактики и схем, есть и превалирует над всем остальным какая-то дворовая искренность — под стать сегодняшнему «Зениту». Игру Максима Глушенкова сопоставляют с той беззаботной легкостью, которая есть в любительском футболе, — так вот и спартаковцы в данный момент выглядят так же.

Станкович либо совпал с генетическим кодом красно-белых, либо почувствовал интуитивно. И еще: когда наблюдаешь за сербом, сидя неподалеку от него на трибуне, замечаешь такую деталь — ему не нужны помощники. Или, точнее, посредники.

Деян Станкович. Мы недооценивали Станковича: «Спартак» мощно прибавил и нокаутировал «Динамо»

Владимир Иринчеев, великолепный переводчик «Спартака», пересел на дальную, вторую скамейку запасных — во время игры Станкович объясняет выходящему на замену футболисту задание самостоятельно, не подзывая никого к себе из персонала. Там же оказался технический координатор клуба Артем Ребров. Притом что ни Иринчеев, ни Ребров не выглядят отрезанными от команды — просто Деяну, вероятно, так удобнее.

Серб, который наложил на свой характер еще и итальянский менталитет — представляете эту смесь? Огонь. То, как он бурлит во время матчей... Подобный вулкан создавал в России только Капелло. Но Станкович в отличие от дона Фабио не создает стену между собой и остальными — дистанция иная. Сербу надо прикрикнуть, поаплодировать и потом обнять. Это словно старший брат, а не папа. Он не мешает «Спартаку» играть так, как команда умеет. И когда соперник дает это делать — красно-белые прекрасны.

«Оренбург» не дал. Но три следующих соперника позволили спартаковцам находиться в привычной стихии. Вопрос сейчас только в том, что противопоставят москвичам теперь.

Деян Станкович и Манфред Угальде
Деян Станкович и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Статный жесткий «Рубин» пытался навязать свой футбол «Зениту» — и поначалу выглядел прекрасно. А потом пропустил и поплыл, как бывает в боксе, когда один удар вызывает лавину новых и затем поражение.

Против «Спартака» четко сыграл пока только «Оренбург» — и показал все слабости красно-белых. Другие сделать этого не смогли.

Возможно, надо сказать и о разрыве, который наметился в РПЛ. Несколько лет назад, когда нынешняя схема обмена клубами между лигами только обсуждалась, возникло опасение, что модель «два плюс два» способна привести к проседанию общего уровня.

Полузащитник Эсекиэль Барко (справа) забил со&nbsp;штрафного в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Спартак&raquo;. Промес? Соболев? Барко! Новичок «Спартака» восхитил всех и помог разбить «Химки»

Для таких команд, как «Спартак» или «Зенит», с их подбором атакующих игроков такая ситуация — прекрасный шанс показать свое превосходство. Или когда им на пути попадается соперник, угодивший в кадровую яму, как нынешние «Крылья» или кубковое «Динамо».

А когда тебе еще везет с календарем на старте сезона, этот импульс может быть мощным.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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