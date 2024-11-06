Личка: слово пацана или преступление? Колонка Казакова

Сегодня, 16:00
«Деточкин, конечно, виноват... Но он не виноват...
Пожалейте его, товарищи судьи. Он очень хороший человек».
Кинофильм «Берегись автомобиля»
Сколько лет мы требуем, чтобы иностранцы, приземлившись на российскую футбольную землю, учили наш язык.
Такое порой происходит. И даже иногда в тех случаях, когда легионер овладевает Великим и Могучим, оставаясь гражданином своей страны — не получая паспорт РФ.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка взял и определил игру своей команды на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) емким словом «******» (ужас). Употребив его в нужном контексте, но в неудачных обстоятельствах. В отличие от многих интервью пресс-конференция транслировалась в прямом эфире в интернете. И тут же завирусилась.Потому что иностранец, переходящий на русский мат, это аттракцион. Это шоу.
Словно подсмотренное в медиафутболе — который изначально возник как пример футбола без цензуры, а сейчас на него после нескольких скандалов пытаются ее набросить. Сколько проведено сравнений между футболом профессиональным и медиа, сколько здесь было противопоставлений... И часто не в пользу первого, существующего в понятных рамках.
Неудивительно, что все сошлось в моменте — и драка в дерби ЦСКА — «Спартак», и образный пример Лички. Так часто бывает: события притягиваются, создавая однородный слой.
Но ограничения, или правила, или этика, годами существовавшие в футболе, никуда не делись. Поэтому нас в четверг ждет КДК, внимание к которому будет пиковое. И если по наказаниям для Роши, Облякова и Литвинова картина, в принципе, понятна, то фраза Лички выходит за общие рамки.Потому что прецедент. На который надо как-то реагировать — чтобы не переборщить, но и чтобы не отмахнуться.
Мат в футболе — дело обычное. Судьи любят говорить, что есть «рабочий» — после промаха или удара. Есть оскорбительный — когда что-то летит в адрес соперника или арбитра. Но Личка опять же не попадает ни под один из этих примеров. Он точно никого впрямую не оскорблял (только слух), сто процентов не находился в моменте на взводе.
Какой бы ни была его эмоциональная реакция на потерю очков и игру команды в этом матче — и каким бы ни был эмоциональный фон тренера в последнее время — то слово стало ошибкой.
Даже если речь идет о непонимании лексической разницы или порога допустимого в публичных высказываниях. Любой, кто говорит на чужом языке, сталкивается с подобным.
По сути сейчас вопрос только один — насколько чех понимал, что именно он произносит. Однозначного ответа, возможно, здесь нет — если включить практически любое шоу в YouTube, там таких слов по сотне на программу. И если на той площадке это норма, если там это позволительно — получается картина мира, в которой у нас есть два языка, один для официальных мероприятий, другой для развлекательных. Причем речь сейчас не о площадной или тамбурной беседе — о выражениях, которые используются публично.
Если говорить о принятых наказаниях за употребление матерных слов, то они таковы.
За мат в общественных местах — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток за мелкое хулиганство. В последнем случае санкция и за проявление неуважения к обществу.
За мат в литературе и музыке штрафа нет — если на обложке носителя есть надпись «содержит нецензурную брань, 18+».
За публикации матерных выражений в СМИ — штраф автору от 2 до 3 тысяч рублей.
В футболе, правда, свой регламент. Клаудиньо, помнится, за мат в адрес резервного оштрафовали на 250 тысяч, но апелляционный комитет РФС снизил сумму до 60 тысяч. Случаи разные — но все равно здесь может быть ориентир как пороговая величина санкции.
Мат в футболе дело такое... Про себя можно, а вслух нельзя. Десять лет назад премьер-лига провела легендарную акцию против мата. Все команды вышли на поле в футболках, где на груди было написано «Стоп мат», а на спине «Футбол без мата».
Предваряла событие пресс-конференция, где один из руководителей лиги Сергей Чебан забыл, что микрофон на столе включен — и выдал коллеге шепотом по полной.
Как в четверг накажут Личку, неизвестно. Красивым решением могло бы быть такое: какой-то штраф и появление на следующей пресс-конференции в такой же футболке, как в 2014 году.
Главное только, чтобы «Динамо» снова подобным образом очки не потеряло. Иначе перформанс может не получиться.
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