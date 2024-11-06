Личка: слово пацана или преступление? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о выступлении главного тренера «Динамо» после матча с «Ростовом», которое вызвало большой резонанс.

«Деточкин, конечно, виноват... Но он не виноват...

Пожалейте его, товарищи судьи. Он очень хороший человек».

Кинофильм «Берегись автомобиля»

Сколько лет мы требуем, чтобы иностранцы, приземлившись на российскую футбольную землю, учили наш язык.

Такое порой происходит. И даже иногда в тех случаях, когда легионер овладевает Великим и Могучим, оставаясь гражданином своей страны — не получая паспорт РФ.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка взял и определил игру своей команды на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) емким словом «******» (ужас). Употребив его в нужном контексте, но в неудачных обстоятельствах. В отличие от многих интервью пресс-конференция транслировалась в прямом эфире в интернете. И тут же завирусилась.Потому что иностранец, переходящий на русский мат, это аттракцион. Это шоу.

Словно подсмотренное в медиафутболе — который изначально возник как пример футбола без цензуры, а сейчас на него после нескольких скандалов пытаются ее набросить. Сколько проведено сравнений между футболом профессиональным и медиа, сколько здесь было противопоставлений... И часто не в пользу первого, существующего в понятных рамках.

Неудивительно, что все сошлось в моменте — и драка в дерби ЦСКА — «Спартак», и образный пример Лички. Так часто бывает: события притягиваются, создавая однородный слой.

Но ограничения, или правила, или этика, годами существовавшие в футболе, никуда не делись. Поэтому нас в четверг ждет КДК, внимание к которому будет пиковое. И если по наказаниям для Роши, Облякова и Литвинова картина, в принципе, понятна, то фраза Лички выходит за общие рамки.Потому что прецедент. На который надо как-то реагировать — чтобы не переборщить, но и чтобы не отмахнуться.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мат в футболе — дело обычное. Судьи любят говорить, что есть «рабочий» — после промаха или удара. Есть оскорбительный — когда что-то летит в адрес соперника или арбитра. Но Личка опять же не попадает ни под один из этих примеров. Он точно никого впрямую не оскорблял (только слух), сто процентов не находился в моменте на взводе.

Какой бы ни была его эмоциональная реакция на потерю очков и игру команды в этом матче — и каким бы ни был эмоциональный фон тренера в последнее время — то слово стало ошибкой.

Даже если речь идет о непонимании лексической разницы или порога допустимого в публичных высказываниях. Любой, кто говорит на чужом языке, сталкивается с подобным.

По сути сейчас вопрос только один — насколько чех понимал, что именно он произносит. Однозначного ответа, возможно, здесь нет — если включить практически любое шоу в YouTube, там таких слов по сотне на программу. И если на той площадке это норма, если там это позволительно — получается картина мира, в которой у нас есть два языка, один для официальных мероприятий, другой для развлекательных. Причем речь сейчас не о площадной или тамбурной беседе — о выражениях, которые используются публично.

Если говорить о принятых наказаниях за употребление матерных слов, то они таковы.

За мат в общественных местах — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток за мелкое хулиганство. В последнем случае санкция и за проявление неуважения к обществу.

За мат в литературе и музыке штрафа нет — если на обложке носителя есть надпись «содержит нецензурную брань, 18+».

За публикации матерных выражений в СМИ — штраф автору от 2 до 3 тысяч рублей.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В футболе, правда, свой регламент. Клаудиньо, помнится, за мат в адрес резервного оштрафовали на 250 тысяч, но апелляционный комитет РФС снизил сумму до 60 тысяч. Случаи разные — но все равно здесь может быть ориентир как пороговая величина санкции.

Мат в футболе дело такое... Про себя можно, а вслух нельзя. Десять лет назад премьер-лига провела легендарную акцию против мата. Все команды вышли на поле в футболках, где на груди было написано «Стоп мат», а на спине «Футбол без мата».

Предваряла событие пресс-конференция, где один из руководителей лиги Сергей Чебан забыл, что микрофон на столе включен — и выдал коллеге шепотом по полной.

Как в четверг накажут Личку, неизвестно. Красивым решением могло бы быть такое: какой-то штраф и появление на следующей пресс-конференции в такой же футболке, как в 2014 году.

Главное только, чтобы «Динамо» снова подобным образом очки не потеряло. Иначе перформанс может не получиться.

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